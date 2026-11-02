Русия съобщи за удар по кораб край Одеса и обект за ракетни комплекси „Нептун“

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта са нанесени удари по пристанищна инфраструктура в Одеска област, използвана за осигуряване на украинската армия. В съобщението се твърди, че са били атакувани и морски съдове.
Според ведомството в морето, на 58 километра южно от Одеса, е поразен сухотоварен кораб, превозващ товари за Въоръжените сили на Украйна. Москва не посочва името на кораба, неговия флаг, вида на товара или дали има пострадали членове на екипажа.
„Поразен е сухотоварен кораб, доставящ товари, предназначени за украинската армия“, се посочва в съобщението на руското военно ведомство.
Русия твърди и за обект с пускови установки
Руското министерство на отбраната съобщи още, че е поразен обект в Одеска област, използван за укриване и съхранение на пускови установки за ракетни комплекси „Нептун“. Данни за броя на установките, нанесените щети или използваното оръжие не са оповестени.
Тези твърдения не са потвърдени от украинските власти.
На 1 ноември ТАСС съобщи за удар по сухотоварен кораб на 16 километра югоизточно от Одеса, а в отделна публикация посочи друг кораб на 37 километра южно от града.
Интерфакс съобщи същия ден за нощен удар по сухотоварен кораб на 69 километра югозападно от Одеса и за отделен дневен удар на 16 километра югоизточно от града. Разминаването в разстоянията показва, че става дума за различни съобщения и вероятно за отделни инциденти, но руското военно ведомство не е публикувало подробна хронология, която да ги свърже еднозначно.
Източници: tass.com, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Културна работа!
07:05 02.11.2026
3 Факти
Коментиран от #6
07:06 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Янко Виа
Коментиран от #10
07:12 02.11.2026
6 хехе
До коментар #3 от "Факти":За факти истината е само от дойче зеле.
07:19 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 койдазнай
До коментар #7 от "ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ":Сто милиона британеца са отрепани. Ама остава още 700 хиляди милиарда!
07:32 02.11.2026
9 Дзак
07:33 02.11.2026
10 Соломон
До коментар #5 от "Янко Виа":Някога вуждал ли си кораб за насипни товари
Коментиран от #11, #12, #14
07:37 02.11.2026
11 Анонимен
До коментар #10 от "Соломон":Виждал съм. А ти?
07:40 02.11.2026
12 МОНЬО СА ГО АКТИВИРАЛИ
До коментар #10 от "Соломон":Първия братовчед на АДМИНА у факти.
07:41 02.11.2026
13 След като видяхме
07:51 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 не се
08:03 02.11.2026
16 хихи
Все хубави новини...
08:04 02.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.