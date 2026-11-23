Разузнавателни служби на държави членки на НАТО са обменили информация, според която Русия планира да изведе в космоса спътник с ядрено оръжие още през 2026 г. Става дума за апарат с обозначение „Спутник-С“, който според германски медии е сглобен преди няколко години и се съхранява в района на Москва.

Информацията е събрана от германската Федерална разузнавателна служба и въоръжените сили на страната, като е споделена с няколко съюзнически държави. Според разследването на NDR, WDR и „Зюддойче цайтунг“ в началото на ноември са били разпространени предупреждения, че спътникът може да бъде изведен в рамките на следващите 60 дни. Германското космическо командване допуска това да стане през декември.

Русия отхвърля твърденията

Москва отрича подобни намерения. Руското посолство в Германия заяви, че „решително отхвърля всички неоснователни твърдения относно космическата дейност на Руската федерация“ и че руските действия по изследване и използване на космоса се извършват „изключително с мирни цели“ и в съответствие с международните задължения.

Към момента няма публично потвърждение от Москва, че спътникът съществува в описания вид или че е определена дата за изстрелването му. Ройтерс посочва, че руското посолство, германската разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили незабавно на запитванията за коментар.

Предупрежденията за руско ядрено оръжие в космоса

Темата за руско ядрено оръжие в космоса се обсъжда от 2024 г., когато американски представители заявиха, че Москва разработва система, способна да унищожава вражески спътници чрез ядрена експлозия. Русия отхвърли обвиненията.

През октомври 2026 г. американското военно разузнаване посочи в оценката си за заплахите в космоса, че Русия разработва спътник, предназначен да пренася ядрено оръжие. Според доклада подобна способност може да доведе до бърза загуба или сериозно влошаване на работата на хиляди спътници, използвани за комуникации, навигация, метеорология, научни и военни цели.

Американски представители са свързвали потенциалната система с възможност за атака срещу големи сателитни мрежи, включително Starlink на SpaceX, която се използва и от украинските въоръжени сили.

Какви биха били последиците

Извеждането на ядрено оръжие в орбита би нарушило Договора за космоса от 1967 г. Документът забранява поставянето в орбита около Земята на обекти, носещи ядрени оръжия или други оръжия за масово унищожение.

При ядрена експлозия в космоса могат да бъдат засегнати както военни, така и граждански спътници. Генерал Стивън Уитинг, ръководител на американското космическо командване, заяви, че „вероятно една трета от всички спътници в ниска околоземна орбита ще спрат да работят в рамките на часове до дни, а останалите ще последват през следващите месеци“.

Сред възможните последици са прекъсвания на комуникациите и навигацията, смущения в банкови и енергийни системи, както и образуване на облак от отломки, който може да застраши и други спътници. Засега изстрелването на „Спутник-С“ остава разузнавателна оценка, а не потвърдено събитие.

Източници: news.bg, tagesschau.de, new.streetinsider.com