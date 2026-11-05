Украински дрон уби семейство с 8-годишно дете в Белгородска област

Трима членове на едно семейство са загинали при удар с дрон по граждански микробус в Белгородска област, съобщи губернаторът на региона Александър Шуваев. Сред жертвите е осемгодишно момче.

Атаката е станала в района на село Солдатское в Ракитянския окръг. По данни на регионалните власти дронът е поразил микробуса, в който са пътували мъж, жена и детето. И тримата са починали на място преди пристигането на екипа на спешна помощ, а превозното средство е получило сериозни повреди.

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„Мъж, жена и малко момче са загинали от получените травми преди пристигането на спешната помощ“, е заявил Шуваев.

Губернаторът е изразил съболезнования на близките на жертвите. Руските регионални власти определят удара като атака на украински безпилотник, но тази версия не е независимо потвърдена. Украйна не е поела публично отговорност за конкретния инцидент.

Друг микробус е бил атакуван ден по-рано

Случаят е последният от серията атаки срещу транспортни средства в Белгородска област, която граничи с Украйна. Ден по-рано друг граждански микробус е бил поразен с дрон в района на Видянската община, съобщават руските регионални власти.

При този удар са пострадали четирима души – жена и три деца. По информация на местните власти те са получили медицинска помощ, като част от пострадалите са били насочени за допълнителни прегледи в Белгород.

Белгородска област редовно съобщава за атаки с дронове и артилерийски обстрел от началото на руската инвазия в Украйна. В конкретния случай не са съобщени допълнителни подробности за вида на използвания безпилотен апарат или за евентуални щети извън поразения микробус.

Източници: reuters.com, kommersant.ru, interfax.ru