Тежкият изборен погром разтърси републиканците: Майк Джонсън се оттегля от надпреварата

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за лидер на републиканското малцинство в следващия състав на Конгреса. Решението му е потвърдено от неговия говорител, а самият Джонсън е уведомил републиканските депутати за намерението си сутринта след междинните избори.

54-годишният политик е председател на Камарата от 2023 г. Оттеглянето му от надпреварата идва след тежката загуба на Републиканската партия, която според прогнозите на американските медии е на път да загуби повече от 40 места в долната камара.

Досега републиканците разполагат с 220 места в 435-членната Камара на представителите. След изборите партията ще бъде в малцинство, а вътрешният избор на нов лидер се очаква да се превърне в първото голямо изпитание за републиканската група.

Скализ и Джордан са сред претендентите

Сред възможните кандидати е Стив Скализ, настоящият втори по ранг републиканец в Камарата и представител на Луизиана. Друг вероятен претендент е Джим Джордан от Охайо, който е известен като близък съюзник на Доналд Тръмп.

Така се очертава сблъсък между Скализ, който заема висока позиция в досегашното ръководство, и Джордан, представляващ по-консервативното крило на партията. Новият лидер ще трябва да ръководи значително намалялата републиканска група в условията на демократическо мнозинство.

Разговор с Тръмп преди решението

Според „Политико“ Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е ясно дали разговорът е повлиял върху решението му да се откаже от надпреварата за лидерския пост.

Не е сигурно и дали Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса, въпреки че е преизбран в своя избирателен район в Луизиана. Републиканците предстои да изберат ново ръководство, което ще определи политическата линия на партията в Камарата на представителите през следващия мандат.

Източници: abcnews.com