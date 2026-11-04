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Тежкият изборен погром разтърси републиканците: Майк Джонсън се оттегля от надпреварата

Тежкият изборен погром разтърси републиканците: Майк Джонсън се оттегля от надпреварата

4 Ноември, 2026 20:24 1 063 15

  • майк джонсън-
  • републиканци-
  • камара на представителите-
  • междинни избори-
  • доналд тръмп

Председателят на Камарата на представителите няма да се кандидатира за лидер на републиканското малцинство след тежката загуба на партията на междинните избори

Тежкият изборен погром разтърси републиканците: Майк Джонсън се оттегля от надпреварата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за лидер на републиканското малцинство в следващия състав на Конгреса. Решението му е потвърдено от неговия говорител, а самият Джонсън е уведомил републиканските депутати за намерението си сутринта след междинните избори.

54-годишният политик е председател на Камарата от 2023 г. Оттеглянето му от надпреварата идва след тежката загуба на Републиканската партия, която според прогнозите на американските медии е на път да загуби повече от 40 места в долната камара.

Досега републиканците разполагат с 220 места в 435-членната Камара на представителите. След изборите партията ще бъде в малцинство, а вътрешният избор на нов лидер се очаква да се превърне в първото голямо изпитание за републиканската група.

Скализ и Джордан са сред претендентите

Сред възможните кандидати е Стив Скализ, настоящият втори по ранг републиканец в Камарата и представител на Луизиана. Друг вероятен претендент е Джим Джордан от Охайо, който е известен като близък съюзник на Доналд Тръмп.

Така се очертава сблъсък между Скализ, който заема висока позиция в досегашното ръководство, и Джордан, представляващ по-консервативното крило на партията. Новият лидер ще трябва да ръководи значително намалялата републиканска група в условията на демократическо мнозинство.

Разговор с Тръмп преди решението

Според „Политико“ Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е ясно дали разговорът е повлиял върху решението му да се откаже от надпреварата за лидерския пост.

Не е сигурно и дали Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса, въпреки че е преизбран в своя избирателен район в Луизиана. Републиканците предстои да изберат ново ръководство, което ще определи политическата линия на партията в Камарата на представителите през следващия мандат.

Източници: abcnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пък тука

    6 3 Отговор
    Тиквича, Кокорчо, Свинята ,КитоТъпото и Гюро де скриха в зайчарника.

    Коментиран от #15

    20:26 04.11.2026

  • 2 МАГА МАЙК

    6 3 Отговор
    Се оттегля

    Скоро Ще има Съд
    За Тръмп и най верните му
    Съратници
    В Престъпленията.

    Скоро всички от Кликата
    На Тръмп
    Ще викат :

    ТРЪМП НИ НАКАРА ...
    Той е отговорен за Всички
    Престъпления

    Коментиран от #3

    20:27 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Врачка

    4 5 Отговор
    Виждам големи проблеми за двойката Tpъмn-Пyтuн!

    Коментиран от #6

    20:32 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баячка

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Врачка":

    Виждам големи проблеми в двойката Тръмп- Биби.

    20:33 04.11.2026

  • 7 Един по един

    3 0 Отговор
    Почнаха да напускат Титаник

    20:33 04.11.2026

  • 8 Сврака

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сойка":

    Я ни кажи за
    Какво трябваше да съдят
    Байдън,
    Че като те слушаме
    Все едно Говори Тръмп.

    Хахаха хахаха хахаха

    20:34 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Я виж кой

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Май не четеш правилно":

    плати сватбата на сина на Тръмп и какви гости му докара на нея?

    20:39 04.11.2026

  • 12 ИСТОРИЯТА И ИНТЕРНЕТ ПОМНЯТ

    4 2 Отговор
    ТРЪМП Е ОБИКНОВЕН КЛОУН
    И ПРЕСТЪПНИК.
    НЯМА СЪМНЕНИЯ ЧЕ МУ ПОМОГНА
    КРЕМЪЛ ДА
    СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ.

    20:40 04.11.2026

  • 13 Перо

    4 1 Отговор
    Ционистите употребиха, използваха и изоставиха Тръмп, чрез войната в Иран, сега дойде ред на Демократическата партия, същия трик, плюс спонсорство на ционисткия режим в Украйна! За ПП профаните само безвъзмездно плащане, чрез ЕС, до полуда на населението, ако ПБ се подаде!

    20:42 04.11.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор
    В РП има предателски разлом по отношение на Русия. Много хора се съюзиха с Демократите. В същото време позволиха войната в Иран.

    21:04 04.11.2026

  • 15 От Червеният площад.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пък тука":

    Единствената гордост за България е Костя Копейкин.

    21:14 04.11.2026