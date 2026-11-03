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Зеленски: Хакерската атака срещу руското приложение бе наш отговор
  Тема: Украйна

Зеленски: Хакерската атака срещу руското приложение бе наш отговор

3 Ноември, 2026 05:51 652 5

  • володимир зеленски-
  • кибератака-
  • украйна-
  • русия-
  • фалшиви предупреждения

Москва потвърди пробива в мобилното си приложение, но не посочи извършителя

Зеленски: Хакерската атака срещу руското приложение бе наш отговор - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна е отговорила на руската кибератака срещу приложението за въздушни тревоги, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му действията на Киев са били предприети, след като станало ясно, че атаката е насочена срещу украински цивилни.

„Ние само отговаряме на техните атаки“, каза Зеленски в интервю за PBS NewsHour, цитирано от „Киев Индипендънт“. Той определи случилото се като част от поредица руски кибератаки срещу банкови системи, пенсионни плащания и социални услуги.

Фалшиви сигнали в Украйна

Атаката срещу украинското приложение „Тревога“ беше установена в нощта срещу 2 ноември. Потребители в Киев и други райони са получили известия за радиационна опасност, химическа атака и улични боеве. В част от съобщенията на руски език се споменаваше и ракетата „Орешник“.

Украинските военновъздушни сили предупредиха, че приложението вероятно е било компрометирано, и призоваха гражданите да не следват указанията от подозрителните известия. Според говорителя на украинското командване Юрий Игнат кибератаката не е засегнала системите за управление на сигурността и отбраната, тъй като приложението е отделно от военните комуникации.

Русия потвърди атака срещу собственото си приложение

Няколко часа по-късно руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че мобилното му приложение е станало обект на „масирана кибератака“. В резултат до потребители са били изпратени фалшиви предупреждения, че срещу всички руски региони са изстреляни ядрени бойни глави. Съобщенията призовавали хората да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.

Руското ведомство уточни, че пробивът е засегнал само мобилното приложение, което е допълнителен източник на информация. Основната система за оповестяване чрез сирени, SMS, радио и телевизия е работела нормално. Москва не посочи кой стои зад атаката и не заяви официално, че тя е извършена от Украйна.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Антирашист 5019

    0 2 Отговор
    Винаги има някой недоволен от управлението на Зеленски,но това не е повод да ни натяквате за юлия мендел !

    Коментиран от #5

    06:13 03.11.2026

  • 3 Уркоалерт

    0 0 Отговор
    Ако наистина ви изстрелят някоя ракета, няма да има и кой да реве за мангизи после.

    06:14 03.11.2026

  • 4 Затова

    1 0 Отговор
    Ви шамарят !

    06:16 03.11.2026

  • 5 Британските служби

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист 5019":

    Както винаги, нямаме проблем Зеленски и украйнците да оберат овациите и се насладят на медийния възторг, но ни притеснява малко това че руснаците май се усещат:

    "Москва не посочи кой стои зад атаката и не заяви официално, че тя е извършена от Украйна"

    06:29 03.11.2026

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