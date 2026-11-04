Тръмп претърпя съкрушително поражение: демократите взеха и двете камари на Конгреса

Демократическата партия пое контрола над Сената и Камарата на представителите на САЩ след междинните избори, превръщайки вота в най-сериозния политически удар срещу президента Доналд Тръмп от началото на втория му мандат. Победата дойде с пробиви в щати, които от десетилетия са сред най-надеждните крепости на Републиканската партия.
Демократите спечелиха най-малко седем сенаторски места в Канзас, Айова, Тексас, Охайо, Мейн, Северна Каролина и Южна Каролина. В Канзас партията излъчи сенатор за първи път от времето на Голямата депресия, а в Южна Каролина спечели сенаторски избори за първи път през този век.
В Тексас Джеймс Таларико победи Кен Пакстън. Това е първата победа на демократ за щатска длъжност в Тексас от повече от 30 години. В Южна Каролина Ани Андрюс отстрани подкрепяната от Тръмп сенаторка Дарлайн Греъм. Демократите спечелиха и в Охайо, щат, който президентът е печелил три пъти.
В Камарата на представителите демократите обърнаха повече от две дузини избирателни райони, включително някои, в които Тръмп е получил двуцифрена преднина през 2024 г. Според „Асошиейтед прес“ резултатът дава на партията възможност да блокира законодателната програма на президента, да отхвърля негови назначения и да започне разследвания на действията на администрацията му.
Високите цени натежаха на републиканците
Изходните анкети, проведени от SSRS за консорциум от американски медии, показват, че около половината избиратели са възприемали вота като възможност да накажат президента. Около три четвърти са заявили, че са ядосани или недоволни от посоката, в която се движи страната, а 70% са поискали Конгресът да засили контрола върху президента.
Почти девет от десет избиратели са определили разходите за живот като важен или решаващ фактор при гласуването, съобщи „Ройтерс“. Високите цени на храните и горивата, войната с Иран и опасенията от корупция са изместили културните теми, с които републиканците се опитаха да атакуват демократите.
Според данните, цитирани от „Ройтерс“, подкрепата за републиканците сред латиноамериканските избиратели е спаднала до около една трета при 46% на изборите през 2024 г. Младите избиратели и чернокожите мъже също са се отдалечили от коалицията, помогнала на Тръмп да се върне в Белия дом.
Тръмп обеща да приеме резултата
Тръмп заяви, че ще приеме изборния резултат и е готов да работи с демократите по теми като имиграцията. В същото време предупреди, че ще наложи вето върху „безумни“ законопроекти, приети от Конгреса.„Американците гласуваха за промяна и сега демократите трябва да я постигнат“, заяви лидерът на демократите в Сената Чък Шумър.
Републиканският председател на Камарата на представителите Майк Джонсън определи резултата като начало на нова политическа битка и заяви, че партията му ще се опита да си върне камарата през 2028 г.
Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г. Демократите планират 100-дневна програма за намаляване на разходите за живот, както и разследвания на администрацията на Тръмп и действията на негови висши служители. Хаким Джефрис може да стане първият чернокож председател на Камарата на представителите, ако бъде избран от колегите си.
Източници: reuters.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Оуу.....!!!
Не толкова бърже!!!
Много напористо се опитвате да ни втълпите някаква победа!!!
Значи - няма победа!!!
Както с Украйна!!!
Коментиран от #5, #11, #24, #55, #60
16:23 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 2 год е още на власт Тръмп
До коментар #2 от "Пич":Ще има да им върти мозъците:))
Коментиран от #21
16:26 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ако по малко
16:26 04.11.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Путин го спукаха от....бомбене
16:27 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Като наш
До коментар #11 от "Бuт и e6.н":Гюро Михайлов
Коментиран от #15, #17
16:31 04.11.2026
13 За да има МИР путинистите в Сибир !
16:31 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гюро
До коментар #12 от "Като наш":Няма пък! Аз така съм казАл...
16:32 04.11.2026
16 Критикар
16:32 04.11.2026
17 Тръмп се оказа
До коментар #12 от "Като наш":поредната лоша идея на Путин. Останаха само Радев, Йотова и Лукашенко, но след победата на демократите в САЩ, нашите двама ще обърнат палачинката.
16:33 04.11.2026
18 Дзак
16:33 04.11.2026
19 Румен
16:34 04.11.2026
20 Помните ли,
Точно това се случи и всеки ден горяха по няколко танкера.
Дори Путин не успя да спаси Тръмп .
Но това беше върха на сладоледа.
Тръмп се издъни по всички линии, не само с Иран.
