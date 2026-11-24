Джаред Къшнър, специален представител на президента на САЩ Доналд Тръмп и негов зет, заяви, че по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна е опитвал не само да намери път към спиране на бойните действия, но и да ограничи натиска на американския президент върху Володимир Зеленски. Той е направил изявлението пред New York Magazine.

Къшнър твърди, че е действал в интерес на Украйна, като се е стремял да сложи край на „тази ужасна война“ и да убеди Тръмп да не засилва натиска върху Зеленски. В същото време той посочва, че съчувства на украинския президент, но смята публичното обсъждане на детайли от преговорите за контрапродуктивно.

Разказът за срещата в Маями

Къшнър разказва, че е информирал украинската делегация в Маями за намерение на Тръмп да приеме руско предложение, свързано с дизеловото гориво, и да облекчи санкциите. По думите му Зеленски веднага е реагирал публично и е изразил несъгласие.

„Тогава Тръмп отговори, че украинците трябва да сменят президента“, твърди Къшнър в интервюто. Тази част от разказа е представена като негово твърдение, без в материала да е публикувана отделна реакция от Тръмп или Зеленски.

Къшнър заявява, че Украйна може да има по-добро бъдеще, ако войната приключи. Според него страната трябва да получи надеждни гаранции за сигурност, а след това да насочи усилията си към икономиката и възстановяването.

Гаранциите за сигурност са част от преговорите

„Опитвах се да покажа на Зеленски: нека намерим начин, при който, ако успеете да спрете войната и получите надеждни гаранции за сигурност за Украйна, веднага да се заемете с икономиката и да бъдете тези, които ще възстановят страната“, заявява Къшнър.

Къшнър определя като основна цел на дипломатическия процес не само примирието, а „рестарт“ на отношенията между Русия и Европа, при който да няма постоянна агресия. Той допуска и възможност хората да живеят и да развиват бизнес заедно.

В отделно изказване, цитирано от УНИАН, Къшнър заявява, че САЩ могат да обсъдят гаранции за сигурността на Украйна по модел, близък до този на НАТО. Той посочва, че подобни гаранции не трябва да се разглеждат отделно от бъдещата европейска система за сигурност.

Според него тази система трябва да включва постоянни канали за консултации, кризисна комуникация, военно взаимодействие и мерки за предотвратяване на ескалация. Къшнър формулира целта като Украйна да бъде сигурна, Европа да стане по-силна, а Русия да получи уверение, че НАТО не търси конфронтация, при условие че се уважава суверенитетът и сигурността на съседните държави.

Източници: unian.net, nymag.com