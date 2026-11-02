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Украйна: Русия използва хуманитарната пауза в Олешки за военни цели
  Тема: Украйна

Украйна: Русия използва хуманитарната пауза в Олешки за военни цели

2 Ноември, 2026 11:04 676 15

  • олешки-
  • херсонска област-
  • украйна-
  • хуманитарна операция-
  • режим на тишина

Генералният щаб на Украйна съобщи за ротация на руски части, разширяване на антидроновата защита и доставки на боеприпаси

Украйна: Русия използва хуманитарната пауза в Олешки за военни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски са използвали хуманитарната пауза в района на временно окупираните Олешки в Херсонска област, за да укрепят позициите си. За това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, който посочва ротация на руски подразделения, разширяване на антидроновите средства по пътищата и увеличаване на логистиката, включително доставките на боеприпаси.

„Врагът използва хуманитарната пауза за оборудване на своите позиции“, заявява Генералният щаб. По украински данни Силите за отбрана са спазвали режима на тишина и са действали в рамките на договореностите за провеждане на хуманитарната операция.

Пауза за евакуация и доставки

Режимът на прекратяване на огъня е действал от 27 октомври до 1 ноември в определен район около окупираните Олешки. Целта му е била да се доставят хуманитарни товари в града и да се даде възможност на цивилни, които желаят да напуснат, да се придвижат към територия под контрола на Украйна.

По време на паузата украински военни са евакуирали 167 цивилни от населени места на десния бряг на Херсонска област. Сред тях са 22 деца и 21 маломобилни хора. По данни на Генералния щаб маршрутите са преминавали през минирани и разрушени пътища, както и покрай изгоряла военна техника и цивилни автомобили.

Украинските власти съобщиха и за извеждането на жители на Олешки, които са поискали да напуснат града. Ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че евакуираните са в безопасност и че мисията е приключила успешно.

„Най-възрастната спасена е на 94 години, а най-малкото дете е само на една година“, каза Буданов.

Режимът на тишина е приключил

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди края на режима на тишина в Олешки. Той посочи, че през този период са били доставени хуманитарни помощи и е оказано съдействие на цивилни, които са искали да напуснат опасната зона.

Лубинец съобщи, че заедно с руския омбудсман Яна Лантратова се обсъждат възможности за продължаване на подобни хуманитарни действия. Това не означава автоматично ново прекратяване на огъня, а само заявено намерение за търсене на допълнителни механизми за евакуация и помощ.

Към момента украинската страна представя като установени по време на паузата руската ротация, укрепването на позициите, разширяването на противодроновата защита и подвозването на боеприпаси. В същото време хуманитарната операция е позволила доставянето на помощи и извеждането на цивилни от райони, изложени на продължителни бойни действия.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е разбрахме бе

    14 0 Отговор
    Преди няколко минути го пуснахте този украински източник🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    11:06 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наблюдател

    15 1 Отговор
    На тоя циркаджийски шут от Киев няма ли кой да му сложи усмирителна риза накрая?

    11:09 02.11.2026

  • 9 Ах ,ах

    7 1 Отговор
    От 2000 само 167. 🤣

    11:10 02.11.2026

  • 10 Естествено

    0 12 Отговор
    че Руските Терористи
    Използват паузата за Военни Цели .

    Когато Путин ти говори за Мир
    Се готви за Война.

    11:18 02.11.2026

  • 11 456

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е разбрахме бе":

    С разликата ,че сега го казва Украйна ,а предишната пресата.
    Което логически излиза ,че пресата побликува това което Украйна им каже. Независими ,а ...

    Коментиран от #12

    11:21 02.11.2026

  • 12 Сега източник

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "456":

    Укринформ, преди- Украинска правда и Колеба.

    11:27 02.11.2026

  • 13 София майна

    2 0 Отговор
    А укрите не правиха ли същото....Ех ПП Де Би ли , продължават да ни смятат за едеоти.... Мирчев, мирчев....добре,че пускаш фермата за ботове

    11:31 02.11.2026

  • 14 Маринов

    3 0 Отговор
    От наличните там над 2000 души и няколко стотин деца, само 167 са пожелали да отидат на окраинскта територия. С 4 автобуса. Другите си искат Русия. Ами те са си руснаци. Третирали са ги като руснаци, заградени с минно поле от руските части и са контролирани с дронове на ВСУ. Това е на Мирчев демокрацията в действие.

    11:32 02.11.2026

  • 15 ъъъъъ

    0 1 Отговор
    Надявам се и украинците да се възполВат от същото. все пак война е…

    11:32 02.11.2026

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