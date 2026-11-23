Иран ще използва всички налични средства, за да се противопостави на американската военноморска блокада, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи. По думите му Техеран няма да приеме ограниченията върху износа на петрол и счита действията на Вашингтон за агресия.

„Ние категорично няма да толерираме блокадата и ще използваме всички налични средства, за да се противопоставим на тази американска агресия“, заяви Багаеи.

Говорителят подчерта, че Иран има право да използва всяко налично средство за защита. Изявлението му е цитирано от Ройтерс.

Блокадата е възстановена през юли

Американската блокада върху износа на петрол, свързан с Иран, е въведена на 13 април. През юни тя е отменена, след като Вашингтон и Техеран постигат проект за споразумение. Ограниченията са възстановени на 14 юли след провала на договореностите.

Багаеи отхвърли като „спекулации“ информациите за товарене на петрол на ирански кораби. Според съобщеното от Ройтерс през последните месеци видимият износ на ирански суров петрол е спаднал до нива, близки до нулата.

Техеран поставя условия за Ормузкия проток

Иран заявява, че контролира преминаването през стратегическия Ормузки проток. Техеран ще го отвори отново, ако САЩ прекратят враждебните действия, вдигнат морската блокада и отменят санкциите.

„Ако САЩ изпълнят съответните условия, ние ще бъдем в състояние да изпълним своите ангажименти в най-кратки срокове“, каза Багаеи, визирайки повторното отваряне на протока.

Ормузкият проток е ключов маршрут за превоза на петрол от Персийския залив. Продължаването на блокадата и ограниченият износ поставят под натиск икономическите отношения между Вашингтон и Техеран, докато позициите за условията около морския трафик остават противоположни.

Източници: news.bg, malaysia.news.yahoo.com