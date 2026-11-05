Украински дрон уби семейство с 8-годишно дете в Белгородска област

Трима членове на едно семейство са загинали при удар с дрон по граждански микробус в Белгородска област, съобщи губернаторът на региона Александър Шуваев. Сред жертвите е осемгодишно момче.
Атаката е станала в района на село Солдатское в Ракитянския окръг. По данни на регионалните власти дронът е поразил микробуса, в който са пътували мъж, жена и детето. И тримата са починали на място преди пристигането на екипа на спешна помощ, а превозното средство е получило сериозни повреди.
Губернаторът е изразил съболезнования на близките на жертвите. Руските регионални власти определят удара като атака на украински безпилотник, но тази версия не е независимо потвърдена. Украйна не е поела публично отговорност за конкретния инцидент.
Друг микробус е бил атакуван ден по-рано
Случаят е последният от серията атаки срещу транспортни средства в Белгородска област, която граничи с Украйна. Ден по-рано друг граждански микробус е бил поразен с дрон в района на Видянската община, съобщават руските регионални власти.
При този удар са пострадали четирима души – жена и три деца. По информация на местните власти те са получили медицинска помощ, като част от пострадалите са били насочени за допълнителни прегледи в Белгород.
Белгородска област редовно съобщава за атаки с дронове и артилерийски обстрел от началото на руската инвазия в Украйна. В конкретния случай не са съобщени допълнителни подробности за вида на използвания безпилотен апарат или за евентуални щети извън поразения микробус.
Източници: reuters.com, kommersant.ru, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #9, #24
06:56 05.11.2026
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4 За Украйна съм, но това е лошо.
Давам пример. Ако дрона загуби връзка да с
се издига на голяма височина и да се самоунищожава.
Коментиран от #22
07:00 05.11.2026
5 Шшшшшт
До коментар #3 от "само питам":
07:00 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Руската сган
07:02 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТИР
До коментар #1 от "Гост":Направо грабвайте камерите и снимайте Гуча втори сезон,,,
Коментиран от #15
07:03 05.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голема работа
07:04 05.11.2026
13 терористи
07:06 05.11.2026
14 Накратко
Жалко за убитите!
07:08 05.11.2026
15 Гост
До коментар #9 от "ТИР":не казвам че е хубаво, но стотици деца загинаха в Украйна и не вярвам за всяко да има статия...
07:08 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Брежнев
Коментиран от #21
07:10 05.11.2026
18 Гост
07:11 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Риц
До коментар #17 от "Брежнев":Не "като"
07:15 05.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Коста
07:35 05.11.2026
27 Ами сега
07:42 05.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Генка кухата
07:44 05.11.2026
30 Много
07:46 05.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Фалшиви новини
08:07 05.11.2026