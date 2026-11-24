Съветът на директорите на Nvidia единодушно върна Дженсън Хуанг като президент и главен изпълнителен директор на компанията, съобщи Nvidia. Решението е в сила незабавно, а Хуанг отново е и член на борда.

Обратът настъпи само 11 дни след като Хуанг подаде оставка. Той напусна ръководните си постове на 12 ноември след публикации за лични отношения, включително с жена, която американските власти подозират във връзки с китайското разузнаване. Пекин отрича обвиненията за шпионаж.

„Бордът вярва, че Дженсън е правилният човек да ръководи Nvidia“, заяви председателят Харви Джоунс. По думите му връщането на Хуанг е в интерес на акционерите, служителите, партньорите и клиентите на компанията.

Бордът промени решението си

Само дни по-рано ръководството на Nvidia беше заявило, че не планира да възстановява Хуанг и беше започнало търсене на постоянен главен изпълнителен директор. Междувременно финансовият директор Колeт Крес пое временно управлението на компанията. След връщането на Хуанг тя отново ще изпълнява функциите на главен финансов директор.

Nvidia посочи, че бордът е провел поредица от разговори с Хуанг и е получил информация от високи нива на американското правителство. Според компанията тази информация е дала основание да се заключи, че връщането му не създава риск за националната сигурност.

Администрацията на Доналд Тръмп открито подкрепи завръщането. Президентът заяви пред CNBC: „Вярвам, че моята намеса беше много важна.“ Според Associated Press Тръмп е разговарял с Хуанг и е настоявал бордът да го върне, докато Axios съобщи, че натискът е бил свързан и със спада на акциите на Nvidia и значението на компанията за американската икономика.

Акциите поскъпнаха с над 30%

Пазарите реагираха рязко на новината. Акциите на Nvidia се повишиха с над 30%, а поскъпването се прехвърли и върху други технологични компании, свързани с изкуствения интелект. Reuters определи връщането на Хуанг като рязък обрат спрямо решението на борда само няколко дни по-рано.

Хуанг заяви, че е „почетен“ да се върне в Nvidia и че поема отговорността „с най-голямо смирение и обновен ангажимент“. Компанията уточни, че независимата комисия, която разследва случая, ще продължи работата си. Хуанг е заявил готовност да сътрудничи на разследването.

Бордът е създал и отделна комисия за националната сигурност и контрола върху износа. Тя ще следи рисковете, свързани с търговските ограничения и доставките на усъвършенствани чипове.

Източници: investing.com, apnews.com, axios.com