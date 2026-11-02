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Русия съобщи за удар по кораб край Одеса и обект за ракетни комплекси „Нептун“
  Тема: Украйна

Русия съобщи за удар по кораб край Одеса и обект за ракетни комплекси „Нептун“

2 Ноември, 2026 06:54 1 536 18

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  • черно море-
  • нептун

Москва твърди, че е поразен сухотоварен кораб с товари за украинската армия и обект за укриване на пускови установки

Русия съобщи за удар по кораб край Одеса и обект за ракетни комплекси „Нептун“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по пристанищна инфраструктура в Одеска област, използвана за осигуряване на украинската армия. В съобщението се твърди, че са били атакувани и морски съдове.

Според ведомството в морето, на 58 километра южно от Одеса, е поразен сухотоварен кораб, превозващ товари за Въоръжените сили на Украйна. Москва не посочва името на кораба, неговия флаг, вида на товара или дали има пострадали членове на екипажа.

„Поразен е сухотоварен кораб, доставящ товари, предназначени за украинската армия“, се посочва в съобщението на руското военно ведомство.

Русия твърди и за обект с пускови установки

Руското министерство на отбраната съобщи още, че е поразен обект в Одеска област, използван за укриване и съхранение на пускови установки за ракетни комплекси „Нептун“. Данни за броя на установките, нанесените щети или използваното оръжие не са оповестени.

Тези твърдения не са потвърдени от украинските власти.

На 1 ноември ТАСС съобщи за удар по сухотоварен кораб на 16 километра югоизточно от Одеса, а в отделна публикация посочи друг кораб на 37 километра южно от града.

Интерфакс съобщи същия ден за нощен удар по сухотоварен кораб на 69 километра югозападно от Одеса и за отделен дневен удар на 16 километра югоизточно от града. Разминаването в разстоянията показва, че става дума за различни съобщения и вероятно за отделни инциденти, но руското военно ведомство не е публикувало подробна хронология, която да ги свърже еднозначно.

Източници: tass.com, interfax.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Културна работа!

    31 3 Отговор
    Удрят и съобщават! А зеленски се крие, лъже като потопява кораби, правейки "огромна" услуга на жълтопаветието!

    07:05 02.11.2026

  • 3 Факти

    16 2 Отговор
    Като, не може да пишете истината по добре замълчете! Стига манипулация и лъжи!!!

    Коментиран от #6

    07:06 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Янко Виа

    29 1 Отговор
    Ами кораби натоварени с оръжие за Украйна ,какво да ги правят руснаците ?

    Коментиран от #10

    07:12 02.11.2026

  • 6 хехе

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    За факти истината е само от дойче зеле.

    07:19 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 койдазнай

    1 18 Отговор

    До коментар #7 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":

    Сто милиона британеца са отрепани. Ама остава още 700 хиляди милиарда!

    07:32 02.11.2026

  • 9 Дзак

    12 1 Отговор
    Да не са в контейнери тези установки за ракети?

    07:33 02.11.2026

  • 10 Соломон

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Янко Виа":

    Някога вуждал ли си кораб за насипни товари

    Коментиран от #11, #12, #14

    07:37 02.11.2026

  • 11 Анонимен

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Виждал съм. А ти?

    07:40 02.11.2026

  • 12 МОНЬО СА ГО АКТИВИРАЛИ

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Първия братовчед на АДМИНА у факти.

    07:41 02.11.2026

  • 13 След като видяхме

    7 0 Отговор
    Мижавото и пристрастно отразяване на изборите. Сега ще ни залеят със статии за лошите руснаци и горките украинци, които страдат неимоверно много от руския терор. За кого са тези статии? За симпатизантите на тези, които загубиха изборите и за тези, на които им казаха как да гласуват за проукраинския кандидат.

    07:51 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 не се

    3 0 Отговор
    съмнявайте, че потопените кораби около нашия бряг са дело на кръвосмешалците от албиОну.

    08:03 02.11.2026

  • 16 хихи

    3 0 Отговор
    от сутринта "Мир чрез сила"
    Все хубави новини...

    08:04 02.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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