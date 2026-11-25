Над 145 безпилотни летателни апарата са били свалени над Самарска област, а един човек е загинал при атаката, съобщи губернаторът Вячеслав Федорищев. По думите му нощта е била „истинско изпитание“ за жителите на региона.

„С болка в сърцето съобщавам, че има един загинал. На семейството ще окажем цялата възможна помощ“, е заявил Федорищев в публикация в „Макс“. Той е посочил, че над областта са действали силите за противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи.

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Руските власти не са уточнили при какви обстоятелства е загинал човекът, нито са публикували подробности за нанесени щети по жилищни сгради или промишлени обекти. Посоченото число от над 145 дрона засега е съобщено от губернатора и не е независимо потвърдено. Украинските власти не са поели публично отговорност за атаката.

Ранени има в Белгородска и Брянска област

Атаката е засегнала и други руски региони. В село Косилово, Белгородска област, дрон е ударил автомобил. Мъж с осколъчни рани в областта на гърдите и шията е бил откаран в болница, съобщи оперативният щаб на региона.

В село Лужки, Брянска област, безпилотник е атакувал частен дом. Ранен е 52-годишният собственик на къщата, съобщи областният управител. И в двата случая руските власти не посочват данни за загинали.

Ограничения по летищата

Заради заплахата от нови атаки са били въведени временни ограничения за приемане и изпращане на самолети на летищата в Самара и Уляновск. Ограничения са действали и в Уфа, Тамбов, Геленджик, Калуга, Саратов, Пенза и Сочи.

Кметът на Москва Сергей Собянин е съобщил, че за едно денонощие са били неутрализирани 355 дрона, насочвали се към Московския регион. По думите му 63 от тях са били унищожени при приближаването им към столицата.

Руското Министерство на отбраната е отчело още 32 унищожени украински дрона над Белгородска, Калужка, Курска и Ростовска област, Московския регион, Краснодарския край и Крим през деня и вечерта на 24 ноември. Окончателна обща сводка за всички атаки през нощта не е публикувана в наличните ранни съобщения.

Източници: ptoday.ru, sever-press.ru