Володимир Зеленски заяви, че доброволното оттегляне на Украйна от Донбас би означавало загуба на войната. Президентът направи изказването по време на заседание на Конгреса на местните и регионалните власти в Чоп, като подчерта, че става дума за отказ от украинска земя, а не просто за промяна на фронтовата линия.

„Отстъплението от Донбас би означавало загуба на тази война“, заяви Зеленски. Той уточни, че не говори за отстъпление, наложено от бойните действия, а за решение Украйна сама да напусне територията си.

По думите му дори предложени гаранции за сигурност няма да дадат увереност, че след отказа от част от страната Русия няма да поиска нови отстъпки. Зеленски посочи като възможни следващи цели Харковска област, Днепър и Запорожие.

Киев иска да задържи позициите си

Украинският президент заяви, че Силите за отбрана и Въоръжените сили трябва да задържат позициите си, докато страната продължава да търси път към мир. Той определи преговорите като важни и каза, че прекратяване на огъня е възможно, ако Русия не успее да постигне целите си.

Зеленски свърза този сценарий и с подкрепата от Съединените щати и единството в Европа. „Преговорите са от голямо значение“, каза той, като едновременно с това настоя, че Украйна трябва да действа и да запази отбранителните си способности.

По оценка на украинския президент Русия губи повече от 50 000 войници месечно. Той заяви също, че продължаващата война причинява на Москва икономически загуби в енергетиката, логистиката и други сектори. Това твърдение беше представено като оценка на Зеленски, без в изказването да бъдат посочени независими данни, които да го потвърдят.

Зеленски напомни за Крим и Минските споразумения

Президентът се върна към събитията от 2014 г. и Крим. Той заяви, че оттеглянето и призивите да не се допуска ескалация не са предотвратили последвалата окупация на други украински територии.

Зеленски разкритикува и Минските споразумения, като каза, че те не са осигурили надеждна защита на Украйна и не са предотвратили началото на пълномащабната война. Според него всяка договореност, която не е ясно формулирана и не съдържа работещи гаранции за сигурност, може да бъде нарушена.

Той предупреди и за риска от нова ескалация след евентуална пауза. По думите му, ако войната бъде възобновена след две години, не е сигурно, че Украйна ще успее да мобилизира същата подкрепа у дома и в чужбина. Затова Зеленски определи доброволното предаване на земя и хора като ход, който би застрашил независимостта и бъдещето на страната.

Източници: news.bg, unian.net, president.gov.ua