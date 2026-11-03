Зеленски: Хакерската атака срещу руското приложение бе наш отговор

Украйна е отговорила на руската кибератака срещу приложението за въздушни тревоги, заяви президентът Володимир Зеленски. По думите му действията на Киев са били предприети, след като станало ясно, че атаката е насочена срещу украински цивилни.
„Ние само отговаряме на техните атаки“, каза Зеленски в интервю за PBS NewsHour, цитирано от „Киев Индипендънт“. Той определи случилото се като част от поредица руски кибератаки срещу банкови системи, пенсионни плащания и социални услуги.
Фалшиви сигнали в Украйна
Атаката срещу украинското приложение „Тревога“ беше установена в нощта срещу 2 ноември. Потребители в Киев и други райони са получили известия за радиационна опасност, химическа атака и улични боеве. В част от съобщенията на руски език се споменаваше и ракетата „Орешник“.
Украинските военновъздушни сили предупредиха, че приложението вероятно е било компрометирано, и призоваха гражданите да не следват указанията от подозрителните известия. Според говорителя на украинското командване Юрий Игнат кибератаката не е засегнала системите за управление на сигурността и отбраната, тъй като приложението е отделно от военните комуникации.
Русия потвърди атака срещу собственото си приложение
Няколко часа по-късно руското Министерство на извънредните ситуации съобщи, че мобилното му приложение е станало обект на „масирана кибератака“. В резултат до потребители са били изпратени фалшиви предупреждения, че срещу всички руски региони са изстреляни ядрени бойни глави. Съобщенията призовавали хората да се запасят с храна за три седмици и да се укрият в мазета.
Руското ведомство уточни, че пробивът е засегнал само мобилното приложение, което е допълнителен източник на информация. Основната система за оповестяване чрез сирени, SMS, радио и телевизия е работела нормално. Москва не посочи кой стои зад атаката и не заяви официално, че тя е извършена от Украйна.
Източници: kyivindependent.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Антирашист 5019
Коментиран от #5
06:13 03.11.2026
3 Уркоалерт
06:14 03.11.2026
4 Затова
06:16 03.11.2026
5 Британските служби
До коментар #2 от "Антирашист 5019":Както винаги, нямаме проблем Зеленски и украйнците да оберат овациите и се насладят на медийния възторг, но ни притеснява малко това че руснаците май се усещат:
"Москва не посочи кой стои зад атаката и не заяви официално, че тя е извършена от Украйна"
06:29 03.11.2026