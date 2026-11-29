SpaceX е освободила най-малко двама свои ръководители, след като е установила две неразрешени употреби на сателитната интернет услуга Starlink, свързани с Иран и американски военни операции. Илон Мъск е бил разгневен, когато е научил, че ирански сили са използвали системата за действия срещу американски части, съобщи The Washington Post, позовавайки се на хора, запознати с вътрешни разговори в компанията.

Според публикацията Иран е използвал Starlink за военни комуникации и за координация на еднопосочни атакуващи дронове. Не е установено обаче дали системата е била използвана при конкретната атака с ирански дрон срещу пристанището Шуаиба в Кувейт на 1 март, при която загинаха шестима американски военнослужещи.

На министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е бил предоставен засекретен доклад за използването на Starlink от иранските сили. Пентагонът е заявил пред Ройтерс, че „не е запознат с доклада“, описан в публикацията. SpaceX и иранското външно министерство не са дали незабавен коментар по случая.

Спор и за военната версия Starshield

Мъск е бил информиран и за отделен проблем, свързан с американската армия. Военните са използвали Starshield, военната версия на сателитната мрежа, за управление на еднопосочни дронове, но са били таксувани по по-евтин план, предназначен за наземни операции.

Случаят е част от по-широк спор между SpaceX и Пентагона за условията и цената на военните услуги. Ройтерс съобщи през май, че компанията е поискала месечната цена за определена услуга да бъде увеличена от 5000 на 25 000 долара за терминал. SpaceX твърди, че Starlink е гражданска услуга, докато Starshield е отделна мрежа, управлявана от американското правителство.

Сателитната система е в центъра на спорове и заради войната в Украйна. През януари украинската армия е поискала от SpaceX да ограничи използването на терминали от руските сили, след като е получила видеозапис и останки от руски дрон с монтиран терминал Starlink. По-рано, през 2022 г., ограничения върху услугата в части от Украйна повлияха на украинска военна операция срещу руските позиции.

Достъпът в Иран остава спорен

Starlink няма лиценз за работа в Иран, но Мъск по-рано е заявявал, че услугата е активна в страната. След периоди на протести и прекъсвания на интернет американското правителство е подпомогнало доставянето на хиляди терминали на иранска територия.

В същото време украинският президент Володимир Зеленски поиска ограниченията върху системата да бъдат отменени. „Важно е да бъдем от правилната страна на историята“, заяви той, като добави, че защитата на човешки животи и украинската енергийна инфраструктура преди зимата зависи от възстановяването на достъпа. Засега няма публично потвърждение, че ограниченията са напълно премахнати.

Източници: dailymail.com, washingtonpost.com, investing.com