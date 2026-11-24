Най-високият небостъргач в саудитската столица Рияд отново е станал обект на атака. Трима очевидци са съобщили пред Франс прес, че по сградата са нанесени повреди. Това е вторият подобен инцидент за по-малко от седмица.

Небостъргачът се намира във финансовия квартал „Крал Абдула“ и в него се помещава саудитският суверенен инвестиционен фонд. Четвърти жител на Рияд е заявил, че превозно средство с високоговорител е предупредило хората в района да потърсят укритие.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция определи случилото се като „подла терористична атака“. „Един от небостъргачите във финансовия център стана обект на подла терористична атака. В момента компетентните органи инспектират мястото на нападението“, обяви говорителят на коалицията Турки ал Малики.

До момента саудитските власти не са съобщили, че са прехванали ракети или дронове. Жителите на района не са получили и предупредителни съобщения на мобилните си телефони. Хусите, които са подкрепяни от Иран, не са поели отговорност за новата атака. Произходът на използвания боеприпас и точният размер на щетите все още не са официално уточнени.

Втора атака срещу финансовия квартал

Новият удар идва след атака от 19 ноември, при която беше повредена сграда във финансовия квартал на Рияд. Саудитската гражданска защита тогава съобщи за материални щети по няколко етажа и по съседни сгради, без пострадали. Публикувана снимка насочи към небостъргача, в който се намира саудитският суверенен фонд.

Финансовият квартал „Крал Абдула“ е сред символите на икономическата трансформация на Саудитска Арабия. Там са разположени саудитската фондова борса, големи местни компании и международни банкови институции, включително „Голдман Сакс“.

Атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Нападенията се извършват на фона на зачестили атаки на хусите срещу саудитски енергийни съоръжения, летища и военни обекти. Групировката е подкрепяна от Иран и действа от Йемен.

В отговор оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция нанася удари по обекти на хусите в Йемен. Новата атака срещу небостъргача в Рияд допълнително засилва напрежението около финансовия център, който е ключова част от проекта „Визия 2030“ за привличане на международен бизнес, туризъм и конференции.

Източници: bta.bg, gulfnews.com, arabnews.com