Южна Корея вдигна изтребители, след като няколко руски военни самолета навлязоха във въздушната зона за идентификация на страната над Източно море и се приближиха до остров Улъндо. Жителите на острова получиха превантивно предупреждение да потърсят укритие, но то беше отменено около три минути по-късно, след като самолетите напуснаха района.

Южнокорейските Обединени началник-щабове уточниха, че не е имало нарушение на суверенното въздушно пространство. По данни на военните самолетите са били проследени още преди навлизането им във въздушната зона за идентификация, а изтребителите са извършили тактически маневри, за да предотвратят евентуален инцидент.

„Предвиждаше се навлизане във въздушното пространство, затова издадохме предупреждението предварително, за да защитим безопасността на населението“, заяви говорителят на Обединените началник-щабове Джан До-йонг.

Предупреждението е било изпратено от Министерството на вътрешните работи и безопасността и е призовавало жителите на Улъндо да се укрият в подземни съоръжения или в сгради. По-късно военните са заявили, че руските самолети са се намирали много близо до въздушното пространство над острова, но са се отдалечили към открито море, преди да го нарушат.

Противоречиви съобщения

Случаят предизвика объркване сред жителите заради различия в първоначалните съобщения. Министерството на вътрешните работи първоначално посочи, че руски самолет е нарушил въздушното пространство на Южна Корея. Отделно съобщение на властите в провинция Северен Кьонсанг говореше за самолет, за който се предполага, че е севернокорейски. И двете информации впоследствие бяха коригирани.

Ройтерс съобщи, че Министерството на отбраната планира да извика руския военен аташе и да връчи официален протест. Руското посолство в Сеул не е отговорило веднага на запитване за коментар.

Повтарящи се навлизания в зоната

Въздушната зона за идентификация е буферна зона извън териториалното въздушно пространство. Тя позволява на военните да установяват и проследяват самолети, които могат да се приближават към националната територия. Самото навлизане в такава зона не представлява автоматично нарушение на въздушното пространство.

Руски военни самолети са навлизали няколко пъти в южнокорейската зона през последните месеци. Москва не признава юрисдикцията на Сеул над зоната и я смята за несъобразена с международното право. Последният случай е станал около седмица след друго навлизане, при което Южна Корея отново е вдигнала изтребители.

Източници: reuters.com, en.yna.co.kr, apnews.com