Върховният представител на Европейския съюз по външните работи Кая Калас поиска сирийското правителство да оттегли признаването на т.нар. Донецка и Луганска народна република, както и на Абхазия и Южна Осетия. Искането е свързано с предстоящото възстановяване и задълбочаване на сътрудничеството между Брюксел и Дамаск.

„Трябва също така да настояваме за непризнаване на окупираните украински и грузински територии - територии, които те признаха при режима на Асад“, заяви Калас, цитирана от Rapporteur. По думите ѝ въпросът трябва да бъде част от условията, които ЕС поставя в отношенията си с новите сирийски власти.

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Сирия призна Донецката и Луганската народна република през 2022 г. по време на управлението на Башар Асад. По данни на Rapporteur Калас вече е повдигала темата в разговори със сирийския президент и външния министър. Европейската комисия също е поставила въпроса по време на посещение на еврокомисаря за Средиземноморието Дубравка Шуйца в Дамаск.

Условие за ново споразумение

ЕС възстановява отношенията си със Сирия след смяната на властта през декември 2024 г. Брюксел обсъжда рамка за търговски, политически и икономически контакти, като очаква Дамаск да преразгледа позицията си за четирите територии, контролирани или подкрепяни от Русия.

Абхазия и Южна Осетия са грузински региони, които не са под контрола на Тбилиси. Русия призна независимостта им на 26 август 2008 г. След това към нея се присъединиха Никарагуа, Венецуела и други държави. Москва нееднократно е заявявала, че решението ѝ отразява съществуващите реалности и не подлежи на преразглеждане.

Въпросът за Донбас е част от по-широката политика на ЕС да не признава едностранните промени на граници и териториалните претенции, свързани с руската война срещу Украйна. Оттеглянето на сирийското признаване предстои да бъде обсъждано в рамките на бъдещите преговори между Брюксел и Дамаск.

Източници: news.bg, rapporteur.com