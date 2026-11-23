Рафаел Камара няма да участва в последните два кръга от сезона във Формула 2, след като Хаас потвърди, че бразилецът ще кара за отбора във финалните два старта от Формула 1 в Катар и Абу Даби. Решението променя битката за титлата, тъй като Камара води в класирането с 207 точки.

Никола Цолов е втори с 200 точки и изостава със 7 точки от бразилеца. Българският пилот обаче вече няма да се състезава пряко с основния си конкурент за първото място. Цолов има преднина от 11 точки пред Алекс Дън в класирането при пилотите.

Последните два кръга във Формула 2 са в Катар и Абу Даби. Българинът ще има възможност да излезе начело още след спринтовото състезание на пистата „Лусаил“, насрочено за събота от 18:15 часа българско време. За да завърши сезона като шампион, Цолов ще трябва да използва максимално оставащите състезания, докато Камара няма да може да добавя точки.

Причината за отсъствието на бразилеца е несъвместимостта между двата шампионата. Той не може да стартира във Формула 1 и Формула 2 в един и същ състезателен уикенд. Така Камара ще се концентрира върху Хаас, а титлата във Формула 2 ще бъде решена без негово участие в последните два кръга.

21-годишният Камара дебютира във Формула 1 за Хаас на Гран при на Сао Пауло, а след това кара и в Лас Вегас. Отборът го избра за последните две състезания от сезона като част от подготовката му за пълния сезон през 2027 г.

„Радваме се, че ще завършим сезона с Рафа зад волана и ще надградим върху първите му два старта с отбора в Бразилия и Америка“, заяви ръководителят на Хаас Аяо Комацу.

Камара ще бъде титулярен пилот на Хаас през следващия сезон на мястото на Естебан Окон. Цолов пък ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс. За българина това означава, че оставащите стартове в Катар и Абу Даби са решаващи за шанса му да спечели титлата във Формула 2.