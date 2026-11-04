Тежкият изборен погром разтърси републиканците: Майк Джонсън се оттегля от надпреварата

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън няма да се кандидатира за лидер на републиканското малцинство в следващия състав на Конгреса. Решението му е потвърдено от неговия говорител, а самият Джонсън е уведомил републиканските депутати за намерението си сутринта след междинните избори.
54-годишният политик е председател на Камарата от 2023 г. Оттеглянето му от надпреварата идва след тежката загуба на Републиканската партия, която според прогнозите на американските медии е на път да загуби повече от 40 места в долната камара.
Досега републиканците разполагат с 220 места в 435-членната Камара на представителите. След изборите партията ще бъде в малцинство, а вътрешният избор на нов лидер се очаква да се превърне в първото голямо изпитание за републиканската група.
Скализ и Джордан са сред претендентите
Сред възможните кандидати е Стив Скализ, настоящият втори по ранг републиканец в Камарата и представител на Луизиана. Друг вероятен претендент е Джим Джордан от Охайо, който е известен като близък съюзник на Доналд Тръмп.
Така се очертава сблъсък между Скализ, който заема висока позиция в досегашното ръководство, и Джордан, представляващ по-консервативното крило на партията. Новият лидер ще трябва да ръководи значително намалялата републиканска група в условията на демократическо мнозинство.
Разговор с Тръмп преди решението
Според „Политико“ Джонсън е разговарял по телефона с Доналд Тръмп по-рано през деня. Не е ясно дали разговорът е повлиял върху решението му да се откаже от надпреварата за лидерския пост.
Не е сигурно и дали Джонсън ще запази мястото си в следващия състав на Конгреса, въпреки че е преизбран в своя избирателен район в Луизиана. Републиканците предстои да изберат ново ръководство, което ще определи политическата линия на партията в Камарата на представителите през следващия мандат.
Източници: abcnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пък тука
Коментиран от #15
20:26 04.11.2026
2 МАГА МАЙК
Скоро Ще има Съд
За Тръмп и най верните му
Съратници
В Престъпленията.
Скоро всички от Кликата
На Тръмп
Ще викат :
ТРЪМП НИ НАКАРА ...
Той е отговорен за Всички
Престъпления
Коментиран от #3
20:27 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Врачка
Коментиран от #6
20:32 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баячка
До коментар #4 от "Врачка":Виждам големи проблеми в двойката Тръмп- Биби.
20:33 04.11.2026
7 Един по един
20:33 04.11.2026
8 Сврака
До коментар #3 от "Сойка":Я ни кажи за
Какво трябваше да съдят
Байдън,
Че като те слушаме
Все едно Говори Тръмп.
Хахаха хахаха хахаха
20:34 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Я виж кой
До коментар #10 от "Май не четеш правилно":плати сватбата на сина на Тръмп и какви гости му докара на нея?
20:39 04.11.2026
12 ИСТОРИЯТА И ИНТЕРНЕТ ПОМНЯТ
И ПРЕСТЪПНИК.
НЯМА СЪМНЕНИЯ ЧЕ МУ ПОМОГНА
КРЕМЪЛ ДА
СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ.
20:40 04.11.2026
13 Перо
20:42 04.11.2026
14 Дзак
21:04 04.11.2026
15 От Червеният площад.
До коментар #1 от "Пък тука":Единствената гордост за България е Костя Копейкин.
21:14 04.11.2026