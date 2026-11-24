Петима военнослужещи загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в турската провинция Ескишехир. Машината е била от типа AS-532 Cougar и е принадлежала на турските Военновъздушни сили, съобщи Министерството на националната отбрана на Турция, цитирано от Анадолската агенция.

Хеликоптерът е изпълнявал учебен полет и се е разбил след излитане от Ескишехир. В изявлението на министерството се посочва, че машината е излетяла „с цел провеждане на тренировка“. Останките са открити, като в района са били изпратени спасителни екипи.

По-късно турското военно ведомство потвърди, че всички петима военнослужещи на борда са загинали. Причината за катастрофата не е съобщена. Започнало е разследване, което трябва да установи обстоятелствата около падането на хеликоптера.

Втори смъртоносен инцидент с военен хеликоптер

Катастрофата в Ескишехир е вторият тежък инцидент с турски военен хеликоптер за по-малко от две седмици. На 12 ноември при падане на хеликоптер S-70 в провинция Малатия загинаха четирима военнослужещи. И при този случай причината първоначално не беше установена.

Разследването на новата катастрофа в Ескишехир продължава. Турските власти не са посочили данни за техническа неизправност, метеорологични условия или друга конкретна причина за инцидента.

Източници: news.bg, apnews.com