Коментиран от #30
16:34 04.11.2026
21 Може да е на власт още 2 години
До коментар #5 от "2 год е още на власт Тръмп":А може и да не е
Коментиран от #25
16:35 04.11.2026
22 Хаха ха
16:35 04.11.2026
23 Сатана Z
"Никога Американците не са живели по-лошо ,отколкото по времето на Путин"
Оказва се,че можело и по-зле, но най-важното те първа предстои.
16:35 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Казвам,че
До коментар #21 от "Може да е на власт още 2 години":изборите са след две години. Другото е твоя интерпретация.
Коментиран от #27, #29, #40
16:38 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Президентските избори в САЩ
До коментар #25 от "Казвам,че":са наистина след 2 години.
16:40 04.11.2026
28 Мухаа ха!
16:41 04.11.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Казвам,че":Спре ли конгреса парите на Тръмп
Той е жив труп
Коментиран от #41
16:42 04.11.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Помните ли,":Путин не можа да спаси...
Иран
Иначе Тръмп продължава да си бомби аятоласите.
Коментиран от #35
16:43 04.11.2026
31 Павел Пенев
16:44 04.11.2026
32 СТАРЦИ С ПАМПЕРСИ
Другия го спукаха от бомбене
16:45 04.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гошо Морков
Коментиран от #53
16:47 04.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Откъде тръгна, къде отиде
До коментар #35 от "Нищо чудно бай Дончо":На спирайте го тоз самогон бе, стига се излагайте пред хората.
16:47 04.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Изберете са след 2 години
До коментар #25 от "Казвам,че":Има си механизъм за неговото отстраняване още днес. Републиканците имат полза да се разберат с демократите и да го направят скоро. Ако остане още две години, републиканците ще са в глуха линия за десетилетия. Тръмп съсипва партията им.
16:49 04.11.2026
41 Вова
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":дава бързи,изгодни заеми!
16:49 04.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ЧЕРВЕНАТА СГАН
16:52 04.11.2026
45 Някой
16:53 04.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тръмп
16:54 04.11.2026
48 Атина Палада
До коментар #43 от "Радио Ереван":Зеления чорап не струва колкото въжето...нека стои за посмешище!
16:54 04.11.2026
49 БТА без Киро
16:56 04.11.2026
50 Мъйнов
16:56 04.11.2026
51 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
16:57 04.11.2026
52 Вин Дизел
16:58 04.11.2026
53 гост
До коментар #36 от "Гошо Морков":Републиканска партия има от векове , имали са сто пъти по- добри президенти , всъщност перчема е най- лошия президент за всички времена на републиканците , не знам кой им изпи акъла да се вържат на простотиите му !!
17:00 04.11.2026
54 Дундурджиев
17:00 04.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Жалко
Не разбраха ли, че републиканците (десните) правят гювеча, а после идват другите, за да го изядат и когато им свърши мандатът не само че няма вече никакъв гювеч, ами и държавата е задлъжняла още повече!
Коментиран от #67
17:02 04.11.2026
57 Звездоброец
17:02 04.11.2026
58 Радецки с нафтата
17:02 04.11.2026
59 Мунчо
17:02 04.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Бг гражданин
Коментиран от #80
17:04 04.11.2026
62 Идват тежки дни
17:04 04.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Пламен
Коментиран от #66
17:05 04.11.2026
65 Ганчев
17:08 04.11.2026
66 Ганчев
До коментар #64 от "Пламен":Като се замисля поне едно 80% от президентите по света са престъпници.
17:10 04.11.2026
67 Ганчев
До коментар #56 от "Жалко":Рейгън?
17:11 04.11.2026
68 Напразно се напъна Вова с дизела
17:16 04.11.2026
69 ДЕМЕНЦИЯТА
17:16 04.11.2026
70 ааззссеее
17:17 04.11.2026
71 Меланияяя
17:17 04.11.2026
72 Факти
17:18 04.11.2026
73 стоян георгиев
17:20 04.11.2026
74 Бугародамус
17:20 04.11.2026
75 Илияна
17:22 04.11.2026
76 Логично
17:29 04.11.2026
77 Тангото е бавно
17:31 04.11.2026
78 Губернатори
Има и мюсюлманин губернатор, да не говорим за латиноси
17:34 04.11.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 По-скоро
До коментар #61 от "Бг гражданин":ще поставят джуджето на колене.
17:38 04.11.2026
81 Касандра Солунска
17:43 04.11.2026
82 Тръмп предай се .
Лъже че ще помага а пречи / нахален .
Да се маха .
Прави войни и убива невинни хора .
17:45 04.11.2026
83 Арчи
Коментиран от #85
17:49 04.11.2026
84 Така се прави драги ми смехурковци
17:59 04.11.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.