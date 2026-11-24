Граничният полицай, обвиняем по делото за катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишна жена, е отстранен от длъжност. Срещу него е започнала дисциплинарна проверка, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите на министъра отстраняването е извършено незабавно. Демерджиев заяви, че има основания процедурата да приключи с уволнение на служителя.

„Месеци наред се борим да възстановим доверието и авторитета на полицейските служители, доверието в нашата работа“, каза Иван Демерджиев.

Граничният полицай е привлечен като обвиняем за катастрофата. Наблюдаващият прокурор Надя Николова посочи, че за повдигнатото обвинение законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Тя не изключи обвинението да бъде утежнено, ако разследването установи, че служителят е шофирал с превишена скорост.

Проверки в МВР по друг случай

Демерджиев съобщи още, че в МВР се извършват две проверки за действията на полицейски служители по случая със сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София. Едната е в Столичната дирекция на вътрешните работи, а другата – в дирекция „Вътрешна сигурност“.

Според министъра при подаването на сигнала за силен шум четирите налични патрула са били ангажирани на други местопроизшествия. Проверява се какви действия са предприели униформените при последвалото посещение на адреса. Данните за евентуална връзка между служител на МВР и един от обвиняемите непълнолетни не са потвърдени, посочи Демерджиев.

14 души са задържани при акцията за фалшиви ТЕЛК решения

Вътрешният министър коментира и специализираната операция срещу издаването на фалшиви решения на ТЕЛК. По информация на NOVA при действията в областите София, Разград и Враца са задържани 14 души, сред които четирима лекари и петима посредници.

Окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров уточни, че четиримата медици са от София. Материалите по разследването се очаква да бъдат изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура заради данни за организирана престъпна дейност основно на територията на столицата. Демерджиев заяви, че операциите срещу подобни злоупотреби ще продължат.