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„Къщата на ужасите“ на „Азов“: какво е потвърдено ОБЗОР
  Тема: Украйна

„Къщата на ужасите“ на „Азов“: какво е потвърдено ОБЗОР

4 Ноември, 2026 05:28, обновена 4 Ноември, 2026 05:40 1 864 20

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  • сбу-
  • военни разследвания

Украинските власти отричат данните за таен затвор и загинал човек, но разследват действията на военните и организаторите на сблъсъците край Киев

„Къщата на ужасите“ на „Азов“: какво е потвърдено ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Случаят с наречената в социалните мрежи „къща на ужасите“ на „Азов“ край Киев остава неизяснен, но част от първоначално разпространените твърдения вече са отречени от украинските власти. Става дума за сграда в село Петропавловска Боршчахивка, използвана като временен пункт за разполагане на военна част 3121 от 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“.

На 2 ноември в интернет започнаха да се разпространяват видеа и твърдения, че в мазето на сградата са държани около 40 души, сред които мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно частите си. Появиха се и обвинения за побои, изтезания, искане на пари за освобождаване на задържани, както и информация за починал човек.

Около сградата се събраха близо 100 души. Част от тях заявиха, че са близки на военнослужещи и настояха да получат достъп до обекта. Последваха сблъсъци, опит за проникване, повреда на полицейски автомобили и намеса на силите за сигурност. Полицията в Киевска област заяви, че не е потвърдила незаконно задържане на хора или смъртен случай.

Четирима военни са откарани в болница

Командващият Националната гвардия Александър Пивненко потвърди, че в сградата са били настанени военнослужещи. По думите му четирима от тях са имали нужда от медицинска помощ и са били откарани в болница. Те са били военнослужещи със статут на самоволно напуснали частите си.

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че всички военнослужещи са в безопасност и получават медицинска помощ. Назначена е проверка, в която участват правоохранителни органи и представители на службите за сигурност.

От 1-ви корпус „Азов“ потвърдиха, че сградата е била временен пункт за разполагане на военната част. Временно изпълняващият длъжността командир на 12-а бригада Лев Пашко заяви, че ако проверката установи незаконно насилие, виновните ще бъдат наказани. Той подчерта, че „в „Азов“ няма толерантност към изтезания или физически и психологически натиск над военнослужещи“.

СБУ установи около 100 участници в безредиците

Държавното бюро за разследване образува наказателно производство за евентуално превишаване на власт от военнослужещо длъжностно лице. Паралелно с това Службата за сигурност на Украйна е установила около 100 души, които са участвали активно в безредиците или са ги организирали.

Заместник-ръководителят на СБУ Иван Рудницки заяви, че за част от тях вече се извършват обиски и се решава въпросът за задържане и повдигане на обвинения. По думите му организаторите са планирали действията и са искали да отвлекат един от военнослужещите, като предизвикат широк обществен отзвук.

СБУ разследва възпрепятстване на законната дейност на украинските сили за сигурност и неразрешено разпространение на информация за местоположението им. Производството за масови безредици е обединено с тези разследвания.

Кирило Буданов определи случилото се като недопустимо и заяви, че правоохранителните органи трябва да установят пълната картина на събитията. Към последните публично обявени данни няма потвърждение за съществуването на „тайна тъмница“, за масово изтезание или за смъртен случай. Тези твърдения, както и законността на действията на военнослужещите, остават предмет на разследване.

Източници: suspilne.media, ukrinform.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    62 1 Отговор
    До няколко години това ще се пише и ще остане в историята за режима на Еленски! Добре да му мислят всички политици, които летят дитирамби и наливат пари към този режим! Не е като голяма част от обществото да не ги предупреди!

    Коментиран от #8, #15

    05:44 04.11.2026

  • 2 малкото

    42 0 Отговор
    ДАХАУ

    05:45 04.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    35 4 Отговор
    ЩОМ АЗОВ ПРАВИ ТАКИВА КЪЩИ НА УЖАСИТЕ
    ....
    ЗНАЧИ И В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ИМА "КЪЩИ ЗА РУСОФОБИ" :)

    Коментиран от #6

    05:46 04.11.2026

  • 4 АКО РАЗТЪРСЯТ

    43 1 Отговор
    ОКОЛНОСТА ЩЕ НАМЕРЯТ И ГАЗОВИ КАМЕРИ

    05:47 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще има

    33 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    сигурно е! Здравата част от Народа помни предателствата!

