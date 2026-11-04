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Изборите в САЩ: как се стигна до огромния провал на Тръмп

Изборите в САЩ: как се стигна до огромния провал на Тръмп

4 Ноември, 2026 16:13 2 083 57

  • междинни избори-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • конгрес

На междинните избори в САЩ демократите постигнаха мнозинство и в двете камари на Конгреса: в някои щати резултатите на републиканците са направо унизителни

Изборите в САЩ: как се стигна до огромния провал на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Очертава се смазваща победа на демократите в САЩ: в Сената те ще имат мнозинство, което може да надхвърли сигурните вече 54 места, а в Камарата на представителите, където също ще имат мнозинство, то може да се окаже и доста сериозно – да разполагат с повече от 250 места.

"Коалицията на Тръмп" от 2024 г. е разбита

Тези резултати от междинните избори показват, че демократите са разбили така наречената „коалиция на Тръмп“ от президентските избори през 2024 г. Тогава Тръмп успя да спечели не само традиционните републикански групи и някои по-млади избиратели - предимно мъже с ниски доходи и ниско образование. Той се представи по-добре от очакваното и сред латино- и афроамериканците, пише АРД.

По данни на Асошиейтед прес на изборите за Камарата на представителите демократите печелят над 70 процента от всички гласове сред избирателите на възраст от 18 до 29 години, докато 25 процента отиват за републиканците. В сравнение с 2024 г. това представлява ръст от около 20 процента за демократите.

Сред чернокожите избиратели демократите изглежда отбелязват ръст от шест процента и могат да спечелят почти 90 процента от гласовете, а сред латиноамериканците постигат ръст от седем процента и вероятно ще вземат над 60 процента от гласовете на тази група. Така демократите възстановяват мнозинството си в тези две групи американски избиратели до предишните им нива, пояснява АРД.

"Икономиката, глупако!"

Както в предизборните проучвания, така и в деня на изборите повечето анкетирани посочват икономиката като най-важна тема. За 39 процента от тях тя е била решаваща при вземането на решение как да гласуват, а за 32 процента водещ аргумент е било състоянието на демокрацията. Темата за имиграцията е била най-важна само за 14 процента, което е значително по-малко, отколкото преди две години.

Голяма част от американците страдат от драстичното покачване на цените от началото на пандемията. Войната на САЩ срещу Иран доведе до допълнително покачване на цените на бензина и дизела. Една пета от избирателите посочват, че изпитват големи финансови затруднения заради инфлацията, а 58 процента признават, че тя им създава проблеми в ежедневието.

Отговорността е на Доналд Тръмп

За това те обвиняват президента Доналд Тръмп: 65 процента смятат, че икономическото положение се е влошило заради неговата политика. Общо 62 процента от анкетираните са недоволни от работата на Тръмп. През 2024 г. неговата голяма сила беше, че хората с ниски доходи и икономически проблеми му гласуваха доверие, припомня германската обществена медия.

Тези избори бяха вот срещу президента Тръмп, казва пред АРД политологът Михаел Верц от Съвета по външни работи във Вашингтон: „При Тръмп Републиканската партия се превърна в някакъв авторитарен култ, вместо да отстоява демократичните стандарти, традиционния консерватизъм или контролните функции, гарантирани ѝ от конституцията“. Тръмп сплоти опонентите си, казва още политическият наблюдател.

"За демократите сега започва по-трудното"

На въпрос за бъдещите действия на демократите в Конгреса експертът казва, че за тях сега започва по-трудното - те трябва да затвърдят постигнатото, ако искат да имат добри шансове за спечелване и на президентския пост през ноември 2028 година. Той предрича, че ще има твърди действия срещу правителството, срещу ширещата се корупция и действията, които се възприемат като незаконни в съдебната система, въоръжените сили, вътрешната сигурност и други сфери на изпълнителната власт.

Според експерта законодателната дейност до голяма степен ще замре, но дори и демократите да успеят да прокарат символични законопроекти през Камарата на представителите и Сената, президентът на САЩ разполага с право на вето, за чието преодоляване е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари. "А това няма да се случи“, посочва още представителят на Съвета по външни работи във Вашингтон пред АРД.

Автори: Йорг Шьоненборн ARD | Маркус Шуберт ARD


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дончо

    16 3 Отговор
    И бегам бързо,бате!

    Коментиран от #46

    16:17 04.11.2026

  • 2 Атина Палада

    19 8 Отговор
    На всички междинни избори в САЩ,партията която не е на власт ,разгромява властимащата..Обама през първият си мандат губи катастрофално междинните избори .Губи ги и през вторият си мандат!

