Архивна снимка на украинския прототип „Обект 477А1“, известен като „Нота“, се появи в интернет. Изображението е представено от специализираното издание Defense Express, но произходът му остава неясен. Не е известно нито кога, нито къде е направена фотографията.

Появата ѝ е необичайна, тъй като информацията за проекта дълго време е била ограничена, а външният вид на машината е възстановяван основно по откъслечни данни. Танкът е разработван в Харков от Харковското конструкторско бюро по машиностроене и завод „Малишев“.

Развитие на по-ранен съветски проект

„Нота“ е последващо развитие на „Обект 477“, познат и като „Молот“. В рамките на програмата са разглеждани два основни варианта. „Обект 477А“ е трябвало да използва двигател 6ТД и компоненти от ходовата част на Т-80УД, докато „Обект 477А1“ е изграден върху шаси, базирано на Т-64.

Разликата между двете конфигурации е била около 2,5 тона. По-тежкият вариант е трябвало да компенсира масата си чрез усъвършенствани решения в ходовата част и силовата установка. Работата по „Нота“ започва през 1991 г. под ръководството на Министерството на отбраната на Украйна, което дава основание проектът да бъде определян като украинска разработка, въпреки съветския му технически произход.

152-милиметрово оръдие и екипаж от трима души

По замисъл танкът е трябвало да бъде въоръжен със 152-милиметрово оръдие и да се управлява от екипаж от трима души. Сред ключовите решения е модулна бронева система на корпуса, проектирана така, че отделни елементи да могат да се подменят в полеви условия.

Предвидената система за управление на огъня е включвала оптични и термовизионни канали за прицелване, бордови компютър, сателитна навигация и система за разпознаване „свой-чужд“. Конструкторите са проучвали и автоматично съпровождане на цели, допълване на оптичните средства с радар, както и възможност за дистанционно управление на машината.

Предварителните разчети са предвиждали бойно тегло до 55 тона. Височината е била приблизително 2,5 метра, а общата дължина с насочено напред оръдие – около 10,5 метра. Ходовата част е трябвало да разполага със седем опорни ролки, индивидуално торсионно окачване и хидравлични амортисьори. За един от вариантите е бил предвиден дизелов двигател с мощност 1500 конски сили.

Проектът остава на етап прототипи

„Нота“ не стига до серийно производство заради липса на финансиране през 90-те години. Така машината остава сред недовършените украински проекти за танк от ново поколение.

Според Defense Express през юни 2021 г. Министерството на отбраната на Украйна е взело под защита един секретен танк, чиито технически решения продължават да имат стойност. Новата снимка не дава отговор на въпросите за точния ѝ произход, но показва рядък образец от историята на харковското танкостроене.

Източници: news.bg, defence-ua.com