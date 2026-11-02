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Русия разширява настъплението си в Запорожка област, DeepState разкри къде
  Тема: Украйна

Русия разширява настъплението си в Запорожка област, DeepState разкри къде

2 Ноември, 2026 13:04 1 081 26

  • запорожка област-
  • гуляйполе-
  • deepstate-
  • руско настъпление-
  • украйна

Руските сили продължават действията си след превземането на Гуляйполе. Украинският Генерален щаб съобщава за един отблъснат щурм на направлението

Русия разширява настъплението си в Запорожка област, DeepState разкри къде - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са напреднали край две населени места в Запорожка област – Гуляйполско и Горко. Това съобщава мониторинговият проект DeepState, който следи промените по фронтовата линия.

„Врагът е напреднал край Гуляйполско и Горко“, посочва DeepState.

Двете села се намират в Пологовски район. Според информацията, цитирана от УНИАН, руските подразделения са се приближили до тях след превземането на Гуляйполе.

Настъплението е на фронт с ширина около 30 километра

Руската армия продължава настъпателните действия в района на Гуляйполе, като ширината на активния фронт е около 30 километра. Темповете на продвижване остават ниски, въпреки че Москва е съсредоточила значителни сили в сектора.

Според френския анализатор с отворени източници Клеман Молен в района действат 35-а, 36-а и 5-а армия на руската армия, както и 68-и армейски корпус. Молен твърди, че украинските сили са стабилизирали южната част на фронта през 2026 г. и са върнали под свой контрол повече територии, отколкото са загубили.

Тези оценки се отнасят до общата динамика на южния фронт и не отменят съобщеното от DeepState локално придвижване край Гуляйполско и Горко.

Генералният щаб съобщи за бой в района

В сводката си за 2 ноември украинският Генерален щаб съобщава за едно бойно сблъскване на Гуляйполското направление – в района на населеното място Охотниче. Според данните, цитирани от „Суспилне Запорожие“, украинските сили са отбили руския щурм. На Ореховското направление не са регистрирани настъпателни действия.

Съобщението за придвижването край Гуляйполско и Горко не е придружено от посочени координати или данни за размера на територията, която руските сили са завзели. Официалното украинско съобщение за бойните действия потвърждава активността на направлението, но не дава отделна оценка за твърдяното от DeepState продвижване.

Удари по Запорожие

На фона на боевете в района руската армия продължава да нанася удари по Запорожие. При една от атаките през октомври са загинали най-малко 17 души, сред които три деца.

На 27 октомври руски FPV-дрон е опитал да атакува общински автобус в града. Беспилотникът се е заплел в антидронова мрежа и се е взривил, без да достигне превозното средство.

Източници: unian.net, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И що реве УНИАН 🤣🤣🤣🤣🤣

    31 1 Отговор
    Браво на руските.

    Коментиран от #14

    13:08 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ауууууууу

    30 1 Отговор
    Ама нали Уркайна биеше ве? Що така?

    Коментиран от #4, #6, #23

    13:11 02.11.2026

  • 4 Соломон

    4 28 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууууууу":

    Щото така казва любимата ти Русия веее.Още колко пъти ще го освобождават това Гуляйполе

    Коментиран от #11

    13:13 02.11.2026

  • 5 арбалета 🎯

    25 1 Отговор
    Украинците все още война не са видели , има време и за това .

    13:13 02.11.2026

  • 6 Хахаха

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууууууу":

    Украйна сутрин побеждава виртуално, следобед и вечер пада и реве реално.:))

    13:13 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян георгиев

    14 0 Отговор
    не е вярно .не може да е вярно ,няма как да е вярно .бурятите нямат чипове за ракети .картофи.яйца и дизел и парно през зимата ....хахах .

    13:20 02.11.2026

  • 9 А, Хуляйполе

    8 4 Отговор
    превзет ли е вече? Ми нали побеждавааме, ко ша кажа сиги на МирчОфф М?

    Коментиран от #24

    13:22 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БахУрчо

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Соломон":

    Лукa,току що го из вадихх и виждам ,че има доста насъбрано Маскарпоне , искаш ли да погуляеш на воля и никой няма да те притеснява ?

    Коментиран от #15, #21, #22

    13:23 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ехееее

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "И що реве УНИАН 🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ноември започва добре на фронта. 2500 руски нашественици са загубите на РФ за последното денонощие.

    13:33 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хо хо хо хо хи хи хи хи

    1 12 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    Копейки,не виждате ли какво правят френските,германските копейки.Вие до кога ще дремете

    Коментиран от #19

    13:37 02.11.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    9 0 Отговор
    Не може да бъде! А какво стана с операция Вивалди? Вчера вечерта зеленчука обяви нова пАбеда.

    13:37 02.11.2026

  • 18 Браво!

    8 0 Отговор
    украйна не е държава, а територия. Руска територия

    13:38 02.11.2026

  • 19 Виж какво правят

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "хо хо хо хо хи хи хи хи":

    другите еврасти. Плачкат за малката булка Гюркан. Не можала да стане първата жена президент

    13:39 02.11.2026

  • 20 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Ганьо":

    Няма за какво друго да се хванат здраво се държат за него

    13:39 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сульооо

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууууууу":

    Украйна си връща окупирани територии.Путин заяви че Русия е на дъното и ще повлече всички към него.Не се ли замисляш че и ти си от тези всички

    13:48 02.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ахааааа

    4 3 Отговор
    Пет години само това четем че Русия разширявала настъплението си.

    13:53 02.11.2026

  • 26 стоян георгиев

    2 4 Отговор
    Времето на русия изтича.днес загинаха рекордните 2500 човека.даже и кадиров е притеснен .вчера плачеше че сега ще трябва да избият населението на републиката му.руската армия не може да напредне в нито една от приоритетните и посоки а навсякъде другаде отстъпва.

    13:55 02.11.2026

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