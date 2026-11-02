Русия съобщи за удар по кораб край Одеса и обект за ракетни комплекси „Нептун“

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по пристанищна инфраструктура в Одеска област, използвана за осигуряване на украинската армия. В съобщението се твърди, че са били атакувани и морски съдове.

Според ведомството в морето, на 58 километра южно от Одеса, е поразен сухотоварен кораб, превозващ товари за Въоръжените сили на Украйна. Москва не посочва името на кораба, неговия флаг, вида на товара или дали има пострадали членове на екипажа.

„Поразен е сухотоварен кораб, доставящ товари, предназначени за украинската армия“, се посочва в съобщението на руското военно ведомство.

Русия твърди и за обект с пускови установки

Руското министерство на отбраната съобщи още, че е поразен обект в Одеска област, използван за укриване и съхранение на пускови установки за ракетни комплекси „Нептун“. Данни за броя на установките, нанесените щети или използваното оръжие не са оповестени.

Тези твърдения не са потвърдени от украинските власти.

На 1 ноември ТАСС съобщи за удар по сухотоварен кораб на 16 километра югоизточно от Одеса, а в отделна публикация посочи друг кораб на 37 километра южно от града.

Интерфакс съобщи същия ден за нощен удар по сухотоварен кораб на 69 километра югозападно от Одеса и за отделен дневен удар на 16 километра югоизточно от града. Разминаването в разстоянията показва, че става дума за различни съобщения и вероятно за отделни инциденти, но руското военно ведомство не е публикувало подробна хронология, която да ги свърже еднозначно.

Източници: tass.com, interfax.ru