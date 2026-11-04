Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп претърпя съкрушително поражение: демократите взеха и двете камари на Конгреса

Тръмп претърпя съкрушително поражение: демократите взеха и двете камари на Конгреса

4 Ноември, 2026 16:21 2 430 85

  • доналд тръмп-
  • демократическа партия-
  • междинни избори-
  • конгрес на сащ-
  • републиканска партия

Партията спечели Сената и Камарата на представителите след пробиви в традиционно републикански щати

Тръмп претърпя съкрушително поражение: демократите взеха и двете камари на Конгреса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократическата партия пое контрола над Сената и Камарата на представителите на САЩ след междинните избори, превръщайки вота в най-сериозния политически удар срещу президента Доналд Тръмп от началото на втория му мандат. Победата дойде с пробиви в щати, които от десетилетия са сред най-надеждните крепости на Републиканската партия.

Демократите спечелиха най-малко седем сенаторски места в Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Мейн, Северна Каролина и Южна Каролина. В Канзас партията излъчи сенатор за първи път от времето на Голямата депресия, а в Южна Каролина спечели сенаторски избори за първи път през този век.

В Тексас Джеймс Таларико победи Кен Пакстън. Това е първата победа на демократ за щатска длъжност в Тексас от повече от 30 години. В Южна Каролина Ани Андрюс отстрани подкрепяната от Тръмп сенаторка Дарлайн Греъм. Демократите спечелиха и в Охайо, щат, който президентът е печелил три пъти.

В Камарата на представителите демократите обърнаха повече от две дузини избирателни райони, включително някои, в които Тръмп е получил двуцифрена преднина през 2024 г. Според „Асошиейтед прес“ резултатът дава на партията възможност да блокира законодателната програма на президента, да отхвърля негови назначения и да започне разследвания на действията на администрацията му.

Високите цени натежаха на републиканците

Изходните анкети, проведени от SSRS за консорциум от американски медии, показват, че около половината избиратели са възприемали вота като възможност да накажат президента. Около три четвърти са заявили, че са ядосани или недоволни от посоката, в която се движи страната, а 70% са поискали Конгресът да засили контрола върху президента.

Почти девет от десет избиратели са определили разходите за живот като важен или решаващ фактор при гласуването, съобщи „Ройтерс“. Високите цени на храните и горивата, войната с Иран и опасенията от корупция са изместили културните теми, с които републиканците се опитаха да атакуват демократите.

Според данните, цитирани от „Ройтерс“, подкрепата за републиканците сред латиноамериканските избиратели е спаднала до около една трета при 46% на изборите през 2024 г. Младите избиратели и чернокожите мъже също са се отдалечили от коалицията, помогнала на Тръмп да се върне в Белия дом.

Тръмп обеща да приеме резултата

Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и е готов да работи с демократите по теми като имиграцията. В същото време предупреди, че ще наложи вето върху „безумни“ законопроекти, приети от Конгреса.

„Американците гласуваха за промяна и сега демократите трябва да я постигнат“, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.

Републиканският председател на Камарата на представителите Майк Джонсън определи резултата като начало на нова политическа битка и заяви, че партията му ще се опита да си върне камарата през 2028 г.

Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г. Демократите планират 100-дневна програма за намаляване на разходите за живот, както и разследвания на администрацията на Тръмп и действията на негови висши служители. Хаким Джефрис може да стане първият чернокож председател на Камарата на представителите, ако бъде избран от колегите си.

Източници: reuters.com, apnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    18 34 Отговор
    Чекай, чекай....!!!
    Оуу.....!!!
    Не толкова бърже!!!
    Много напористо се опитвате да ни втълпите някаква победа!!!
    Значи - няма победа!!!
    Както с Украйна!!!

    Коментиран от #5, #11, #24, #55, #60

    16:23 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 2 год е още на власт Тръмп

    20 21 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще има да им върти мозъците:))

    Коментиран от #21

    16:26 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ако по малко

    50 7 Отговор
    дърдореше и не беше полегнал на Нетаняху загубата нямаше да се случи.Нетаняху е карък и носи само нещастие.

