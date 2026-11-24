Латвия започва подготовка на позиция за възможно затваряне на сухопътните пунктове по границата с Русия, след като Естония обяви, че ще спре движението през своите пунктове от 1 декември. Премиерът Андрис Кулбергс е възложил на отговорните институции да представят ясен анализ до следващата седмица.

Кулбергс е заявил, че въпросът трябва да бъде разгледан цялостно, като се отчетат както съображенията за сигурност, така и възможното пренасочване на пътуващи и транзитни потоци между балтийските държави. По думите му Латвия, Естония и Литва трябва да се стремят към координиран подход.

Още новини от Украйна

За оценката на последиците са ангажирани латвийските министерства на външните работи и транспорта. Те трябва да анализират въздействието върху транзита, преминаването на хора и натоварването на останалите гранични маршрути.

Правителството още няма общо решение

Вътрешният министър Янис Домбрава подкрепя обсъждането на възможността за затваряне на пунктовете, но подчертава, че първо трябва да бъде постигнато единно виждане в правителството.

„Новото правителство беше одобрено съвсем наскоро. Надявам се през следващите дни да успеем да постигнем това“, заяви Домбрава.

Това означава, че към момента Латвия не е взела решение да затвори границата си с Русия. Следващият етап е изготвянето на обща позиция и оценка на последиците, след което въпросът трябва да бъде обсъден от кабинета.

Естония затваря пет сухопътни пункта

Естония ще спре движението през Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе от 1 декември. Ограничението е въведено по съображения за националната сигурност и обществения ред и ще бъде преразгледано след шест месеца.

Естонските власти посочват като повод опита за подпалване на компанията за безпилотни системи Threod Systems във Виймси край Талин. Според естонския външен министър Маргус Цахкна нападението е било поръчано от руското военно разузнаване ГРУ. Естонското правителство определи затварянето на пунктовете като мярка за ограничаване на рисковете за сигурността.

Очакват се повече пътуващи през Латвия

Началникът на латвийската Държавна гранична охрана Гунтис Пуятс очаква част от хората, които вече няма да могат да преминават през югоизточната граница на Естония, да използват маршрути през Латвия. Това може да доведе до по-дълги опашки и необходимост от извънреден труд за граничарите.

Латвия разполага с електронна система за управление на опашките при преминаване на границата, но според Пуятс капацитетът ѝ е ограничен и при по-голям поток задръстванията няма да могат да бъдат избегнати. Решението дали страната ще последва Естония остава политическо и предстои да бъде взето от латвийското правителство.

Източници: en.reflect.ee, news.err.ee