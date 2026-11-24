Китайски изтребител J-10C е заснет с ракета въздух-земя, идентифицирана като модифициран вариант на руската Х-29Т. Оръжието се вижда монтирано под самолета по време на излитане, а появата му се определя като първото известно публично наблюдение на такава ракета върху J-10C.

Кадрите са разпространени от китайски държавни медии. Според South China Morning Post видеото показва китайски изтребители, като публикацията за ракетата е била предшествана от коментари на китайски военни блогъри. Изданието описва оръжието като вариант на руската Х-29Т, но не потвърждава независимо какви точно промени са направени по него.

Тежка ракета за укрепени цели

Китай е внесъл около 2000 ракети Х-29Т от Русия в началото на 2000-те години заедно с многоцелеви изтребители Су-30МКК. Модифицирана версия на ракетата е била забелязвана по-рано на изтребителя-бомбардировач JH-7A, а през май и на J-16.

Оригиналната Х-29Т е разработена в Съветския съюз за високоточни удари по добре защитени обекти. Ракетата тежи приблизително 685 килограма и носи около 320-килограмова бронебойна фугасна бойна глава. Предназначена е за поразяване на бункери, мостове, летища и надводни кораби, а обявеният ѝ обсег е между 10 и 30 километра в зависимост от условията на изстрелване. Х-29 влиза на въоръжение през 1980 г.

Предполагаема нова система за насочване

Китайски публикации в социалните мрежи предполагат, че ракетата под J-10C може да е оборудвана с подобрена инфрачервена глава за самонасочване. Това би било различие спрямо оригиналната конфигурация на Х-29Т, но реалните технически характеристики на предполагаемата модификация не са потвърдени.

Възможна усъвършенствана глава за самонасочване би могла да помогне на ракетата да разпознава и поразява цели по-ефективно. Засега обаче няма публични данни за нейния обсег, точността или начина, по който би се интегрирала със системите на J-10C.

Допълнително оръжие за J-10C

J-10C е еднодвигателен многоцелеви изтребител, разработен от корпорацията „Чънду“. Китай експлоатира около 600 самолета от семейството J-10, а J-10C може да използва въоръжение въздух-въздух, въздух-земя и противокорабни ракети.

Основно средство за удари по наземни цели за самолета е китайската ракета KD-88, чийто обявен обсег надхвърля 200 километра. Х-29Т е с много по-малък обсег, но е предназначена за тежки удари по укрепени обекти. Ако интеграцията бъде потвърдена като част от серийното въоръжение, тя би дала на J-10C допълнителна възможност за атака на наземни цели и би показала стремежа на Китай да използва едни и същи боеприпаси върху различни бойни платформи.

Източници: news.bg, scmp.com, interestingengineering.com