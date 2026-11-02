Украйна: Русия използва хуманитарната пауза в Олешки за военни цели

Руските войски са използвали хуманитарната пауза в района на временно окупираните Олешки в Херсонска област, за да укрепят позициите си. За това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, който посочва ротация на руски подразделения, разширяване на антидроновите средства по пътищата и увеличаване на логистиката, включително доставките на боеприпаси.

„Врагът използва хуманитарната пауза за оборудване на своите позиции“, заявява Генералният щаб. По украински данни Силите за отбрана са спазвали режима на тишина и са действали в рамките на договореностите за провеждане на хуманитарната операция.

Пауза за евакуация и доставки

Режимът на прекратяване на огъня е действал от 27 октомври до 1 ноември в определен район около окупираните Олешки. Целта му е била да се доставят хуманитарни товари в града и да се даде възможност на цивилни, които желаят да напуснат, да се придвижат към територия под контрола на Украйна.

По време на паузата украински военни са евакуирали 167 цивилни от населени места на десния бряг на Херсонска област. Сред тях са 22 деца и 21 маломобилни хора. По данни на Генералния щаб маршрутите са преминавали през минирани и разрушени пътища, както и покрай изгоряла военна техника и цивилни автомобили.

Украинските власти съобщиха и за извеждането на жители на Олешки, които са поискали да напуснат града. Ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че евакуираните са в безопасност и че мисията е приключила успешно.

Режимът на тишина е приключил

„Най-възрастната спасена е на 94 години, а най-малкото дете е само на една година“, каза Буданов.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди края на режима на тишина в Олешки. Той посочи, че през този период са били доставени хуманитарни помощи и е оказано съдействие на цивилни, които са искали да напуснат опасната зона.

Лубинец съобщи, че заедно с руския омбудсман Яна Лантратова се обсъждат възможности за продължаване на подобни хуманитарни действия. Това не означава автоматично ново прекратяване на огъня, а само заявено намерение за търсене на допълнителни механизми за евакуация и помощ.

Към момента украинската страна представя като установени по време на паузата руската ротация, укрепването на позициите, разширяването на противодроновата защита и подвозването на боеприпаси. В същото време хуманитарната операция е позволила доставянето на помощи и извеждането на цивилни от райони, изложени на продължителни бойни действия.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com