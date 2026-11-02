Sky News: Русия използвала примирието в Олешки за военни доставки ВИДЕО

Руският военен контингент е използвал шестдневното примирие около окупирания град Олешки за прехвърляне на войници, бронетехника и военни доставки. Това показват кадри от разузнавателни дронове, предоставени на Sky News от украинско подразделение, което наблюдава руските движения в района.

На записите се виждат бронирани машини, военнослужещи и товари, насочени към Олешки и околните позиции. Според украинските военни руските сили са използвали паузата, за да извършват логистични операции, да сменят подразделения и да подсилят военната си инфраструктура.

„Вече са докарали танкове, бронетранспортьори и войници. Пристигнаха толкова много, че дори не мога да си представя какво ще се случи с Олешки и с хората там“, казва пред Sky News евакуирана жителка на града.

Примирието е използвано за укрепване на позициите

Украинските сили съобщават още, че Русия е доставяла гориво, храна, боеприпаси и ресурси за оръжейни системи. В района са извършвани ротация на личния състав, евакуация на ранени и загинали военнослужещи, както и укрепване на позиции и разполагане на средства за защита от дронове.

Sky News посочва, че преди хуманитарната пауза руските части са имали ограничени възможности за движение в Олешки заради украинското наблюдение от въздуха. Според британската медия прекратяването на огъня е дало възможност на руската армия да възстанови снабдяването и да придвижи техника по маршрути, които обичайно са били изложени на атаки от дронове.

Украинският Генерален щаб също заяви, че руските сили са използвали хуманитарното примирие за укрепване на позициите си. Киев не съобщава за конкретен брой прехвърлени военнослужещи или техника, а независима проверка на всички кадри не е възможна.

Евакуацията продължи до края на паузата

Примирието започна на 27 октомври и приключи на 1 ноември. То беше договорено за доставяне на храна, вода и лекарства в Олешки, както и за извеждане на цивилни от града, който се намира на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон.

Според Sky News над 500 жители са били евакуирани към украинска територия. Асошиейтед прес съобщи, че преди началото на операцията в града са останали около 2000 души. Желаещите да напуснат са пътували през окупирания Крим, Русия и Беларус, преди да достигнат Украйна.

Украинската армия съобщи, че е евакуирала още 167 души от други окупирани общности в Херсонска област, сред които 22 деца и 21 хора с ограничена подвижност.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец определи договореността като „важна стъпка“ и заяви, че Киев и Москва проучват възможности за нови хуманитарни инициативи. След края на примирието обаче военните действия в района могат да бъдат възобновени, а руското военно подсилване усложнява положението за цивилните, които са останали в Олешки.

Източници: news.sky.com, reuters.com, apnews.com