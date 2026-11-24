Двама мъже са задържани по подозрение за взлом и незаконно проникване в кралското имение Сандрингам, където се намира извънградската резиденция Анмър Хол на принц Уилям и принцеса Катрин.

Полицията в Норфолк е била повикана в понеделник вечерта заради сигнал за „подозрителна активност“ на адрес в имението. В издирването са участвали служебни кучета, дронове и хеликоптер. Двамата мъже са били арестувани след операцията по претърсване на района.

„Имотът е бил необитаем по време на инцидента“, заяви полицията.

Според британски медии сигналът е свързан с Анмър Хол, където по данни на вестник „Сън“ са проникнали маскирани мъже. По време на предполагаемия взлом Уилям, Катрин и трите им деца не са били в резиденцията. Тези подробности са част от разследването и не са потвърдени в отделно изявление на двореца.

Какво е известно за резиденцията

Анмър Хол се намира в имението Сандрингам на крал Чарлз Трети в Източна Англия. Къщата разполага с 10 спални и е била подарена на Уилям и Катрин за сватбата им от кралица Елизабет Втора.

Семейството използва имота като извънградска резиденция през почивните дни и ваканциите. По-голямата част от времето си Уилям, Катрин и децата прекарват във Форест Лодж в Уиндзор.

Дворецът Кенсингтън отказва коментар по въпроси, свързани със сигурността. Засега няма официално съобщение дали от Анмър Хол са откраднати вещи или е нанесена материална щета. Разследването продължава, а двамата задържани не са обвинени.

Източници: bta.bg, apnews.com