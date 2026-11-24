Украинските удари по руски кораби и хеликоптер край бреговете на Либия, потвърдени вчера от президента на Украйна Володимир Зеленски, са сред основните теми на западния печат, предаде БТА.

Великобритания

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Британският в. "Индипендънт" оценява на 150 милиона паунда руския военен кораб - корветата от военноморския флот "Меркурий", взривена от украинските сили в района на пристанището на либийския град Бенгази. Базираното в Триполи либийско правителство (едното от двете в страната) предупреждава, че държавната територия "се превръща в арена за разчистване на сметки", допълва изданието.

"Кремъл реагира, след като Киев взриви военен кораб на Путин на стойност 150 млн. паунда, акостирал в Либия", гласи заглавието на статията в "Индипендънт" на Майра Бът и Джеймс Кей Рейнолдс. Авторите посочват, че Москва е заплашила с "болезнени последици" Киев след опустошителните удари на украинските сили по два руски плавателни съда. Другият бе идентифициран като товарния кораб "Ангара" (MV Angara), който според Зеленски е бил използван за превоз на оръжия. Съгласно информацията, изнесена от украинския държавен глава наред с корветата е бил унищожен и руски хеликоптер К-27.

"Индипендънт" цитира говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви вчера, че тези украински действия ще доведат до "изключително болезнени последици за режима в Киев“. "Бих искал да припомня изявление на президента Путин в Шънджън, в което той потвърди, че досега наложеният подход в действията на нашите военни ще се запази“, каза той.

В същото време Зеленски посочи, че Украйна продължава операциите си в определени акватории. Атаката бе извършена само ден след удар с дрон по товарен кораб, свързан с руските военни, във Финския залив, обръща внимание "Индипендънт".

Що се отнася до украинския военен капацитет, друг британски вестник - "Файненшъл таймс", твърди днес, че министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет все още не е одобрил доставката на вече предназначени за Украйна 60 ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът“.

Според източници на британското издание става дума за американски ракети ПАК-2 и ПАК-3 (PAC-3 и PAC-2/Patriot Advanced Capability - "Усъвършенствани възможности на "Пейтриът“), част от които се намират в европейски арсенали и се финансират от западните съюзници на Киев. Сред ракетите, чието предаване все още не е одобрено, има и прехващачи ПАК-3, чиито доставки са били планирани за периода от септември до декември тази година, уточнява "Файненшъл таймс". Съгласно информацията на вестника нито една от тези доставки все още не е получила разрешение.

Британският вестник съобщава и че Пентагонът се бави и по друга линия - да даде разрешение на Украйна да произвежда самостоятелно ракети прехващачи за системите "Пейтриът“. Говорител на Министерството на отбраната на САЩ заявява пред изданието, че няма промяна в американската политика по отношение на подкрепата за Украйна, но отказва да коментира конкретно въпроса за въоръжението.

В същото време "Гардиън" акцентира върху още един аспект от войната в Украйна - загубите на Русия на бойното поле. Под заглавие "Руските жертви във войната: скритата цена на конфликта в Украйна" този британски вестник предлага подробен анализ, според който от началото на инвазията си в съседната държава през февруари 2022 г. Русия е понесла близо 500 000 загуби. Според британското издание изтекли поверителни данни разкриват над 1000 случая на самоубийства сред руските военни по време на войната, продължаваща пета година.

Според "Гардиън" "черната" статистика е шокираща - руската армия вече губи 720 души на всеки 24 часа - най-голямата честота на загуби от началото на войната. Поне една трета от военнослужещите загиват в района на Покровск, където Москва хвърли десетки хиляди военнослужещи в пролетна офанзива. Числата идват от база данни с 11 милиона смъртни акта, до която са достигнали хакерската група "Киберпартизани“ (Cyber ​​Partisans), свързана с беларуската опозиция, и украинският хакерски колектив "Тихата врана" (Silent Crow), информира вестникът от Обединеното кралство.

