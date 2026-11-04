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Посланикът на САЩ в НАТО с категорична позиция за отношенията на Тръмп с Путин
  Тема: Украйна

Посланикът на САЩ в НАТО с категорична позиция за отношенията на Тръмп с Путин

4 Ноември, 2026 21:11 921 25

  • матю уитакър-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • мирни преговори

Посланикът на САЩ при НАТО заяви, че Вашингтон търси условия за споразумение, приемливо за Украйна и Русия

Посланикът на САЩ в НАТО с категорична позиция за отношенията на Тръмп с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посланикът на САЩ при НАТО Матю Уитакър категорично отхвърли твърдението, че президентът Доналд Тръмп е по-близък до руския президент Владимир Путин, отколкото до европейските партньори. Той направи изявлението по време на дискусия на Берлинската конференция по сигурността.

„Категорично отхвърлям това. Възможно е така да се възприема на европейския континент, но това със сигурност не отговаря на действителността“, заяви Уитакър.

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Повод за думите му даде Мари-Агнес Щрак-Цимерман, евродепутат и председателка на конгреса на конференцията. Тя каза, че европейците са озадачени от впечатлението, че американският президент понякога изглежда по-близък до Путин, отколкото до Европа. Щрак-Цимерман свърза това с необходимостта от по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия за прекратяване на войната срещу Украйна.

Вашингтон търси приемливи условия за споразумение

В отговора си Уитакър посочи, че Тръмп се опитва да намери условия за постигане на мирно споразумение, въпреки трудностите в преговорния процес. По думите му Путин няма да приеме сделка, която останалите страни смятат за разумна.

„Владимир Путин е такъв, какъвто е. Можем да искаме да бъде различен и да се съгласи с това, което всички ние смятаме за разумна сделка. Но той няма да се съгласи“, каза американският дипломат.

Според него затова трябва да бъдат намерени условия, които могат да бъдат приети и от Украйна, и от Русия. Уитакър определи задачата като много сложна и посочи, че войната продължава пета година след руското нахлуване през 2022 г.

Европейското участие в преговорите

Уитакър изрази недоволство от постоянната критика на европейски представители към преговорния процес. Той заяви, че водещата цел трябва да бъде постигането на резултат, а не формалното присъствие на европейски представители на масата за преговори.

Посланикът обаче подчерта, че Европа вече участва съдържателно в консултациите и в подкрепата за Украйна. „Ако гласът на Европа на масата за преговори се окаже факторът, който накланя везните, тогава тя трябва да бъде там“, каза той.

Темата за ролята на Европа беше поставена и от украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че Тръмп има значително влияние върху Путин. Според Зеленски за прекратяването на войната са необходими силен натиск върху Русия и решителни действия, както и участие на европейските партньори в мирните преговори.

Източници: ukrinform.ua


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп от днес бе е фактор

    8 7 Отговор
    Путин също.

    Коментиран от #9

    21:12 04.11.2026

  • 2 Укринформ

    8 2 Отговор
    Хахаха🤣🤣🤣🤣

    21:13 04.11.2026

  • 3 Щом има

    4 2 Отговор
    Щрак-Цимерман работата е повече от ясна….

    21:14 04.11.2026

  • 4 Кина

    12 3 Отговор
    Сащ искат вече приятелство но Русия и Китай не искат това...! Дони е дивеч и скоро ще влезе в капана.....ПОЧТИ Е ГОТОВ..

    Коментиран от #6

    21:15 04.11.2026

  • 5 Трябва да в приемливо

    5 6 Отговор
    за Украйна и Европа

    Коментиран от #23

    21:17 04.11.2026

  • 6 Ми ми

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Голташка русия не е фактор.
    ВСУ ги попиляват по всички направления.

    Коментиран от #12, #18

    21:18 04.11.2026

  • 7 Глас от бункера

    5 5 Отговор
    Где Тръмп?

    21:19 04.11.2026

  • 8 Сега тази новина

    6 6 Отговор
    не можахте ли да я препишете от краварски източник, а пак от ТояПарцал......🤔

    21:19 04.11.2026

  • 9 Путин ако не е фактор

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп от днес бе е фактор":

    и теб няма да те вадят в отчаянието си. 😄

    Коментиран от #20, #21

    21:20 04.11.2026

  • 10 Бункерният крастав плъх

    14 6 Отговор
    Закопа русийка.

    Коментиран от #14

    21:21 04.11.2026

  • 11 копи пейст

    9 3 Отговор
    Украинска медия показва фантасмагориите на Тръмп за спиране на войната. Март 2023 г.: „ Ще постигна това за 24 часа.“
    Септ. 2024 г.: „Ще разреша това, преди да стана президент.“
    7 ян. 2025 г.: „Надявам се, че ще стане до шест месеца.“
    20 февр. 2025 г.: „Вярвам в уреждане на конфликта до една година.“

    21:21 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    9 4 Отговор
    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква Русия да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
    Това за вековната цел на Русия/СССР съм го запомнил от лекторите на ЦК на БКП...
    да добавя:... по време на тези лекции се забраняваше да се водят записки!

    21:24 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе въшлю

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха ха":

    Украйна ли тръгна да превзема Москва за три дни?
    Марш обратно в нужнико!

    21:25 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    2 1 Отговор
    Защо коментира лични отношения? В междудържавните има ли промяна?

    21:25 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мнение

    9 4 Отговор
    Единственият начин да се спре войната е бункерния диктатор да бъде свален от власт чрез преврат.

    21:27 04.11.2026

  • 20 Ко каза, Ко?

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Путин ако не е фактор":

    Излез, помисли си, почукай и влез пак, както трябва тоя път!

    21:28 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не става както искат комунягите

    2 3 Отговор
    САЩ са си САЩ. Тръмп е клоун и няма как да го търпят там

    21:30 04.11.2026

  • 23 ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да в приемливо":

    ТЯ. Е. ФАШИЗИРАНА!!!

    Коментиран от #24, #25

    21:31 04.11.2026

  • 24 Европа не се интересува от мнението ти.

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА":

    Нали?

    21:32 04.11.2026

  • 25 ПОДЛОГА НА ТИНЯТА .КАТО.ТЕБ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА":

    НЯМА ДУМАТА
    РУСНАЦИТЕ НАЙ МНОГО МРАЗЯТ ПРИСЛУГАТА СИ

    21:35 04.11.2026

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