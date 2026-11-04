Посланикът на САЩ в НАТО с категорична позиция за отношенията на Тръмп с Путин

Посланикът на САЩ при НАТО Матю Уитакър категорично отхвърли твърдението, че президентът Доналд Тръмп е по-близък до руския президент Владимир Путин, отколкото до европейските партньори. Той направи изявлението по време на дискусия на Берлинската конференция по сигурността.
„Категорично отхвърлям това. Възможно е така да се възприема на европейския континент, но това със сигурност не отговаря на действителността“, заяви Уитакър.
Повод за думите му даде Мари-Агнес Щрак-Цимерман, евродепутат и председателка на конгреса на конференцията. Тя каза, че европейците са озадачени от впечатлението, че американският президент понякога изглежда по-близък до Путин, отколкото до Европа. Щрак-Цимерман свърза това с необходимостта от по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия за прекратяване на войната срещу Украйна.
Вашингтон търси приемливи условия за споразумение
В отговора си Уитакър посочи, че Тръмп се опитва да намери условия за постигане на мирно споразумение, въпреки трудностите в преговорния процес. По думите му Путин няма да приеме сделка, която останалите страни смятат за разумна.
„Владимир Путин е такъв, какъвто е. Можем да искаме да бъде различен и да се съгласи с това, което всички ние смятаме за разумна сделка. Но той няма да се съгласи“, каза американският дипломат.
Според него затова трябва да бъдат намерени условия, които могат да бъдат приети и от Украйна, и от Русия. Уитакър определи задачата като много сложна и посочи, че войната продължава пета година след руското нахлуване през 2022 г.
Европейското участие в преговорите
Уитакър изрази недоволство от постоянната критика на европейски представители към преговорния процес. Той заяви, че водещата цел трябва да бъде постигането на резултат, а не формалното присъствие на европейски представители на масата за преговори.
Посланикът обаче подчерта, че Европа вече участва съдържателно в консултациите и в подкрепата за Украйна. „Ако гласът на Европа на масата за преговори се окаже факторът, който накланя везните, тогава тя трябва да бъде там“, каза той.
Темата за ролята на Европа беше поставена и от украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че Тръмп има значително влияние върху Путин. Според Зеленски за прекратяването на войната са необходими силен натиск върху Русия и решителни действия, както и участие на европейските партньори в мирните преговори.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп от днес бе е фактор
Коментиран от #9
21:12 04.11.2026
2 Укринформ
21:13 04.11.2026
3 Щом има
21:14 04.11.2026
4 Кина
Коментиран от #6
21:15 04.11.2026
5 Трябва да в приемливо
Коментиран от #23
21:17 04.11.2026
6 Ми ми
До коментар #4 от "Кина":Голташка русия не е фактор.
ВСУ ги попиляват по всички направления.
Коментиран от #12, #18
21:18 04.11.2026
7 Глас от бункера
21:19 04.11.2026
8 Сега тази новина
21:19 04.11.2026
9 Путин ако не е фактор
До коментар #1 от "Тръмп от днес бе е фактор":и теб няма да те вадят в отчаянието си. 😄
Коментиран от #20, #21
21:20 04.11.2026
10 Бункерният крастав плъх
Коментиран от #14
21:21 04.11.2026
11 копи пейст
Септ. 2024 г.: „Ще разреша това, преди да стана президент.“
7 ян. 2025 г.: „Надявам се, че ще стане до шест месеца.“
20 февр. 2025 г.: „Вярвам в уреждане на конфликта до една година.“
21:21 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПРИПОМНЯНЕ
Това за вековната цел на Русия/СССР съм го запомнил от лекторите на ЦК на БКП...
да добавя:... по време на тези лекции се забраняваше да се водят записки!
21:24 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе въшлю
До коментар #12 от "ха ха ха":Украйна ли тръгна да превзема Москва за три дни?
Марш обратно в нужнико!
21:25 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дзак
21:25 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мнение
21:27 04.11.2026
20 Ко каза, Ко?
До коментар #9 от "Путин ако не е фактор":Излез, помисли си, почукай и влез пак, както трябва тоя път!
21:28 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не става както искат комунягите
21:30 04.11.2026
23 ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА
До коментар #5 от "Трябва да в приемливо":ТЯ. Е. ФАШИЗИРАНА!!!
Коментиран от #24, #25
21:31 04.11.2026
24 Европа не се интересува от мнението ти.
До коментар #23 от "ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА":Нали?
21:32 04.11.2026
25 ПОДЛОГА НА ТИНЯТА .КАТО.ТЕБ
До коментар #23 от "ЕВРОПА. НЯМА. ДУМАТА":НЯМА ДУМАТА
РУСНАЦИТЕ НАЙ МНОГО МРАЗЯТ ПРИСЛУГАТА СИ
21:35 04.11.2026