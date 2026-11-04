Изборите в САЩ: как се стигна до огромния провал на Тръмп

Очертава се смазваща победа на демократите в САЩ: в Сената те ще имат мнозинство, което може да надхвърли сигурните вече 54 места, а в Камарата на представителите, където също ще имат мнозинство, то може да се окаже и доста сериозно – да разполагат с повече от 250 места.

"Коалицията на Тръмп" от 2024 г. е разбита

Тези резултати от междинните избори показват, че демократите са разбили така наречената „коалиция на Тръмп“ от президентските избори през 2024 г. Тогава Тръмп успя да спечели не само традиционните републикански групи и някои по-млади избиратели - предимно мъже с ниски доходи и ниско образование. Той се представи по-добре от очакваното и сред латино- и афроамериканците, пише АРД.

По данни на Асошиейтед прес на изборите за Камарата на представителите демократите печелят над 70 процента от всички гласове сред избирателите на възраст от 18 до 29 години, докато 25 процента отиват за републиканците. В сравнение с 2024 г. това представлява ръст от около 20 процента за демократите.

Сред чернокожите избиратели демократите изглежда отбелязват ръст от шест процента и могат да спечелят почти 90 процента от гласовете, а сред латиноамериканците постигат ръст от седем процента и вероятно ще вземат над 60 процента от гласовете на тази група. Така демократите възстановяват мнозинството си в тези две групи американски избиратели до предишните им нива, пояснява АРД.

"Икономиката, глупако!"

Както в предизборните проучвания, така и в деня на изборите повечето анкетирани посочват икономиката като най-важна тема. За 39 процента от тях тя е била решаваща при вземането на решение как да гласуват, а за 32 процента водещ аргумент е било състоянието на демокрацията. Темата за имиграцията е била най-важна само за 14 процента, което е значително по-малко, отколкото преди две години.

Голяма част от американците страдат от драстичното покачване на цените от началото на пандемията. Войната на САЩ срещу Иран доведе до допълнително покачване на цените на бензина и дизела. Една пета от избирателите посочват, че изпитват големи финансови затруднения заради инфлацията, а 58 процента признават, че тя им създава проблеми в ежедневието.

Отговорността е на Доналд Тръмп

За това те обвиняват президента Доналд Тръмп: 65 процента смятат, че икономическото положение се е влошило заради неговата политика. Общо 62 процента от анкетираните са недоволни от работата на Тръмп. През 2024 г. неговата голяма сила беше, че хората с ниски доходи и икономически проблеми му гласуваха доверие, припомня германската обществена медия.

Тези избори бяха вот срещу президента Тръмп, казва пред АРД политологът Михаел Верц от Съвета по външни работи във Вашингтон: „При Тръмп Републиканската партия се превърна в някакъв авторитарен култ, вместо да отстоява демократичните стандарти, традиционния консерватизъм или контролните функции, гарантирани ѝ от конституцията“. Тръмп сплоти опонентите си, казва още политическият наблюдател.

"За демократите сега започва по-трудното"

На въпрос за бъдещите действия на демократите в Конгреса експертът казва, че за тях сега започва по-трудното - те трябва да затвърдят постигнатото, ако искат да имат добри шансове за спечелване и на президентския пост през ноември 2028 година. Той предрича, че ще има твърди действия срещу правителството, срещу ширещата се корупция и действията, които се възприемат като незаконни в съдебната система, въоръжените сили, вътрешната сигурност и други сфери на изпълнителната власт.

Според експерта законодателната дейност до голяма степен ще замре, но дори и демократите да успеят да прокарат символични законопроекти през Камарата на представителите и Сената, президентът на САЩ разполага с право на вето, за чието преодоляване е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари. "А това няма да се случи“, посочва още представителят на Съвета по външни работи във Вашингтон пред АРД.

Автори: Йорг Шьоненборн ARD | Маркус Шуберт ARD