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Тръмп: Русия и Украйна са близо до мирна сделка
  Тема: Украйна

Тръмп: Русия и Украйна са близо до мирна сделка

4 Ноември, 2026 03:58 573 7

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • обогатен уран

Американският президент заяви пред „Файненшъл таймс“, че Москва и Киев могат скоро да сключат споразумение. Вашингтон и Техеран продължават непреки разговори за иранския обогатен уран

Тръмп: Русия и Украйна са близо до мирна сделка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия и Украйна са близо до споразумение за прекратяване на конфликта, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за „Файненшъл таймс“. По думите му двете страни са достигнали момент, в който могат да изберат преговорното решение.

„Мисля, че и двете страни са на етапа, в който могат да кажат: Нека сключим сделка“, каза Тръмп.

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„Файненшъл таймс“ определи оценката на американския президент като положителна спрямо перспективите за предстоящите мирни разговори. Украински преговарящи обаче не споделят този оптимизъм, посочва изданието.

Следващият кръг от разговори между САЩ, Русия и Украйна се очаква да се проведе през ноември в Абу Даби. Към 28 октомври датата на срещата все още не беше определена. Това означава, че към момента няма потвърдено мирно споразумение между Москва и Киев, а оценката за близък пробив остава позиция на американския президент.

Вашингтон и Техеран обсъждат урана под развалините

В същото интервю Тръмп заяви, че САЩ продължават непреки разговори с Иран за съдбата на запасите от обогатен уран, останали под отломките след американските удари по ирански ядрени обекти.

„Не ни е удобно да оставим урана под развалините“, каза президентът. Той уточни, че материалът се намира под стотици тонове скална маса, но въпросът остава сред темите, обсъждани чрез непреки канали между Вашингтон и Техеран.

По оценки, цитирани от американски медии, става дума за около 1000 паунда, или приблизително 450 килограма, обогатен уран. Международната агенция за атомна енергия не може да провери състоянието на иранските запаси след ударите.

Вашингтон настоява да изясни къде се намира материалът и какво е състоянието му, докато разговорите с Иран продължават без обявено окончателно споразумение. „Ще видим как ще се развие всичко“, заяви Тръмп.

Източници: moneycontrol.com, apnews.com, m.economictimes.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама това

    2 0 Отговор
    колко пъти го каза вече?

    04:01 04.11.2026

  • 2 Те знаят ли?

    2 0 Отговор
    Или знаят колкото Иран знае за мирната сделка със САЩ?

    04:02 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 войната ше бъде дълга...

    1 1 Отговор
    и третата...пише го

    Коментиран от #6

    04:19 04.11.2026

  • 6 Чудесно.

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "войната ше бъде дълга...":

    Лягай!

    04:21 04.11.2026

  • 7 Лошото е че Краснов

    2 1 Отговор
    готви ядрен удар срещу Иран подтикван от Биби. Решението ще бъде взето до 3-4 дни. Ако това се случи - край на света, какъвто го познаваме...

    04:28 04.11.2026