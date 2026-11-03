Зеленски: Хакерската атака срещу руското приложение бе наш отговор

Украйна е отговорила на руската кибератака срещу приложението за въздушни тревоги, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му действията на Киев са били предприети, след като станало ясно, че атаката е насочена срещу украински цивилни.

„Ние само отговаряме на техните атаки“, каза Зеленски в интервю за PBS NewsHour, цитирано от „Киев Индипендънт“. Той определи случилото се като част от поредица руски кибератаки срещу банкови системи, пенсионни плащания и социални услуги.

Фалшиви сигнали в Украйна

Атаката срещу украинското приложение „Тревога“ беше установена в нощта срещу 2 ноември. Потребители в Киев и други райони са получили известия за радиационна опасност, химическа атака и улични боеве. В част от съобщенията на руски език се споменаваше и ракетата „Орешник“.

Украинските военновъздушни сили предупредиха, че приложението вероятно е било компрометирано, и призоваха гражданите да не следват указанията от подозрителните известия. Според говорителя на украинското командване Юрий Игнат кибератаката не е засегнала системите за управление на сигурността и отбраната, тъй като приложението е отделно от военните комуникации.

Русия потвърди атака срещу собственото си приложение

Няколко часа по-късно руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че мобилното му приложение е станало обект на „масирана кибератака“. В резултат до потребители са били изпратени фалшиви предупреждения, че срещу всички руски региони са изстреляни ядрени бойни глави. Съобщенията призовавали хората да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.

Руското ведомство уточни, че пробивът е засегнал само мобилното приложение, което е допълнителен източник на информация. Основната система за оповестяване чрез сирени, SMS, радио и телевизия е работела нормално. Москва не посочи кой стои зад атаката и не заяви официално, че тя е извършена от Украйна.

Източници: kyivindependent.com, apnews.com