    16:26 04.11.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    36 32 Отговор
    Тръмп го спукаха на изборите за конгрес
    Путин го спукаха от....бомбене

    16:27 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Като наш

    12 14 Отговор

    До коментар #11 от "Бuт и e6.н":

    Гюро Михайлов

    Коментиран от #15, #17

    16:31 04.11.2026

  • 13 За да има МИР путинистите в Сибир !

    33 28 Отговор
    Пусин чертае кафяви линии в бункера...

    16:31 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гюро

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Като наш":

    Няма пък! Аз така съм казАл...

    16:32 04.11.2026

  • 16 Критикар

    29 18 Отговор
    Следващият е Путин, Радев и т.н.

    16:32 04.11.2026

  • 17 Тръмп се оказа

    31 24 Отговор

    До коментар #12 от "Като наш":

    поредната лоша идея на Путин. Останаха само Радев, Йотова и Лукашенко, но след победата на демократите в САЩ, нашите двама ще обърнат палачинката.

    16:33 04.11.2026

  • 18 Дзак

    13 5 Отговор
    Цивилизацията, преместването на огромни групи хора в градовете и вилните зони без стопански дейности, ги прави икономически неактивни и зависещи тотално от правителството.

    16:33 04.11.2026

  • 19 Румен

    15 16 Отговор
    Изборите са нечестни!Купени са гласове!Дългата ръка на Пеевски!

    16:34 04.11.2026

  • 20 Помните ли,

    39 3 Отговор
    когато Тръмп се хвалеше как бил отворил Ормуз и как бил разбил Иран, казах, че Иран ще подпали Залива малки преди изборите в САЩ.
    Точно това се случи и всеки ден горяха по няколко танкера.
    Дори Путин не успя да спаси Тръмп .

    Но това беше върха на сладоледа.
    Тръмп се издъни по всички линии, не само с Иран.

    Коментиран от #30

    16:34 04.11.2026

  • 21 Може да е на власт още 2 години

    25 6 Отговор

    До коментар #5 от "2 год е още на власт Тръмп":

    А може и да не е

    Коментиран от #25

    16:35 04.11.2026

  • 22 Хаха ха

    24 14 Отговор
    В Кремъл всичко е пияно на мотика!

    16:35 04.11.2026

  • 23 Сатана Z

    14 10 Отговор
    Както казваше Джо Сънливия" Байдън:
    "Никога Американците не са живели по-лошо ,отколкото по времето на Путин"
    Оказва се,че можело и по-зле, но най-важното те първа предстои.

    16:35 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Казвам,че

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "Може да е на власт още 2 години":

    изборите са след две години. Другото е твоя интерпретация.

    Коментиран от #27, #29, #40

    16:38 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Президентските избори в САЩ

    14 5 Отговор

    До коментар #25 от "Казвам,че":

    са наистина след 2 години.

    16:40 04.11.2026

  • 28 Мухаа ха!

    22 4 Отговор
    Биби чко му разказа играта на бай Дончо.Набута го в тресавището - Иран.Единствено и логично обяснение е,че ако не беше бай Дончо, а военния сблъсък между перси и такета,беше продължил още 2-3 седмици между тях,персиеца щеше да ги превърне във втора Газа,умножено по десет.Без този ненужен,дори вреден за тях,, щатите щяха да дръпнат рязко напред .Клепара му ритна столчето,за да отърве кожата си.

    16:41 04.11.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    20 5 Отговор

    До коментар #25 от "Казвам,че":

    Спре ли конгреса парите на Тръмп
    Той е жив труп

    Коментиран от #41

    16:42 04.11.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "Помните ли,":

    Путин не можа да спаси...
    Иран
    Иначе Тръмп продължава да си бомби аятоласите.

    Коментиран от #35

    16:43 04.11.2026

  • 31 Павел Пенев

    21 1 Отговор
    Такава е съдбата на всички ненормални политици.