    Коментиран от #7, #9

    16:17 04.11.2026

  • 3 четохте ли китайска другарка

    26 1 Отговор
    какво каза на Тръмп...и шапката ти е направена в Китай с надпис USA, така че санкциите ги не вървят и нас.

    Коментиран от #4

    16:18 04.11.2026

  • 4 Атина Палада

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "четохте ли китайска другарка":

    Това беше отдавна .

    Коментиран от #12, #31

    16:19 04.11.2026

  • 5 Туман

    22 7 Отговор
    Оказа се, че американция избирател не се кефи, когато президента на САЩ работи пряко за друга държава, в случая Израел.

    Коментиран от #48

    16:20 04.11.2026

  • 6 Врачка

    16 19 Отговор
    Виждам големи проблеми за двойката Тръмп-Путин

    16:20 04.11.2026

  • 7 Приятелите на Путлето до там стигат

    12 18 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Искаш ли имена?

    Коментиран от #10

    16:20 04.11.2026

  • 8 МНОГО ЛЕСНО

    20 0 Отговор
    МОЯ УСТА ,МОЙ ВРАГ. КОГАТО МНОГО БЪРБОРИШ НЕБИВАЛИЦИ ТОВА Е РЕЗУЛТАТА.

    16:21 04.11.2026

  • 9 Да, ама Тръмп вчера рече:

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Ще бием!

    Пък то го убиха!🤪

    16:23 04.11.2026

  • 10 Атина Палада

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "Приятелите на Путлето до там стигат":

    Какви приятели,на кого приятели и до къде стигат? За Обама ли говориш? Ами загуби междинните избори катастрофално и през двата си мандата..Можеш да прочетеш..

    Коментиран от #15, #16, #22, #33

    16:24 04.11.2026

  • 11 стигна се след войната срещу Иран

    17 3 Отговор
    Даже излезе информация, че Тръмп иска да ползва ядрено оръжие.

    Коментиран от #17

    16:25 04.11.2026

  • 12 Кога Дончо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    е ходил на градина?

    Коментиран от #21

    16:25 04.11.2026

  • 13 ьяьаяьоааяоеао

    10 12 Отговор
    Долу Путин , Ленин , Сталин , Димитров и Радев . Долу БКП и СССР

    16:26 04.11.2026

  • 14 Как се стигна?

    20 2 Отговор
    Ами американците разбраха, че Дончо е един самовлюбен, неориентиран, неподготвен, но нахален и крадлив тарикат.

    16:26 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бил

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Моника,ти ли си?

    16:27 04.11.2026

  • 17 Той и Путин иска

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "стигна се след войната срещу Иран":

    Нали така каза Песков

    16:27 04.11.2026

  • 18 Башар

    5 2 Отговор
    Основавам великолепна седморка!

    16:29 04.11.2026

  • 19 голем смех

    7 8 Отговор
    Паниката в Кремъл е огромна.

    Коментиран от #27

    16:30 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Кога Дончо":

    Не бре,имах предвид,че не е сега а още през пролетта на тази година..За мен,като новина си е отдавна,т.е стара новина .:)

    16:32 04.11.2026

  • 22 Епааа

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    много си прогресивна...

    16:32 04.11.2026

  • 23 Т Живков

    5 4 Отговор
    Смрът на комунизма!

    16:33 04.11.2026

  • 24 проста причина

    10 3 Отговор
    Стигна се заради войната срещу Иран и подкрепата за Украйна. Заради тях всички обедняха, а в САЩ и навсякъде по света гражданите не обичат да ядат идеологии. Същото чака сега и ЕС, където всички партии на овйната ще претърпят тотален погром, ако дотогава Урсула не установи диктатура. Същото се случи и у нас, където партиите на войната претъпяха погром на парламентарните и президентските избори. Иначе Тръмп, Байднъ - все тая. Хората искат мир и спокойствие, а не война, където измират милиони, а други милиони бедстват, за да може няколко сенилни старци да си утроят милиардите.

    Коментиран от #36

    16:34 04.11.2026

  • 25 Ъъъ

    5 2 Отговор
    "Голяма част от американците страдат от драстичното покачване на цените от началото на пандемията. Войната на САЩ срещу Иран доведе до допълнително покачване на цените на бензина и дизела. Една пета от избирателите посочват, че изпитват големи финансови затруднения заради инфлацията, а 58 процента признават, че тя им създава проблеми в ежедневието."

    Интересно, как американците с много по-високи доходи и много по-ниски цени от нас, имат големи финансови затруднения и инфлация, която им пречи в ежедневието, а при нас всичко е цветя и рози?🤔

    Коментиран от #35

    16:35 04.11.2026

  • 26 пак ли сте тук

    4 3 Отговор
    Много жълтопаветен шум за нищо...

