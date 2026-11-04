Изборите в САЩ: как се стигна до огромния провал на Тръмп

Очертава се смазваща победа на демократите в САЩ: в Сената те ще имат мнозинство, което може да надхвърли сигурните вече 54 места, а в Камарата на представителите, където също ще имат мнозинство, то може да се окаже и доста сериозно – да разполагат с повече от 250 места.
"Коалицията на Тръмп" от 2024 г. е разбита
Тези резултати от междинните избори показват, че демократите са разбили така наречената „коалиция на Тръмп“ от президентските избори през 2024 г. Тогава Тръмп успя да спечели не само традиционните републикански групи и някои по-млади избиратели - предимно мъже с ниски доходи и ниско образование. Той се представи по-добре от очакваното и сред латино- и афроамериканците, пише АРД.
По данни на Асошиейтед прес на изборите за Камарата на представителите демократите печелят над 70 процента от всички гласове сред избирателите на възраст от 18 до 29 години, докато 25 процента отиват за републиканците. В сравнение с 2024 г. това представлява ръст от около 20 процента за демократите.
Сред чернокожите избиратели демократите изглежда отбелязват ръст от шест процента и могат да спечелят почти 90 процента от гласовете, а сред латиноамериканците постигат ръст от седем процента и вероятно ще вземат над 60 процента от гласовете на тази група. Така демократите възстановяват мнозинството си в тези две групи американски избиратели до предишните им нива, пояснява АРД.
"Икономиката, глупако!"
Както в предизборните проучвания, така и в деня на изборите повечето анкетирани посочват икономиката като най-важна тема. За 39 процента от тях тя е била решаваща при вземането на решение как да гласуват, а за 32 процента водещ аргумент е било състоянието на демокрацията. Темата за имиграцията е била най-важна само за 14 процента, което е значително по-малко, отколкото преди две години.
Голяма част от американците страдат от драстичното покачване на цените от началото на пандемията. Войната на САЩ срещу Иран доведе до допълнително покачване на цените на бензина и дизела. Една пета от избирателите посочват, че изпитват големи финансови затруднения заради инфлацията, а 58 процента признават, че тя им създава проблеми в ежедневието.
Отговорността е на Доналд Тръмп
За това те обвиняват президента Доналд Тръмп: 65 процента смятат, че икономическото положение се е влошило заради неговата политика. Общо 62 процента от анкетираните са недоволни от работата на Тръмп. През 2024 г. неговата голяма сила беше, че хората с ниски доходи и икономически проблеми му гласуваха доверие, припомня германската обществена медия.
Тези избори бяха вот срещу президента Тръмп, казва пред АРД политологът Михаел Верц от Съвета по външни работи във Вашингтон: „При Тръмп Републиканската партия се превърна в някакъв авторитарен култ, вместо да отстоява демократичните стандарти, традиционния консерватизъм или контролните функции, гарантирани ѝ от конституцията“. Тръмп сплоти опонентите си, казва още политическият наблюдател.
"За демократите сега започва по-трудното"
На въпрос за бъдещите действия на демократите в Конгреса експертът казва, че за тях сега започва по-трудното - те трябва да затвърдят постигнатото, ако искат да имат добри шансове за спечелване и на президентския пост през ноември 2028 година. Той предрича, че ще има твърди действия срещу правителството, срещу ширещата се корупция и действията, които се възприемат като незаконни в съдебната система, въоръжените сили, вътрешната сигурност и други сфери на изпълнителната власт.
Според експерта законодателната дейност до голяма степен ще замре, но дори и демократите да успеят да прокарат символични законопроекти през Камарата на представителите и Сената, президентът на САЩ разполага с право на вето, за чието преодоляване е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари. "А това няма да се случи“, посочва още представителят на Съвета по външни работи във Вашингтон пред АРД.
Автори: Йорг Шьоненборн ARD | Маркус Шуберт ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дончо
Коментиран от #46
16:17 04.11.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #7, #9
16:17 04.11.2026
3 четохте ли китайска другарка
Коментиран от #4
16:18 04.11.2026
4 Атина Палада
До коментар #3 от "четохте ли китайска другарка":Това беше отдавна .
Коментиран от #12, #31
16:19 04.11.2026
5 Туман
Коментиран от #48
16:20 04.11.2026
6 Врачка
16:20 04.11.2026
7 Приятелите на Путлето до там стигат
До коментар #2 от "Атина Палада":Искаш ли имена?
Коментиран от #10
16:20 04.11.2026
8 МНОГО ЛЕСНО
16:21 04.11.2026
9 Да, ама Тръмп вчера рече:
До коментар #2 от "Атина Палада":Ще бием!
Пък то го убиха!🤪
16:23 04.11.2026
10 Атина Палада
До коментар #7 от "Приятелите на Путлето до там стигат":Какви приятели,на кого приятели и до къде стигат? За Обама ли говориш? Ами загуби междинните избори катастрофално и през двата си мандата..Можеш да прочетеш..
