Посланикът на САЩ в НАТО с категорична позиция за отношенията на Тръмп с Путин

Посланикът на САЩ при НАТО Матю Уитакър категорично отхвърли твърдението, че президентът Доналд Тръмп е по-близък до руския президент Владимир Путин, отколкото до европейските партньори. Той направи изявлението по време на дискусия на Берлинската конференция по сигурността.

„Категорично отхвърлям това. Възможно е така да се възприема на европейския континент, но това със сигурност не отговаря на действителността“, заяви Уитакър.

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Повод за думите му даде Мари-Агнес Щрак-Цимерман, евродепутат и председателка на конгреса на конференцията. Тя каза, че европейците са озадачени от впечатлението, че американският президент понякога изглежда по-близък до Путин, отколкото до Европа. Щрак-Цимерман свърза това с необходимостта от по-силен натиск от страна на САЩ върху Русия за прекратяване на войната срещу Украйна.

Вашингтон търси приемливи условия за споразумение

В отговора си Уитакър посочи, че Тръмп се опитва да намери условия за постигане на мирно споразумение, въпреки трудностите в преговорния процес. По думите му Путин няма да приеме сделка, която останалите страни смятат за разумна.

„Владимир Путин е такъв, какъвто е. Можем да искаме да бъде различен и да се съгласи с това, което всички ние смятаме за разумна сделка. Но той няма да се съгласи“, каза американският дипломат.

Според него затова трябва да бъдат намерени условия, които могат да бъдат приети и от Украйна, и от Русия. Уитакър определи задачата като много сложна и посочи, че войната продължава пета година след руското нахлуване през 2022 г.

Европейското участие в преговорите

Уитакър изрази недоволство от постоянната критика на европейски представители към преговорния процес. Той заяви, че водещата цел трябва да бъде постигането на резултат, а не формалното присъствие на европейски представители на масата за преговори.

Посланикът обаче подчерта, че Европа вече участва съдържателно в консултациите и в подкрепата за Украйна. „Ако гласът на Европа на масата за преговори се окаже факторът, който накланя везните, тогава тя трябва да бъде там“, каза той.

Темата за ролята на Европа беше поставена и от украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че Тръмп има значително влияние върху Путин. Според Зеленски за прекратяването на войната са необходими силен натиск върху Русия и решителни действия, както и участие на европейските партньори в мирните преговори.

Източници: ukrinform.ua