"Гардиън" идентифицира над 460 000 смъртни случая, свързани с войната, в периода от инвазията, започнала на 24 февруари 2022 г. ,до септември тази година. През миналата година войната се превърна в основна причина за смъртността сред руските мъже под 65-годишна възраст, отчита изданието. "Винаги е съществувал един неизвестен Екс фактор: колко руски жертви остават неотчетени? Оказа се, че броят им е много, много по-голям, отколкото предполагаме“, заявява за британското издание д-р Янис Клуге, експерт по Русия в Германския институт за международни въпроси и сигурност, който следи отблизо загубите на Русия на фронта в Украйна.

Обикновено във военните конфликти на всеки загинал войник се падат около трима ранени. Клуге обаче отбелязва, че според данните за войната в Украйна броят на загиналите руски войници може да надвишава броя на тежко ранените. "Това говори много както за самата война, така и за начина, по който тя се води“, отбелязва той.

Въпреки всички тези загуби фронтовата линия почти не се е променила, отбелязва "Гардиън". По данни на украинската мониторингова група "Дълбока държава" (DeepState), от началото на 2023 г. насам Русия е завзела около 8000 квадратни километра – по-малко от 1,5% от територията на Украйна.

"Гардиън" предлага още един акцент относно конфликта - поредния опит на Европейската комисия да засили натиска върху Русия. Кореспондентът на британския всекидневник в Брюксел - Дженифър Ранкин, предава, че предложеният 22-ри пакет от санкции "срещу военната машина на Кремъл" от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен идва след период на съмнения относно способността на ЕС да наложи нови, значими санкции на Москва. Фон дер Лайен отново изкара на масата предложението на руски военни кадри да се забрани да стъпват на територията на ЕС, посочва авторката в "Гардиън". Това е част от пакет ограничения, засягащи руския банков сектор, енергетиката и спорта.

Преди няколко месеца не беше сигурно дали 22-рият пакет от санкции изобщо ще съдържа нещо съществено, обръща внимание Ранкин. Тя припомня, че по време на трудните преговори за 21-вия пакет през юли една от съществуващите санкции (относно преноса на втечнен природен газ) беше смекчена, а държавите членове на ЕС отложиха плана за забрана на достъпа до блока за хора, служили в руската армия - ход, срещнал съпротива от страна на Франция и Италия, две държави, издали голям брой туристически визи.

Освен това през септември двама руски олигарси бяха премахнати от санкционния списък на ЕС - Алишер Усманов и Михаил Фридман. Същия месец Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС трябва да се съсредоточи върху затварянето на вратичките в санкционния режим, отбелязва Дженифър Ранкин, като цитира думите на председателя на ЕК в речта "За състоянието на Съюза": "Не са необходими непременно нови санкции, а преди всичко прилагане на вече съществуващите“.

Оттогава обаче Русия засили бомбардировките си в Украйна, а бяха предприети и агресивни действия на територията на ЕС, включително поредица от смъртоносни удари с дронове в Черно море, обръща внимание "Гардиън".

Германия

Повод да се насочи вниманието върху засилващата се руска агресия е и съвместното разследване на германския в. "Зюддойче цайтунг" и германските обществени радио-телевизионни канали Ве Де Ер (WDR) и Ен Де Ер (NDR), част от мрежата на държавната телевизия А Ер Де (ARD). Според него Русия планира да разполага с ядрено оръжие в Космоса.

Съгласно проучването на вестника и двете електронни медии западните разузнавателни агенции предполагат, че Москва възнамерява да изстреля спътник с ядрена бойна глава в Космоса тази година. Според "Зюддойче цайтунг" германската армия (Бундесверът) вече "бие тревога" в Берлин.

Това е сценарий, за който военни служители, разузнавачи и политици предупреждават от няколко години, а именно: детонация на атомна бомба в Космоса, пише германското издание, добавяйки, че тя може да повреди или унищожи множество спътници и вероятно ще има опустошителни последици за Земята.

"Зюддойче цайтунг" припомня, че през февруари 2023 г., когато се навърши една година от началото на войната в Украйна, САЩ за първи път издадоха вътрешно предупреждение, че Русия работи за разполагане на ядрено оръжие в космоса. Американските законодатели, които по това време бяха информирани от разузнавателните агенции, говориха за "сериозна заплаха за националната сигурност“. Този възможно най-кошмарен сценарий е на път да се реализира сега, предупреждават германските медии.

