Русия разширява настъплението си в Запорожка област, DeepState разкри къде

Руските сили са напреднали край две населени места в Запорожка област – Гуляйполско и Горко. Това съобщава мониторинговият проект DeepState, който следи промените по фронтовата линия.
Двете села се намират в Пологовски район. Според информацията, цитирана от УНИАН, руските подразделения са се приближили до тях след превземането на Гуляйполе.
Настъплението е на фронт с ширина около 30 километра
Руската армия продължава настъпателните действия в района на Гуляйполе, като ширината на активния фронт е около 30 километра. Темповете на продвижване остават ниски, въпреки че Москва е съсредоточила значителни сили в сектора.
Според френския анализатор с отворени източници Клеман Молен в района действат 35-а, 36-а и 5-а армия на руската армия, както и 68-и армейски корпус. Молен твърди, че украинските сили са стабилизирали южната част на фронта през 2026 г. и са върнали под свой контрол повече територии, отколкото са загубили.
Тези оценки се отнасят до общата динамика на южния фронт и не отменят съобщеното от DeepState локално придвижване край Гуляйполско и Горко.
Генералният щаб съобщи за бой в района
В сводката си за 2 ноември украинският Генерален щаб съобщава за едно бойно сблъскване на Гуляйполското направление – в района на населеното място Охотниче. Според данните, цитирани от „Суспилне Запорожие“, украинските сили са отбили руския щурм. На Ореховското направление не са регистрирани настъпателни действия.
Съобщението за придвижването край Гуляйполско и Горко не е придружено от посочени координати или данни за размера на територията, която руските сили са завзели. Официалното украинско съобщение за бойните действия потвърждава активността на направлението, но не дава отделна оценка за твърдяното от DeepState продвижване.
Удари по Запорожие
На фона на боевете в района руската армия продължава да нанася удари по Запорожие. При една от атаките през октомври са загинали най-малко 17 души, сред които три деца.
На 27 октомври руски FPV-дрон е опитал да атакува общински автобус в града. Беспилотникът се е заплел в антидронова мрежа и се е взривил, без да достигне превозното средство.
Източници: unian.net, suspilne.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И що реве УНИАН 🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #14
13:08 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ауууууууу
Коментиран от #4, #6, #23
13:11 02.11.2026
4 Соломон
До коментар #3 от "Ауууууууу":Щото така казва любимата ти Русия веее.Още колко пъти ще го освобождават това Гуляйполе
Коментиран от #11
13:13 02.11.2026
5 арбалета 🎯
13:13 02.11.2026
6 Хахаха
До коментар #3 от "Ауууууууу":Украйна сутрин побеждава виртуално, следобед и вечер пада и реве реално.:))
13:13 02.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стоян георгиев
13:20 02.11.2026
9 А, Хуляйполе
Коментиран от #24
13:22 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БахУрчо
До коментар #4 от "Соломон":Лукa,току що го из вадихх и виждам ,че има доста насъбрано Маскарпоне , искаш ли да погуляеш на воля и никой няма да те притеснява ?
Коментиран от #15, #21, #22
13:23 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ехееее
До коментар #1 от "И що реве УНИАН 🤣🤣🤣🤣🤣":Ноември започва добре на фронта. 2500 руски нашественици са загубите на РФ за последното денонощие.
13:33 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хо хо хо хо хи хи хи хи
До коментар #13 от "Ха ХаХа":Копейки,не виждате ли какво правят френските,германските копейки.Вие до кога ще дремете
Коментиран от #19
13:37 02.11.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
13:37 02.11.2026
18 Браво!
13:38 02.11.2026
19 Виж какво правят
До коментар #16 от "хо хо хо хо хи хи хи хи":другите еврасти. Плачкат за малката булка Гюркан. Не можала да стане първата жена президент
13:39 02.11.2026
20 Така е
До коментар #12 от "Бай Ганьо":Няма за какво друго да се хванат здраво се държат за него
13:39 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сульооо
До коментар #3 от "Ауууууууу":Украйна си връща окупирани територии.Путин заяви че Русия е на дъното и ще повлече всички към него.Не се ли замисляш че и ти си от тези всички
13:48 02.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ахааааа
13:53 02.11.2026
26 стоян георгиев
13:55 02.11.2026