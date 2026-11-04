Тръмп: Русия и Украйна са близо до мирна сделка

Русия и Украйна са близо до споразумение за прекратяване на конфликта, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за „Файненшъл таймс“. По думите му двете страни са достигнали момент, в който могат да изберат преговорното решение.

„Мисля, че и двете страни са на етапа, в който могат да кажат: Нека сключим сделка“, каза Тръмп.

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„Файненшъл таймс“ определи оценката на американския президент като положителна спрямо перспективите за предстоящите мирни разговори. Украински преговарящи обаче не споделят този оптимизъм, посочва изданието.

Следващият кръг от разговори между САЩ, Русия и Украйна се очаква да се проведе през ноември в Абу Даби. Към 28 октомври датата на срещата все още не беше определена. Това означава, че към момента няма потвърдено мирно споразумение между Москва и Киев, а оценката за близък пробив остава позиция на американския президент.

Вашингтон и Техеран обсъждат урана под развалините

В същото интервю Тръмп заяви, че САЩ продължават непреки разговори с Иран за съдбата на запасите от обогатен уран, останали под отломките след американските удари по ирански ядрени обекти.

„Не ни е удобно да оставим урана под развалините“, каза президентът. Той уточни, че материалът се намира под стотици тонове скална маса, но въпросът остава сред темите, обсъждани чрез непреки канали между Вашингтон и Техеран.

По оценки, цитирани от американски медии, става дума за около 1000 паунда, или приблизително 450 килограма, обогатен уран. Международната агенция за атомна енергия не може да провери състоянието на иранските запаси след ударите.

Вашингтон настоява да изясни къде се намира материалът и какво е състоянието му, докато разговорите с Иран продължават без обявено окончателно споразумение. „Ще видим как ще се развие всичко“, заяви Тръмп.

Източници: moneycontrol.com, apnews.com, m.economictimes.com