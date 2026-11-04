Тръмп претърпя съкрушително поражение: демократите взеха и двете камари на Конгреса

Демократическата партия пое контрола над Сената и Камарата на представителите на САЩ след междинните избори, превръщайки вота в най-сериозния политически удар срещу президента Доналд Тръмп от началото на втория му мандат. Победата дойде с пробиви в щати, които от десетилетия са сред най-надеждните крепости на Републиканската партия.

Демократите спечелиха най-малко седем сенаторски места в Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Мейн, Северна Каролина и Южна Каролина. В Канзас партията излъчи сенатор за първи път от времето на Голямата депресия, а в Южна Каролина спечели сенаторски избори за първи път през този век.

В Тексас Джеймс Таларико победи Кен Пакстън. Това е първата победа на демократ за щатска длъжност в Тексас от повече от 30 години. В Южна Каролина Ани Андрюс отстрани подкрепяната от Тръмп сенаторка Дарлайн Греъм. Демократите спечелиха и в Охайо, щат, който президентът е печелил три пъти.

В Камарата на представителите демократите обърнаха повече от две дузини избирателни райони, включително някои, в които Тръмп е получил двуцифрена преднина през 2024 г. Според „Асошиейтед прес“ резултатът дава на партията възможност да блокира законодателната програма на президента, да отхвърля негови назначения и да започне разследвания на действията на администрацията му.

Високите цени натежаха на републиканците

Изходните анкети, проведени от SSRS за консорциум от американски медии, показват, че около половината избиратели са възприемали вота като възможност да накажат президента. Около три четвърти са заявили, че са ядосани или недоволни от посоката, в която се движи страната, а 70% са поискали Конгресът да засили контрола върху президента.

Почти девет от десет избиратели са определили разходите за живот като важен или решаващ фактор при гласуването, съобщи „Ройтерс“. Високите цени на храните и горивата, войната с Иран и опасенията от корупция са изместили културните теми, с които републиканците се опитаха да атакуват демократите.

Според данните, цитирани от „Ройтерс“, подкрепата за републиканците сред латиноамериканските избиратели е спаднала до около една трета при 46% на изборите през 2024 г. Младите избиратели и чернокожите мъже също са се отдалечили от коалицията, помогнала на Тръмп да се върне в Белия дом.

Тръмп обеща да приеме резултата

Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и е готов да работи с демократите по теми като имиграцията. В същото време предупреди, че ще наложи вето върху „безумни“ законопроекти, приети от Конгреса.

„Американците гласуваха за промяна и сега демократите трябва да я постигнат“, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.

Републиканският председател на Камарата на представителите Майк Джонсън определи резултата като начало на нова политическа битка и заяви, че партията му ще се опита да си върне камарата през 2028 г.

Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г. Демократите планират 100-дневна програма за намаляване на разходите за живот, както и разследвания на администрацията на Тръмп и действията на негови висши служители. Хаким Джефрис може да стане първият чернокож председател на Камарата на представителите, ако бъде избран от колегите си.

Източници: reuters.com, apnews.com