    05:56 04.11.2026

  • 7 Отвличали са хора с имоти и пари

    40 0 Отговор
    Изтезавали са ги и са ги карали да се обаждат на близките си и да им искат пари за откуп. Убитите са ги изнесли през таен ход от къщата. Блогерите всичко разказаха. Действали са като "наглите" преди години в България. Буданов и полицията ги разследват? Че нали те са ги отвличали.

    Коментиран от #10

    06:07 04.11.2026

  • 8 Европеец

    31 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Потвърдено е, че фашистката Киевска хунта и азовците из ро ди..... Не си струва да чета повече освен заглавието....

    06:10 04.11.2026

  • 9 Украинският Петрохан?

    25 0 Отговор
    Как да го разбираме? Тука пепейцидебейци си правят петрохански купони, там азовците си правят купоня в Петропавловска Боршчахивка

    06:11 04.11.2026

  • 10 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Отвличали са хора с имоти и пари":

    Съгласен съм с коментарът ти и затова коментира, че азовците са из ро ди... Но учудващо това 14 годишно момче , защо и какво прави в това мазе....

    Коментиран от #13, #16

    06:13 04.11.2026

  • 11 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    А ТИЯ С КУЧЕТО ЗАЩО НЕ СА НА ФРОНТА?

    06:22 04.11.2026

  • 12 азов

    11 0 Отговор
    Не е вярно,ние сме най-хуманните бойци, питайте зеленото и будалов!

    06:23 04.11.2026

  • 13 Разправят

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Че го отвлекли за откуп!

    06:28 04.11.2026

  • 14 Добре

    8 0 Отговор
    Че Умник Гюро не стана президент защото отдавна знаем че Крайна не защитаваща се невинна страна и заобикалящите Умника чрез самия Гюро щяха да дават мило и драго за режима в Крайна за наша сметка.

    06:31 04.11.2026

  • 15 Ценности му е майката

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Ето точно това подкрепят и спонсорират нашите Кирчо и Мирчо и разните там Маноловци. Това им е идеалът. Това са им ценностите

    06:31 04.11.2026

  • 16 Искали са откуп

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Затова са били момчето с лопата. Между другото, най-много смъртни присъди е подписвал украинеца Хрущов, а Сталин е амнистирал. Хрущов е искал от Сталин "квота" 20000 разстрела на месец. Сталин го е нахокал за това. В Украйна са разстрелвали в мазето на НКВД и то се е пълнело с кръв до коленете. Зверове, независимо от коя партия са. За пари и власт гледай какво правят. Избиха милиони.

    06:32 04.11.2026

  • 17 1001

    3 0 Отговор
    И ние даваме от пет години пари на тия дето изтребват сами народа си. Къде е Европейската комисия за такъв скандал трябва незабавно изтегляне на всичко от там Зелю в Хага и избори.

    06:35 04.11.2026

  • 18 Покрив над главата

    1 0 Отговор
    И скромна храна ми стига. Как може за пари да убиват и изтезават своите сънародници? Това не са хора а зверове. Глутници чакали и хиени.

    06:37 04.11.2026

  • 19 Нищо чудно няма.

    2 0 Отговор
    За всякакви подземия на територията на Украйна, където СБУ вършат какви ли не гадости с невинни хора, се говори от години. Пуснете си например бившия депутат от Радата, от групата на "Слуги на народа", Артьом Дмитрук, понастоящем пребиваващ в Англия, на какво е бил подлаган месеци наред, как от украинските служби са се опитали да отвлекат семейството му на летището в Букурещ. Дори в доклада на Държавния департамент за 2024 г. /по времето на Байдън/ за човешките права в Украйна може да се прочетят много любопитни подробности. Има достъп до него на сайта им. Ама медии и "демократичната" общност тук остават с широко затворени очи, нито гък по тези въпроси. Как имат самочувствието на журналисти, е непонятно за мен. Когато целта ти е да представяш на обществото удобната за теб и твоята секта част от истината.

    06:40 04.11.2026

  • 20 Гост

    1 0 Отговор
    Нали вчера не беше истина? Руски фейк според европейците? На тези хора ли искате да помагате? На тях ли от залъка ще късате? Заради тях ли ще стоите на тъмно и студено?
    А? А? Продължавайте, и по големи гнусотии ще излязат!!!

    06:47 04.11.2026

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