    Коментиран от #30

    16:35 04.11.2026

  • 27 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "голем смех":

    И защо? Защото няма кой да дава ракети на Украйна ли? Демократите им даваха каски само :)) Факт! Даже и когато Зеля беше в Белия дом пред камината при Тръмп и Ванс ,нали му казаха:- Обама ви даваше каски а Тръмп джавелини ( за първия мандат на Тръмп) И така си беше..Дори и сега да са изборите в САЩ и да дойдат на власт демократите,външната политика на САЩ не се променя. А на изборите през 2028 г очаквайте Ванс ..

    Коментиран от #32, #54

    16:37 04.11.2026

  • 28 Мадуро

    4 2 Отговор
    Чакам съкилийника!Умирам за сантасе!Точа шпагата!

    16:38 04.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ако си същата

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    се сещам, че преди 2-3 години беше от другият лагер.
    Ако съм прав че си ти те поздравявам с проглеждането.

    Коментиран от #34, #42

    16:40 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ъъъ":

    Ти като можеш да изкараш денят с 10 евро на ден изработени ТУК,американците не може.

    Коментиран от #45

    16:41 04.11.2026

  • 36 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "проста причина":

    Стигна се до тук и хората обедняха заради напечатаните трилиони долари по време на к(0)вид! А докато има фиатни пари ще има и войни. Или казано вкратце ,фиатните пари носят войни .

    Коментиран от #37, #38

    16:42 04.11.2026

  • 37 Тц...

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    Американецът мрази диктатори и РУСОФИЛИ!!!

    Коментиран от #43

    16:44 04.11.2026

  • 38 САЩ

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    кога са нямали дефицит?

    16:44 04.11.2026

  • 39 Софийски Бот

    3 0 Отговор
    Изрусения пудел е тумор и създаде само геополигически проблеви

    16:44 04.11.2026

  • 40 Радев и Йотова

    4 0 Отговор
    поздравиха ли демократите?Да ги подсетя!

    16:45 04.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Ако си същата":

    Никога не съм била от другия лагер..Аз съм старомодна с консервативни убеждения и законен граждански брак .Не съм от Петроханците .

    16:49 04.11.2026

  • 43 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тц...":

    Много малко знаете . Вижте кои демократи печелят.. Най лявото крило на демократите- в САЩ ги наричат комунистите.Като настоящият кмет на Ню Йорк.Искат безплатно образование и безплатно здравеопазване.:))) В САЩ ще градят комунизъмА ха ха ха ха Вие много се вживяване с междинните избори..Те нищо не променят. Задкулисието умишлено винаги междинните избори ги дава на партията,която не е в Белия ден за да има интрига...

    16:56 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дончо":

    Сега Доката ще види що за приятел му е Путин. След като вече няма възможност да изпълнява неговите нареждания, Путин ще му покаже кон боб яде ли!

    16:59 04.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 По точно

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Туман":

    Оказа се, че американция избирател не се кефи, когато президента на САЩ работи пряко за друга държава, в случая вражеска Русия! .

    17:01 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Как се стигна ли?

    2 1 Отговор
    Ами още преди десетина години прочетох някъде, че на социални помощи вегетират около 40 милиона граждани на САЩ. Те живеят главно в гетата, а там, както е известно, раждаемостта е висока. Знае се, че при тези демографски условия белите хора в САЩ ще станат под 50% от населението около средата на този век.
    Освен това, в САЩ много от пришълците са дошли самостоятелно и разчитат да довлекат и многолюдните си семейства, а както е известно, Тръмп иска да попречи на това.
    Тези са причините за Тръмп да гласуват много по-малко хора в сравнение с миналия път, когато спечели изборите. Вегетиращите на чужд гръб биологични единици стават все повече и повече.

    17:08 04.11.2026

  • 54 Защото техният човек

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    вече не е силен

    17:14 04.11.2026

  • 55 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Освободи Мадуро бе,похитител!!!!

    17:27 04.11.2026

  • 56 Ами американците не харесват

    1 2 Отговор
    войнолюбиви путинисти.

    17:27 04.11.2026

  • 57 ААААА

    0 0 Отговор
    Г-н Тръмп загърби принципите на американската демокрация от които се ръководеха президентите на САЩ от Републиканската партия, като Никсън, Рейгън, Буш. Вероятно ще остане в историята като най-неуспешния презедент от Републиканската партия, ако разбира се въобще някой ще се спомня за него. Високомерието, егото, възраста и глупоста не прощават.

    18:03 04.11.2026