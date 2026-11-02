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Sky News: Русия използвала примирието в Олешки за военни доставки ВИДЕО
  Тема: Украйна

Sky News: Русия използвала примирието в Олешки за военни доставки ВИДЕО

2 Ноември, 2026 10:29 844 24

  • олешки-
  • украйна-
  • русия-
  • примирие-
  • херсон

Украински дронове са заснели бронетехника, войници и товари, прехвърляни към града по време на хуманитарната пауза

Sky News: Русия използвала примирието в Олешки за военни доставки ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският военен контингент е използвал шестдневното примирие около окупирания град Олешки за прехвърляне на войници, бронетехника и военни доставки. Това показват кадри от разузнавателни дронове, предоставени на Sky News от украинско подразделение, което наблюдава руските движения в района.

На записите се виждат бронирани машини, военнослужещи и товари, насочени към Олешки и околните позиции. Според украинските военни руските сили са използвали паузата, за да извършват логистични операции, да сменят подразделения и да подсилят военната си инфраструктура.

„Вече са докарали танкове, бронетранспортьори и войници. Пристигнаха толкова много, че дори не мога да си представя какво ще се случи с Олешки и с хората там“, казва пред Sky News евакуирана жителка на града.

Примирието е използвано за укрепване на позициите

Украинските сили съобщават още, че Русия е доставяла гориво, храна, боеприпаси и ресурси за оръжейни системи. В района са извършвани ротация на личния състав, евакуация на ранени и загинали военнослужещи, както и укрепване на позиции и разполагане на средства за защита от дронове.

Sky News посочва, че преди хуманитарната пауза руските части са имали ограничени възможности за движение в Олешки заради украинското наблюдение от въздуха. Според британската медия прекратяването на огъня е дало възможност на руската армия да възстанови снабдяването и да придвижи техника по маршрути, които обичайно са били изложени на атаки от дронове.

Украинският Генерален щаб също заяви, че руските сили са използвали хуманитарното примирие за укрепване на позициите си. Киев не съобщава за конкретен брой прехвърлени военнослужещи или техника, а независима проверка на всички кадри не е възможна.

Евакуацията продължи до края на паузата

Примирието започна на 27 октомври и приключи на 1 ноември. То беше договорено за доставяне на храна, вода и лекарства в Олешки, както и за извеждане на цивилни от града, който се намира на левия бряг на Днепър, срещу контролирания от Украйна Херсон.

Според Sky News над 500 жители са били евакуирани към украинска територия. Асошиейтед прес съобщи, че преди началото на операцията в града са останали около 2000 души. Желаещите да напуснат са пътували през окупирания Крим, Русия и Беларус, преди да достигнат Украйна.

Украинската армия съобщи, че е евакуирала още 167 души от други окупирани общности в Херсонска област, сред които 22 деца и 21 хора с ограничена подвижност.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец определи договореността като „важна стъпка“ и заяви, че Киев и Москва проучват възможности за нови хуманитарни инициативи. След края на примирието обаче военните действия в района могат да бъдат възобновени, а руското военно подсилване усложнява положението за цивилните, които са останали в Олешки.

Източници: news.sky.com, reuters.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кукузел

    16 1 Отговор
    Че как инак, щом е завоюван с кръвта им.

    10:35 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    21 1 Отговор
    Ами браво!!!
    Не са жмали, както се надяваха англетата!!!
    Прави ли ви впечатление, че Урсулианците все още си въобразяват, как всичко се решава със заклинания!!!

    10:35 02.11.2026

  • 4 ШЕФА

    20 1 Отговор
    Така се прави,след примирието лова и денацификацията на фашисти продължава с пълна сила и мощ до Капитулацията на надцизма !

    Коментиран от #13

    10:36 02.11.2026

  • 5 Кой пък ви чете пропагандата

    16 2 Отговор
    каквото е решила Русия, това ще си прави, вас ми да слуша

    Коментиран от #11

    10:41 02.11.2026

  • 6 Е че Украйна

    20 2 Отговор
    Все едно е стояла със скръстени ръце,А?

    Коментиран от #10

    10:41 02.11.2026

  • 7 Като прочетох заглавието

    14 1 Отговор
    ударих кръста на статията.

    Коментиран от #9

    10:41 02.11.2026

  • 8 Дали са

    10 1 Отговор
    мнозинство онези, на които им е писнало да ги занимават с този конфликт всеки ден и час?

    10:42 02.11.2026

  • 9 Що бе

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Като прочетох заглавието":

    Руски тръбар

    10:44 02.11.2026

  • 10 Ей Винету

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Е че Украйна":

    Олешки е отвъд Днепър ,ти що се обаждаш като нищо не знаеш.

    Коментиран от #18

    10:45 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Герги

    7 0 Отговор
    Милене,аз ли съм кьорав,ти ли...нещо не мога да видя видеото..

    10:50 02.11.2026

  • 15 Гост

    3 6 Отговор
    Пак се нагъчка сайта с проруска мизерия..

    Коментиран от #19

    10:52 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Калоян

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Винету":

    Какъв ,, отвъд"?
    Альошки ,макар и да се води нещо като квартал на Херсон ,е от левобережието на Днепър,под руски контрол и понеже десният браг е по- висок укрите непрестанно го обстрелват . Така се получи хуманитарна криза и я раздухаха из целия Цивилизован.

    11:02 02.11.2026

  • 19 Фил

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Иди,поплачи на рамото на юнак Гюро !

    11:04 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 разумен

    7 0 Отговор
    А украинците седяха на моабет и си фиркаха и бяха на спа процедури ли .Я стига сте се правили на улави....

    11:06 02.11.2026

  • 24 Браво на Русия

    2 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    11:11 02.11.2026

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