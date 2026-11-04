„Къщата на ужасите“ на „Азов“: какво е потвърдено ОБЗОР

Случаят с наречената в социалните мрежи „къща на ужасите“ на „Азов“ край Киев остава неизяснен, но част от първоначално разпространените твърдения вече са отречени от украинските власти. Става дума за сграда в село Петропавловска Боршчахивка, използвана като временен пункт за разполагане на военна част 3121 от 1-ви корпус на Националната гвардия „Азов“.

На 2 ноември в интернет започнаха да се разпространяват видеа и твърдения, че в мазето на сградата са държани около 40 души, сред които мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно частите си. Появиха се и обвинения за побои, изтезания, искане на пари за освобождаване на задържани, както и информация за починал човек.

Около сградата се събраха близо 100 души. Част от тях заявиха, че са близки на военнослужещи и настояха да получат достъп до обекта. Последваха сблъсъци, опит за проникване, повреда на полицейски автомобили и намеса на силите за сигурност. Полицията в Киевска област заяви, че не е потвърдила незаконно задържане на хора или смъртен случай.

Четирима военни са откарани в болница

Командващият Националната гвардия Александър Пивненко потвърди, че в сградата са били настанени военнослужещи. По думите му четирима от тях са имали нужда от медицинска помощ и са били откарани в болница. Те са били военнослужещи със статут на самоволно напуснали частите си.

Военният омбудсман Олга Решетилова съобщи, че всички военнослужещи са в безопасност и получават медицинска помощ. Назначена е проверка, в която участват правоохранителни органи и представители на службите за сигурност.

От 1-ви корпус „Азов“ потвърдиха, че сградата е била временен пункт за разполагане на военната част. Временно изпълняващият длъжността командир на 12-а бригада Лев Пашко заяви, че ако проверката установи незаконно насилие, виновните ще бъдат наказани. Той подчерта, че „в „Азов“ няма толерантност към изтезания или физически и психологически натиск над военнослужещи“.

СБУ установи около 100 участници в безредиците

Държавното бюро за разследване образува наказателно производство за евентуално превишаване на власт от военнослужещо длъжностно лице. Паралелно с това Службата за сигурност на Украйна е установила около 100 души, които са участвали активно в безредиците или са ги организирали.

Заместник-ръководителят на СБУ Иван Рудницки заяви, че за част от тях вече се извършват обиски и се решава въпросът за задържане и повдигане на обвинения. По думите му организаторите са планирали действията и са искали да отвлекат един от военнослужещите, като предизвикат широк обществен отзвук.

СБУ разследва възпрепятстване на законната дейност на украинските сили за сигурност и неразрешено разпространение на информация за местоположението им. Производството за масови безредици е обединено с тези разследвания.

Кирило Буданов определи случилото се като недопустимо и заяви, че правоохранителните органи трябва да установят пълната картина на събитията. Към последните публично обявени данни няма потвърждение за съществуването на „тайна тъмница“, за масово изтезание или за смъртен случай. Тези твърдения, както и законността на действията на военнослужещите, остават предмет на разследване.

Източници: suspilne.media, ukrinform.ua, pravda.com.ua