    16:44 04.11.2026

  • 32 СТАРЦИ С ПАМПЕРСИ

    14 9 Отговор
    Единия го набиха в конгреса
    Другия го спукаха от бомбене

    16:45 04.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гошо Морков

    5 2 Отговор
    Без Тръмп,нямаше да минат бариерата!

    Коментиран от #53

    16:47 04.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Откъде тръгна, къде отиде

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо чудно бай Дончо":

    На спирайте го тоз самогон бе, стига се излагайте пред хората.

    16:47 04.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Изберете са след 2 години

    19 1 Отговор

    До коментар #25 от "Казвам,че":

    Има си механизъм за неговото отстраняване още днес. Републиканците имат полза да се разберат с демократите и да го направят скоро. Ако остане още две години, републиканците ще са в глуха линия за десетилетия. Тръмп съсипва партията им.

    16:49 04.11.2026

  • 41 Вова

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    дава бързи,изгодни заеми!

    16:49 04.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    14 2 Отговор
    Никакви ги няма...

    16:52 04.11.2026

  • 45 Някой

    17 4 Отговор
    съмнявал ли се е , че Тръмп ще му бият шута, само в Кремъл се молеха за техния Краснов, но след тези золуми, които направи, и това не помогна.

    16:53 04.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тръмп

    5 0 Отговор
    са издокарали на Рейгън!

    16:54 04.11.2026

  • 48 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Радио Ереван":

    Зеления чорап не струва колкото въжето...нека стои за посмешище!

    16:54 04.11.2026

  • 49 БТА без Киро

    8 1 Отговор
    Не откриваме Марков и Мермерски за коментар!

    16:56 04.11.2026

  • 50 Мъйнов

    5 0 Отговор
    Всички тръмпета на....

    16:56 04.11.2026

  • 51 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    9 5 Отговор
    ХА ХА ХА руЗЗ кия агент ТръН УТЕЧЕ В КАНАЛА 🤣🤣🤣🤣 . Сега да бяга при приятля си Путин и Бяшар Асад в рая на земята БЛАТАРИСТАН.

    16:57 04.11.2026

  • 52 Вин Дизел

    7 1 Отговор
    Защото нафтата закъсня!Надпревара с времето!

    16:58 04.11.2026

  • 53 гост

    11 0 Отговор

    До коментар #36 от "Гошо Морков":

    Републиканска партия има от векове , имали са сто пъти по- добри президенти , всъщност перчема е най- лошия президент за всички времена на републиканците , не знам кой им изпи акъла да се вържат на простотиите му !!

    17:00 04.11.2026

  • 54 Дундурджиев

    3 0 Отговор
    Изпращаме на департамента разписки на Пеевски!Виждам връзка с изборите!

    17:00 04.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Жалко

    7 7 Отговор
    В скоро време ще им се отели волът на американците. После нека пак гласуват за демократи!
    Не разбраха ли, че републиканците (десните) правят гювеча, а после идват другите, за да го изядат и когато им свърши мандатът не само че няма вече никакъв гювеч, ами и държавата е задлъжняла още повече!

    Коментиран от #67

    17:02 04.11.2026

  • 57 Звездоброец

    5 2 Отговор
    Сега на североизток от нас "плачат с пълен глас" !

    17:02 04.11.2026

  • 58 Радецки с нафтата

    5 0 Отговор
    закъсня с няколко часа!

    17:02 04.11.2026

  • 59 Мунчо

    7 4 Отговор
    Този рижав скункс е едно към едно с родния Рундьо, Боташ ефенди! Палячовци!

    17:02 04.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бг гражданин

    4 8 Отговор
    Демократите искат дъ войват ,ще подпалят 3 световна!

    Коментиран от #80

    17:04 04.11.2026

  • 62 Идват тежки дни

    7 4 Отговор
    за джуджето.

