Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска правителството да даде обяснения за риска България да бъде санкционирана от Европейския съюз заради неизпълнени бюджетни ангажименти. Поводът е препоръка на Европейската комисия за глоба и възможно спиране на европейско финансиране.

„Правителството дължи отговори, а не оправдания. Кой взе решенията, довели до тази ситуация, за което от ГЕРБ предупреждавахме?! Как и дали ще бъде предотвратена санкцията?“, написа Борисов във Facebook.

Той заявява, че политическата отговорност не може да остане анонимна и че българските граждани не трябва да получат единствено „сметка за плащане“. Така Борисов свързва възможната санкция с решенията за бюджетните разходи и настоява да бъдат посочени отговорните за тях.

Какъв е рискът за България

Европейската комисия е установила, че страната не е предприела достатъчно действия за ограничаване на разходите в рамките на процедурата по прекомерен дефицит. В подадения материал се посочва, че възможната глоба може да достигне 23 милиона евро.

Паралелно с това Брюксел обсъжда и възможността за спиране на европейски плащания към България. Това не означава, че еврофондовете вече са замразени. Необходимо е решение на Съвета на ЕС, а процедурата предвижда допълнителни стъпки преди налагането на санкция.

Допълнителни публикации оценяват потенциалната глоба на около 25 милиона евро, като посочват размер до 0,02% от брутния вътрешен продукт. Разликата спрямо посочените 23 милиона евро произтича от различни изчисления и представяне на максималния размер на санкцията.

Кога се очаква решение

Според информацията, цитирана в материала, решението за евентуалната глоба се очаква в края на 2026 г. или в началото на 2027 г. Окончателната дума е на Съвета на ЕС, след като Европейската комисия представи предложението си.

Европейската комисия прогнозира, че бюджетният дефицит на България ще остане над допустимите равнища, а разходите ще се увеличат по-бързо от препоръчания темп. Комисията посочва, че страната е в процедура по прекомерен дефицит и трябва да предприеме мерки за коригиране на отклонението.

Борисов не посочва конкретни имена на отговорни лица, но настоява правителството да обясни кой е взел решенията, довели до риска от санкция, и какви действия ще бъдат предприети за предотвратяването ѝ.

Източници: novini.bg, nova.bg, bnrnews.bg