Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Иран разработва химически оръжия, и обеща Израел да попречи на Техеран да се сдобие с такива способности.

„Иран е в процес на разработване на химически оръжия“, каза Кац на брифинг за израелски медии. „Държавата Израел няма да им позволи да се сдобият с такива възможности.“ ([]())

Не са посочени подробности за програмата

В публично разпространената информация не се посочват конкретни химически агенти, обекти, срокове или етап на предполагаемата програма. Не са обявени и доказателства, с които да бъде подкрепено твърдението за разработване на химически оръжия.

Изявлението на Кац поставя въпроса за възможно разширяване на спора между Израел и Иран извън ядрената и ракетната програма на Техеран. Израелският министър не уточни какви действия може да предприеме страната му и в какъв срок.

Техеран отхвърля обвиненията

Иранското външно министерство определи твърденията за разработване на химически оръжия като измамни. Говорителят Есмаил Багаеи обвини Съединените щати, че изграждат основание за продължаване на военните действия, като сравни реториката с твърденията преди американското нахлуване в Ирак през 2003 г.

Така към момента публично са представени две противоположни позиции: Израел твърди, че Иран развива химически оръжия и че това няма да бъде допуснато, докато Техеран отрича обвинението. Допълнителни данни за предполагаемата програма или за планирани израелски действия не са оповестени.

Източници: bta.bg, ynetnews.com, timesofisrael.com