    17:04 04.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пламен

    11 0 Отговор
    Само ние търпим високите цени....сигурно сме най богати...или пълни охлюви

    Коментиран от #66

    17:05 04.11.2026

  • 65 Ганчев

    5 2 Отговор
    Тръмп поздрави ли Гьотова?

    17:08 04.11.2026

  • 66 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Пламен":

    Като се замисля поне едно 80% от президентите по света са престъпници.

    17:10 04.11.2026

  • 67 Ганчев

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Жалко":

    Рейгън?

    17:11 04.11.2026

  • 68 Напразно се напъна Вова с дизела

    4 0 Отговор
    Сега излиза, че е помогнал на врага.

    17:16 04.11.2026

  • 69 ДЕМЕНЦИЯТА

    4 1 Отговор
    АЗ ЩЕ ДИКТУВАМ И ЗАПОВЯДВАМ ВЪВ СВЕТА !!!! СВЪРШИ .....ТРЪМП СЕ ОТЕЧЕ ВЪВ КАНАЛА !!!!!

    17:16 04.11.2026

  • 70 ааззссеее

    2 0 Отговор
    Няма да е никак чудно, ако Биби лично вдигне телефона да им се обажда и да им честити победата

    17:17 04.11.2026

  • 71 Меланияяя

    1 0 Отговор
    хапчетата!Бързо!

    17:17 04.11.2026

  • 72 Факти

    4 2 Отговор
    На Тръмп му щракнаха каишката. Каквото окраде, окраде. Ще си изкара останалите две години, но контролиран от демократите. След това отива в канала, а заедно с него и Путин.

    17:18 04.11.2026

  • 73 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Бай Перукан още не може да осъзнае какво се е случило .

    17:20 04.11.2026

  • 74 Бугародамус

    0 3 Отговор
    Мелания ще е първата жена президент 2028!

    17:20 04.11.2026

  • 75 Илияна

    3 1 Отговор
    Тамън да паднат визите!

    17:22 04.11.2026

  • 76 Логично

    5 0 Отговор
    Когато хипер луд републикенец управлява света, по-голяма услуга за демократите няма.

    17:29 04.11.2026

  • 77 Тангото е бавно

    1 3 Отговор
    От 36% до 54% в Демократичната партия са крайно леви марксисти, които искат национализация на основните отрасли, съкращения в армия и полиции, държавни цени на основните стоки и пр.

    17:31 04.11.2026

  • 78 Губернатори

    1 1 Отговор
    На Калифорния е мексиканец, чийто вуйчо според ЕН БИ СИ е наркобарон на един от големите наркокартели.
    Има и мюсюлманин губернатор, да не говорим за латиноси

    17:34 04.11.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 По-скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бг гражданин":

    ще поставят джуджето на колене.

    17:38 04.11.2026

  • 81 Касандра Солунска

    1 0 Отговор
    А бе къде се скри колежката Атинка Паламудова ? Май е при анархистите .Последната и надежда за пАбеда.

    17:43 04.11.2026

  • 82 Тръмп предай се .

    0 0 Отговор
    Не води разумна политика .
    Лъже че ще помага а пречи / нахален .
    Да се маха .
    Прави войни и убива невинни хора .

    17:45 04.11.2026

  • 83 Арчи

    1 2 Отговор
    С голямя вероятност още през януари в новия състав на Конгреса демократите ще внсесат законопроект за предоставяне на 10 милиарда $ за подкрепа на енергитиката на Украйна и за снабдяване със средства за нейната защита и путинския шут нямо къде да мърда, щото заради корупцията си в това число и заради алъж-вериша с Рашка с ще има проблеми, големи проблеми.

    Коментиран от #85

    17:49 04.11.2026

  • 84 Така се прави драги ми смехурковци

    1 0 Отговор
    Когато искаш да блокираш някой самозабравил се, излизаш и масово гласуваш срешу него, за другия. Така умният народ на САЩ настрои властта на републиканците срещу демократите. Когато се бият един друг, правят по малко злини по света.

    17:59 04.11.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.