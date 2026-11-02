Русия разширява настъплението си в Запорожка област, DeepState разкри къде

Руските сили са напреднали край две населени места в Запорожка област – Гуляйполско и Горко. Това съобщава мониторинговият проект DeepState, който следи промените по фронтовата линия.

„Врагът е напреднал край Гуляйполско и Горко“, посочва DeepState.

Двете села се намират в Пологовски район. Според информацията, цитирана от УНИАН, руските подразделения са се приближили до тях след превземането на Гуляйполе.

Настъплението е на фронт с ширина около 30 километра

Руската армия продължава настъпателните действия в района на Гуляйполе, като ширината на активния фронт е около 30 километра. Темповете на продвижване остават ниски, въпреки че Москва е съсредоточила значителни сили в сектора.

Според френския анализатор с отворени източници Клеман Молен в района действат 35-а, 36-а и 5-а армия на руската армия, както и 68-и армейски корпус. Молен твърди, че украинските сили са стабилизирали южната част на фронта през 2026 г. и са върнали под свой контрол повече територии, отколкото са загубили.

Тези оценки се отнасят до общата динамика на южния фронт и не отменят съобщеното от DeepState локално придвижване край Гуляйполско и Горко.

Генералният щаб съобщи за бой в района

В сводката си за 2 ноември украинският Генерален щаб съобщава за едно бойно сблъскване на Гуляйполското направление – в района на населеното място Охотниче. Според данните, цитирани от „Суспилне Запорожие“, украинските сили са отбили руския щурм. На Ореховското направление не са регистрирани настъпателни действия.

Съобщението за придвижването край Гуляйполско и Горко не е придружено от посочени координати или данни за размера на територията, която руските сили са завзели. Официалното украинско съобщение за бойните действия потвърждава активността на направлението, но не дава отделна оценка за твърдяното от DeepState продвижване.

Удари по Запорожие

На фона на боевете в района руската армия продължава да нанася удари по Запорожие. При една от атаките през октомври са загинали най-малко 17 души, сред които три деца.

На 27 октомври руски FPV-дрон е опитал да атакува общински автобус в града. Беспилотникът се е заплел в антидронова мрежа и се е взривил, без да достигне превозното средство.

Източници: unian.net, suspilne.media