САЩ

Темата за украинския удар по руски активи в Либия е водеща е и за американския в. "Ню Йорк таймс". Украинската атака край бреговете на Либия демонстрира обсега на военноморските дронове на Киев, посочва изданието. Цитира се Зеленски, според когото в атаките са участвали украинските сили за специални операции.

"От години Африка и Близкият изток се оказват неочакван, отдалечен фронт във войната между Русия и Украйна. Украинските сили за специални операции са действали срещу руски военни обекти и наемнически формирования в Судан, Мали и Сирия. Сега, за първи път, Украйна поема отговорност за атака срещу руски кораби край бреговете на Либия - осъществена чрез дронове, пуснати в Средиземно море", пише "Ню Йорк таймс.

В атаките са били използвани седем военноморски дрона, произведени в Украйна, посочи Зеленски в публикация в социалните мрежи, цитирана от американския вестник. Той не уточни как Украйна е задействала дроновете, които по съществото си са дистанционно управлявани моторни лодки с експлозиви, в Средиземно море, отчита "Ню Йорк таймс". Зеленски обаче отбеляза, че в атаките е участвала Службата за сигурност на Украйна (ССУ), което подсказва, че операцията е включвала тайни действия, отчита изданието.

"В хода на войната ССУ се трансформира от конвенционална служба за контраразузнаване в специализирано звено за удари в дълбочина и саботажни действия. Службата участва в някои от най-дръзките операции, включително в ударите от миналата седмица, при които бе разрушена голяма част от единствения мост, свързващ анексирания Кримски полуостров с Русия", пише "Ню Йорк пост", имайки предвид ударите срещу Кримския (Керченския) мост.

От ССУ заявиха, че дроновете, използвани при ударите в Източна Либия, са били изстреляни от плавателен съд - службата не разкри къде безпилотните щурмови средства са били натоварени на въпросния съд, информира американският вестник. Според анализатори, анкетирани от изданието, подозренията падат върху Западна Либия, където украинци действат от години.

Ударите край Бенгази са поредната атака в рамките на засилваща се украинска кампания срещу руски кораби, която до голяма степен разчита на въздушни дронове, посочва "Ню Йорк таймс". Според вестника те са показали, че обсегът на Украйна достига дори до далечни морета. Киев отдавна заявява, че ще атакува руски военни активи навсякъде по света, припомня "Ню Йорк таймс".

Темата в американския печат за украинската атака в либийски води е засегната и в "Уолстрийт джърнъл", където се посочва, че ударът, при който е бил потопен руски военен кораб, е бил нанесен "далеч от зоната на бойните действия".

Друг американски вестник - "Вашингтон пост", отбеляза, че алиансът на НАТО е свикал спешна среща вчера в Берлин, на която бе обсъден потенциалния отговор на Запада на падането на руски ракети на полска територия, които ескалираха напрежението между Русия и Европа. "Не сме във война, но със сигурност вече не сме и в мир“ са думите по този повот на германския външен министър Йохан Вадефул, цитирани от столичното издание.

Франция

Според френския в. Монд "атаките срещу двата руски кораба в либийски води бележат нов обрат във войната в Украйна". Това е демонстрация на способността на Киев да нанася удари по активите на Москва, където и да са те, отчита парижкото издание подобно на американския "Ню Йорк таймс".

Бенгази, главният град на Източна Либия, беше превърнат в аванпост във войната между Русия и Украйна, пише "Монд", наричайки случилото се "безпрецедентно разширяване на конфликта до южния бряг на Средиземно море".

"Успешното украинско военно разгръщане на либийското крайбрежие направи още по-голямо впечатление, защото атаките срещу кораби, превозващи руско оръжие, далеч не са чести. Това поставя в затруднено положение маршал Халифа Хафтар, фактическия владетел на историческата област Киренайка, който с военните си бази обслужва африканската стратегия на Москва. От друга страна, ударите откроиха уязвимостта на руското присъствие в Източна Либия, където президентът Владимир Путин беше принуден да премести много от своите военни активи, след като загуби базите си в Сирия", обобщава в. "Монд".