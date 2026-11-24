Пентагонът все още не е одобрил предаването на около 60 ракети-прехващачи Patriot за Украйна, въпреки че Вашингтон вече е договорил доставката им. За това съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Става дума за американски ракети PAC-3 и PAC-2. Около 40 от тях са PAC-3, като доставките са били планирани поетапно между септември и декември. Според публикацията нито една от тези пратки досега не е получила необходимото разрешение за предаване на украинската страна.

Още около 20 ракети PAC-2, по-стара модификация на Patriot, също са отделени за Украйна, но очакват одобрение. Част от боеприпасите се намират в европейски арсенали и са финансирани от западни съюзници на Киев. Тъй като става дума за американско въоръжение, предаването му изисква разрешение от САЩ.

Пентагонът: Политиката ни не се е променила

Украйна многократно е заявявала, че има спешна нужда от допълнителни прехващачи заради засилването на руските ракетни и дронови атаки. Според Financial Times отделно усилие Киев да получи американско разрешение за производство на собствени ракети за Patriot също е било забавено в Пентагона.

Представител на американското военно ведомство е заявил пред изданието, че политиката на САЩ по отношение на подкрепата за Украйна не се е променила, но е отказал допълнителен коментар за конкретните доставки.

„Министерството на отбраната предприема паралелни действия за ускоряване на трансатлантическото промишлено сътрудничество в областта на противовъздушната и противоракетната отбрана Patriot с европейските партньори и Украйна и продължава тази работа и днес“, е заявил представителят.

Ройтерс посочва, че не е успяла независимо да потвърди информацията за забавените доставки. В същото време агенцията цитира данните за липсващото одобрение и за позицията на Пентагона, предадена от Financial Times.

Нова сделка за 500 ракети се очаква след години

През октомври САЩ са одобрили продажбата на 500 ракети Patriot PAC-3 на Украйна за около 2,1 милиарда долара. Тези доставки обаче се очаква да започнат не по-рано от началото на 2030-те години.

Украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че страната му получава средно по 12 ракети Patriot месечно през 2026 г. По думите му недостиг има и при ракетите за системите NASAMS. Зеленски е посочил, че част от очакваното въоръжение е финансирана от европейски държави по програмата PURL.

Източници: investing.com, unian.net