„Демократична България“ предлага необлагаемият размер на работодателските вноски за доброволно пенсионно осигуряване, здравни фондове и застраховки „Живот“ да бъде увеличен от 60 лева на 100 евро. Предложението е внесено от Владислав Панев и предстои да бъде разгледано от парламентарната комисия по бюджет и финанси на 24 ноември.

Действащият лимит е въведен през 2007 г. Според вносителите тогава той е представлявал около 20% от средната заплата, докато днес съотношението е приблизително 2%. Именно това е основният аргумент за неговото осъвременяване.

Мярката обхваща три форми на допълнителна защита

Предложението се отнася до работодателски плащания за третия пенсионен стълб, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“. Вносителите посочват, че чрез тях служителите могат да разполагат с допълнителна подкрепа при здравен проблем, при пенсиониране или при настъпване на застрахователно събитие.

От „Демократична България“ очакват по-високият необлагаем лимит да насърчи работодателите да влагат повече средства в дългосрочната сигурност на своите служители. Според партията развитието на тези механизми може с времето да ограничи натиска върху публичните социални и здравни системи.

Панев: Насърчаваме личната отговорност

„Насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата“, заявява Владислав Панев.

Вносителите свързват предложението и с необходимостта от по-висока инвестиционна култура. Според Панев голяма част от спестяванията се насочват към недвижими имоти, което допринася за повишаването на цените и затруднява достъпа до първо жилище. По думите му стимулирането на други форми на дългосрочно инвестиране би позволило по-балансирано разпределение на спестяванията.

„Демократична България“ оценява очаквания пропуснат приход за бюджета като ограничен спрямо потенциалните дългосрочни ползи от промяната. Вносителите ще търсят подкрепа за предложението при обсъждането му в бюджетната комисия.

Източници: aktualnobg.com, taralej.bg, ruse.news