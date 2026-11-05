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Украински дрон уби семейство с 8-годишно дете в Белгородска област
  Тема: Украйна

Украински дрон уби семейство с 8-годишно дете в Белгородска област

5 Ноември, 2026 06:51 862 32

  • белгородска област-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • цивилни жертви

Микробусът е бил поразен край село Солдатское. Руските власти съобщават за трима загинали, но твърдението за извършителя не е независимо потвърдено

Украински дрон уби семейство с 8-годишно дете в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима членове на едно семейство са загинали при удар с дрон по граждански микробус в Белгородска област, съобщи губернаторът на региона Александър Шуваев. Сред жертвите е осемгодишно момче.

Атаката е станала в района на село Солдатское в Ракитянския окръг. По данни на регионалните власти дронът е поразил микробуса, в който са пътували мъж, жена и детето. И тримата са починали на място преди пристигането на екипа на спешна помощ, а превозното средство е получило сериозни повреди.

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„Мъж, жена и малко момче са загинали от получените травми преди пристигането на спешната помощ“, е заявил Шуваев.

Губернаторът е изразил съболезнования на близките на жертвите. Руските регионални власти определят удара като атака на украински безпилотник, но тази версия не е независимо потвърдена. Украйна не е поела публично отговорност за конкретния инцидент.

Друг микробус е бил атакуван ден по-рано

Случаят е последният от серията атаки срещу транспортни средства в Белгородска област, която граничи с Украйна. Ден по-рано друг граждански микробус е бил поразен с дрон в района на Видянската община, съобщават руските регионални власти.

При този удар са пострадали четирима души – жена и три деца. По информация на местните власти те са получили медицинска помощ, като част от пострадалите са били насочени за допълнителни прегледи в Белгород.

Белгородска област редовно съобщава за атаки с дронове и артилерийски обстрел от началото на руската инвазия в Украйна. В конкретния случай не са съобщени допълнителни подробности за вида на използвания безпилотен апарат или за евентуални щети извън поразения микробус.

Източници: reuters.com, kommersant.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 32 Отговор
    Върнете се в Украйна и пребройте колко деца са убити от руските окупатори фашисти.

    Коментиран от #3, #9, #24

    06:56 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 За Украйна съм, но това е лошо.

    3 16 Отговор
    Много лошо. Трябва да направят нещо по въпроса.
    Давам пример. Ако дрона загуби връзка да с
    се издига на голяма височина и да се самоунищожава.

    Коментиран от #22

    07:00 05.11.2026

  • 5 Шшшшшт

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "само питам":

    🪏🪏🪏🪏🪏

    07:00 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Руската сган

    9 20 Отговор
    Всеки Ден убива деца.

    07:02 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТИР

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Направо грабвайте камерите и снимайте Гуча втори сезон,,,

    Коментиран от #15

    07:03 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голема работа

    4 4 Отговор
    Продължаваме напред.

    07:04 05.11.2026

  • 13 терористи

    6 10 Отговор
    Ще си платят!

    07:06 05.11.2026

  • 14 Накратко

    14 1 Отговор
    Тези дронове са с изкуствен интелект и поразяват цели които са фиксирани в паметта на софтуера.
    Жалко за убитите!

    07:08 05.11.2026

  • 15 Гост

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "ТИР":

    не казвам че е хубаво, но стотици деца загинаха в Украйна и не вярвам за всяко да има статия...

    07:08 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Брежнев

    5 14 Отговор
    Рано,рано се нагъчка сайта с проруски недоразумения ,струпват се като мухи на ла.....

    Коментиран от #21

    07:10 05.11.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор
    ЪПсурд!

    07:11 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Риц

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Брежнев":

    Не "като"

    07:15 05.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коста

    6 2 Отговор
    Това е от дроновете на Гюров. Сигурно е бил Кандев.

    07:35 05.11.2026

  • 27 Ами сега

    1 2 Отговор
    Какво казва нашта президентка миротворец. Само празни приказки за наивници

    07:42 05.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Генка кухата

    8 2 Отговор
    А от 2014 год до 2022 г колко деца са избити в Донбас . Ама откъде да знае Генка кухата , като е с празна глава .

    07:44 05.11.2026

  • 30 Много

    2 2 Отговор
    Си вежлив, бат Вова, много.

    07:46 05.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фалшиви новини

    1 3 Отговор
    Както всичко от блатото Разия

    08:07 05.11.2026

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