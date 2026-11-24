Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин иска да пречупи украинската съпротива през зимата, докато продължават разговорите за възможен край на войната. В интервю за Bloomberg той предупреди, че страната му остава уязвима за руски балистични ракети заради недостиг на боеприпаси за системите Patriot и ограничения в работата на сателитната система Starshield.

„Киев, Днепър, Одеса, Харков, Запорожие – тези градове са основните мишени“, заяви Зеленски. По думите му руската цел е Украйна да бъде поставена под натиск чрез недостатъчна противовъздушна отбрана и да бъде принудена да се изтегли от Донбас.

Украинският президент определи като тревожна ситуацията, при която се обсъждат дипломатически решения, но едновременно с това доставките на отбранителни средства се забавят. Той каза, че работата на Starshield е нестабилна – понякога системата функционира, а в други случаи се налагат ограничения.

Киев настоява за ракети за Patriot

Зеленски призова съюзниците да увеличат доставките на ракети-прехващачи за системите Patriot, които Украйна използва срещу руски балистични ракети. „Моля, покрийте нуждите ни поне за целия месец декември“, каза той.

Според украинския президент се бави доставката на 48 ракети, тъй като все още липсва разрешение от американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Зеленски обаче подчерта, че дори тази пратка няма да бъде достатъчна, за да покрие нуждите на украинската противовъздушна отбрана.

По думите му от миналата година САЩ предоставят средно по 12 ракети-прехващачи месечно. Зеленски заяви, че това е с около една четвърт по-малко от количеството, обещано на Украйна от администрацията на Джо Байдън.

Зеленски насочи критики към Вашингтон

Украинският президент заяви, че отказът или забавянето на американски доставки поставя САЩ в „много трудна ситуация“. Според него действията на Вашингтон създават политическо впечатление, че американската страна подкрепя целите на Путин и оказва натиск върху Украйна да направи неизгодни компромиси.

Зеленски каза, че все още разчита да намери „нов подход“ с новия състав на Конгреса на САЩ през януари и февруари. Дотогава Киев настоява съюзниците да осигурят необходимата противоракетна защита за зимния период.

Източници: news.bg