Украинските удари по руската нефтена инфраструктура са натоварили значително бюджета на Русия и са усложнили снабдяването с горива на вътрешния пазар. Това призна руският президент Владимир Путин по време на среща с представители на правителството и петролния сектор.

По думите му Москва е ограничила износа на горива, субсидира вноса за местни нефтени компании и е променила правилата за борсовата търговия с бензин и дизел. Мерките са въведени за неопределен период с цел да се поддържат наличностите и да се овладеят цените.

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„Виждаме, че киевският режим продължава да атакува нашите рафинерии, въпреки призива и пряката молба на американския президент да се въздържа от такива удари“, заяви Путин, цитиран от Ройтерс.

Руският президент добави, че „ответните мерки от наша страна са неизбежни“. Той поиска и допълнителни мерки за сигурност на енергийните обекти.

Нефтопреработката е намаляла с около 30%

Според анализа на Института за изследване на войната украинските удари са предизвикали сериозен недостиг на бензин в Русия още в средата на лятото. Атаките от края на октомври насам са намалили руската нефтопреработка с приблизително 30 процента.

Ройтерс съобщи, позовавайки се на оценки на двама представители на индустрията, че комбинираните обеми на преработка на суров петрол в руските рафинерии са спаднали с 45 процента от края на октомври. Данните се различават от оценката на ISW, което показва, че мащабът зависи от използваната методика и от периода, който се разглежда.

В няколко руски региона вече са въведени ограничения върху продажбите на бензин и дизел. Ройтерс посочва, че местни власти и медии са съобщили за мерки, насочени към ограничаване на недостига на дребния пазар.

Путин заяви, че ситуацията на вътрешния пазар остава трудна, но цените на бензина са се стабилизирали, след като са достигнали пик през октомври. Това е първото публично признание от руския президент, че ударите по енергийната инфраструктура създават пряк финансов и икономически натиск върху държавата.

Киев свързва ударите с руските атаки

Украйна заявява, че ще прекрати ударите по руски енергийни обекти, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Путин може да прекрати ударите по руските рафинерии, ако нареди край на войната.

Русия досега представяше последиците от войната основно като проблем за украинската страна. Недостигът на горива, ограниченията по бензиностанциите и необходимостта от държавни субсидии показват, че ударите вече имат измерими последици и за руския вътрешен пазар.

Източници: news.bg, investing.com