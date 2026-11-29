Пожар в склад на улица „Заводска“ в Химки, Московска област, бе локализиран на площ от 10 875 квадратни метра. Това съобщи Главното управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Московска област.

Сигналът за огъня е подаден вечерта на 28 ноември. Първоначално пожарът е бил на площ около 4000 квадратни метра, а по-късно е достигнал 7500 квадратни метра. Според прокуратурата на Московска област едноетажната производствено-складова сграда е с обща площ около 10 000 квадратни метра.

„Гасенето на пожара е усложнено от високото пожарно натоварване“, съобщи руското Министерство на извънредните ситуации. По предварителни данни в склада са се намирали мебели и пластмасови изделия.

Срутил се е покривът на сградата

По време на пожара са избухвали газови бутилки, а покривът на складовата сграда се е срутил. Заради мащаба на огъня към мястото са изпратени допълнителни пожарни екипи, включително от Москва.

Първоначално в гасенето са участвали 45 души и 15 единици техника. Впоследствие силите са увеличени до 91 души и 34 единици техника. Пожарът е локализиран в 02:43 часа московско време.

Към последните съобщения няма данни за загинали или пострадали. Не е съобщено и за евакуация на хора от жилищни сгради в района.

Причината за пожара още не е установена

Химкинската градска прокуратура контролира проверката на обстоятелствата около пожара. Точната причина за възникването му ще бъде установена след пожарно-техническа експертиза.

Инцидентът е поредният голям пожар в складово или промишлено помещение в Московска област през последните дни. По-рано през седмицата е горял склад на мебелна фабрика в Электроугли, а на 26 ноември е бил локализиран пожар в нежилищна сграда в промишлената зона „Силикатная“ в Котелники.

Източници: interfax.ru, kommersant.ru, rbc.ru