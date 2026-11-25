Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че Русия побеждава на бойното поле в Украйна и че Владимир Путин печели по военен път. Изявлението е направено в интервю за френското списание „Le Point“, откъс от което е цитиран от БелТА.

„Президентът Путин все пак побеждава на фронта. Каквото и да е положението там - той“, каза Лукашенко. На уточняващ въпрос дали има предвид победа чрез военни действия, беларуският лидер отговори: „По военен път. Той побеждава“.

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Кремъл също говори за близка победа

В материала се припомня и позицията на прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков, който през септември заяви, че „победата е много близка“. Той изрази увереност в руския военен потенциал и в действията на руските военнослужещи.

Песков определи като погрешни твърденията, че Украйна има потенциал да се противопостави на руския натиск. „И преди би било голяма заблуда да се твърди, че Украйна има потенциал да се противопостави на натиска на Русия. Това бяха напълно погрешни заблуди. При някои такава погрешна гледна точка все още се запазва“, каза той, според цитираното съобщение.

В същия контекст е посочено, че руският президент Владимир Путин е уверил, че Москва ще постигне поставените цели и ще направи всичко необходимо за победата.

Изявленията на Лукашенко и Песков представят позицията на беларуското и руското ръководство за хода на войната. В цитирания материал не са посочени конкретни данни за териториални промени, численост на силите или други измерими показатели, които да подкрепят оценката за победа на бойното поле.

Източници: news.bg