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Върховният съд на САЩ нанесе удар по опита на Тръмп да оспори изборни бюлетини в Калифорния

Върховният съд на САЩ нанесе удар по опита на Тръмп да оспори изборни бюлетини в Калифорния

3 Ноември, 2026 10:23 715 4

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  • калифорния-
  • пощенски бюлетини-
  • междинни избори

Съдът отказа да задължи Калифорния да отдели около 20 000 пощенски бюлетини на предполагаеми неграждани. По-ниски съдебни инстанции също не подкрепиха мярката

Върховният съд на САЩ нанесе удар по опита на Тръмп да оспори изборни бюлетини в Калифорния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ отхвърли искането на администрацията на Доналд Тръмп да задължи Калифорния да отдели около 20 000 пощенски бюлетини, свързвани от федералното правителство с предполагаеми неграждани. Решението е прието с едноредова неподписана заповед, в която няма отбелязано несъгласие на съдии.

Съдът се произнесе само по искането за спешна мярка. Изборните власти в Калифорния не са били приканени да отговорят преди постановяването на заповедта. Министерството на правосъдието настояваше бюлетините да бъдат отделени и да не се броят, докато не бъде потвърдено гражданството на хората, които са ги изпратили.

Мярката беше отхвърлена на три съдебни нива

Искането стигна до Върховния съд, след като федерален апелативен съд отказа да разпореди отделянето на бюлетините. Преди това федералният съдия Дейвид Картър отхвърли искането за временна ограничителна заповед срещу Калифорния.

Картър заяви, че процедурата на администрацията за установяване на предполагаемите неграждани е „изпълнена с несигурност и грешки“. В решението си той предупреди, че хора, които отговарят на изискванията за регистрация, не трябва да бъдат лишавани от основното си право заради непотвърдени твърдения.

„Конституционните права и нашата демокрация са заложени на карта. Общественият интерес изисква тяхната защита“, заяви съдия Дейвид Картър.

Спорът засяга милиони бюлетини

Администрацията на Тръмп е изпратила писма до властите в Калифорния и окръг Лос Анджелис, в които твърди, че повече от 20 000 души в списъците на регистрираните избиратели не са американски граждани. По-късно такива списъци са изпратени до всички 58 окръга в щата.

Щатските и местните изборни власти възразиха срещу точността на данните и предупредиха, че прилагането на искането може да засегне законно гласували граждани. В Калифорния са регистрирани повече от 23 милиона избиратели, а над 6 милиона бюлетини по пощата вече са върнати в изборните служби.

Министерството на правосъдието заведе дело срещу Калифорния и Дийн Логан, изборния регистратор и служител по преброяването на гласовете в окръг Лос Анджелис. И федералният съд, и Апелативният съд на Девети район отказаха да разпоредят отделяне на бюлетините.

Администрацията предприема сходни действия и в други щати

Спорът се развива в последните дни преди междинните избори в САЩ. Президентът Доналд Тръмп многократно твърди, че значителен брой неграждани гласуват на американски избори, макар потвърдените случаи да са редки. Гласуването от неграждани е нарушение на федералното законодателство.

Федерални прокурори са поискали от властите във Вашингтон да отделят бюлетините на повече от 400 души, за които твърдят, че не са американски граждани. Държавният секретар на щата Стив Хобс заяви, че в списъка има много хора, които всъщност са граждани на САЩ. Министерството на правосъдието заведе и дело, с което се опита да блокира сертифицирането на изборите за Сенат в Аляска при загуба на републиканския сенатор Дан Съливан от демократката Мери Пелтола, но съдия отхвърли иска.

Източници: cbsnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    0 5 Отговор
    Какво е това гласуване по пощата. Ами , че един човек може да подаде много гласове.

    Коментиран от #4

    10:31 03.11.2026

  • 3 САЩ Демокрация!

    2 0 Отговор
    В САЩ Президента не е като Фашиста путин с безгранична власт!?!?

    11:05 03.11.2026

  • 4 Демокрация рубльо!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Гласуването по пощата не е за прости русофили! И в Германия е така!

    11:06 03.11.2026