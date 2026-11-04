Иран обяви, че е нанесъл „политическо поражение“ на Тръмп

Иран е нанесъл на Доналд Тръмп „политическо поражение“ чрез разгрома на републиканския лагер на междинните избори в САЩ. Това заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

„Иранският народ нанесе на Тръмп стратегическо поражение на бойното поле и в Ормузкия проток, както и политическо поражение във Вашингтон“, написа Резаи в социалната платформа Екс.

Демократите поеха контрола над Конгреса

Асошиейтед прес съобщи, че демократите са спечелили мнозинства и в двете камари на Конгреса. Те са взели шест места в Сената, държани от републиканци, и най-малко осем места в Камарата на представителите.

Резултатът сложи край на републиканския контрол върху Конгреса през последните две години от президентския мандат на Тръмп. Именно този резултат Резаи представи като политически удар по американския президент.

Предупреждение към евентуален нападател

Иранският служител определи изборния резултат като продължение на твърдяното от него стратегическо поражение на Тръмп във военен план. В оценката си той посочи бойното поле и Ормузкия проток, без да представи допълнителни подробности за военните действия.

„Всеки, който нападне Иран, ще си плати за това“, заяви Резаи. Предупреждението идва на фона на продължаващото противопоставяне между Техеран и Вашингтон и на споровете около контрола и сигурността на Ормузкия проток.

Позицията на Резаи е политическа оценка на резултатите от американските избори. Тя не представлява официално заключение на американските избирателни власти за причините за загубата на републиканците.

Източници: apnews.com