Коментиран от #15, #16, #22, #33
16:24 04.11.2026
11 стигна се след войната срещу Иран
Коментиран от #17
16:25 04.11.2026
12 Кога Дончо
До коментар #4 от "Атина Палада":е ходил на градина?
Коментиран от #21
16:25 04.11.2026
13 ьяьаяьоааяоеао
16:26 04.11.2026
14 Как се стигна?
16:26 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бил
До коментар #10 от "Атина Палада":Моника,ти ли си?
16:27 04.11.2026
17 Той и Путин иска
До коментар #11 от "стигна се след войната срещу Иран":Нали така каза Песков
16:27 04.11.2026
18 Башар
16:29 04.11.2026
19 голем смех
Коментиран от #27
16:30 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #12 от "Кога Дончо":Не бре,имах предвид,че не е сега а още през пролетта на тази година..За мен,като новина си е отдавна,т.е стара новина .:)
16:32 04.11.2026
22 Епааа
До коментар #10 от "Атина Палада":много си прогресивна...
16:32 04.11.2026
23 Т Живков
16:33 04.11.2026
24 проста причина
Коментиран от #36
16:34 04.11.2026
25 Ъъъ
Интересно, как американците с много по-високи доходи и много по-ниски цени от нас, имат големи финансови затруднения и инфлация, която им пречи в ежедневието, а при нас всичко е цветя и рози?🤔
Коментиран от #35
16:35 04.11.2026
26 пак ли сте тук
Коментиран от #30
16:35 04.11.2026
27 Атина Палада
До коментар #19 от "голем смех":И защо? Защото няма кой да дава ракети на Украйна ли? Демократите им даваха каски само :)) Факт! Даже и когато Зеля беше в Белия дом пред камината при Тръмп и Ванс ,нали му казаха:- Обама ви даваше каски а Тръмп джавелини ( за първия мандат на Тръмп) И така си беше..Дори и сега да са изборите в САЩ и да дойдат на власт демократите,външната политика на САЩ не се променя. А на изборите през 2028 г очаквайте Ванс ..
Коментиран от #32, #54
16:37 04.11.2026
28 Мадуро
16:38 04.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ако си същата
До коментар #4 от "Атина Палада":се сещам, че преди 2-3 години беше от другият лагер.
Ако съм прав че си ти те поздравявам с проглеждането.
Коментиран от #34, #42
16:40 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ами
До коментар #25 от "Ъъъ":Ти като можеш да изкараш денят с 10 евро на ден изработени ТУК,американците не може.
Коментиран от #45
16:41 04.11.2026
36 Атина Палада
До коментар #24 от "проста причина":Стигна се до тук и хората обедняха заради напечатаните трилиони долари по време на к(0)вид! А докато има фиатни пари ще има и войни. Или казано вкратце ,фиатните пари носят войни .
Коментиран от #37, #38
16:42 04.11.2026
37 Тц...
До коментар #36 от "Атина Палада":Американецът мрази диктатори и РУСОФИЛИ!!!
Коментиран от #43
16:44 04.11.2026
38 САЩ
До коментар #36 от "Атина Палада":кога са нямали дефицит?
16:44 04.11.2026
39 Софийски Бот
16:44 04.11.2026
40 Радев и Йотова
16:45 04.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Атина Палада
До коментар #31 от "Ако си същата":Никога не съм била от другия лагер..Аз съм старомодна с консервативни убеждения и законен граждански брак .Не съм от Петроханците .
16:49 04.11.2026
43 Атина Палада
До коментар #37 от "Тц...":Много малко знаете . Вижте кои демократи печелят.. Най лявото крило на демократите- в САЩ ги наричат комунистите.Като настоящият кмет на Ню Йорк.Искат безплатно образование и безплатно здравеопазване.:))) В САЩ ще градят комунизъмА ха ха ха ха Вие много се вживяване с междинните избори..Те нищо не променят. Задкулисието умишлено винаги междинните избори ги дава на партията,която не е в Белия ден за да има интрига...
16:56 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Така е
До коментар #1 от "Дончо":Сега Доката ще види що за приятел му е Путин. След като вече няма възможност да изпълнява неговите нареждания, Путин ще му покаже кон боб яде ли!
16:59 04.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 По точно
До коментар #5 от "Туман":Оказа се, че американция избирател не се кефи, когато президента на САЩ работи пряко за друга държава, в случая вражеска Русия! .
17:01 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Как се стигна ли?
Освен това, в САЩ много от пришълците са дошли самостоятелно и разчитат да довлекат и многолюдните си семейства, а както е известно, Тръмп иска да попречи на това.
Тези са причините за Тръмп да гласуват много по-малко хора в сравнение с миналия път, когато спечели изборите. Вегетиращите на чужд гръб биологични единици стават все повече и повече.
17:08 04.11.2026
54 Защото техният човек
До коментар #27 от "Атина Палада":вече не е силен
17:14 04.11.2026
55 Бай онзи
17:27 04.11.2026
56 Ами американците не харесват
17:27 04.11.2026
57 ААААА
18:03 04.11.2026