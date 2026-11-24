Санкциите срещу руското зърно трябва да бъдат въведени на равнище Европейски съюз, а не само от Латвия, заяви латвийският външен министър Гиртс Яунземс. По думите му националните ограничения могат лесно да бъдат заобиколени, тъй като товарите ще могат да бъдат пренасочени през Литва и Полша.

При предишния външен министър Байба Браже латвийското външно министерство е предложило забрана за транзита на руско и беларуско зърно през територията на страната чрез механизма за национални санкции. Проектът за решение на правителството е подготвен съвместно с други министерства и е представен на премиера Андрис Кулбергс на 13 ноември.

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„Латвия продължава да подкрепя Украйна, но едновременно с това трябва да мислим и за развитието на собствената си икономика“, заяви Яунземс. Той посочи, че санкциите трябва да нанасят максимални щети на Русия и възможно най-малко да засягат Латвия.

Според външния министър други санкционни инициативи на ЕС могат да нанесат по-сериозни щети на руската икономика от ограниченията върху зърното. Той обаче уточни, че предложението включва и санкции срещу този износ.

Яунземс предупреди, че едностранната забрана би имала и финансова цена за Латвия. Ако страната се откаже от превоза на руско зърно, пристанищата и железопътният транспорт ще се нуждаят от субсидии между 50 и 100 милиона евро.

Външният министър определи сигурността и развитието на латвийската икономика като основни приоритети на работата си. Междувременно организаторите на протест под надслов „Не на кървавото зърно!“ настояват правителството незабавно да затвори изцяло границата с Русия и да прекрати транзита на всички стоки.

Източници: ukrinform.ua, rus.delfi.lv