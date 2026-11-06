Тръмп прие пратеника на Путин Дмитриев, не разговаря с украинската делегация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев – ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на руския президент Владимир Путин. Разговорът се е състоял на 5 ноември, след дипломатическо събитие, организирано от първата дама Мелания Тръмп.

Попитан дали е разговарял с Дмитриев, Тръмп отговори утвърдително. Той обаче отказа да съобщи подробности за срещата.

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„Не мога да ви кажа точно какво обсъждахме. Ще ви кажа само, че ще има споразумение. То ще бъде голямо и няма да засяга само Украйна. Ще бъде широкомащабно и може да има отражение върху цяла Европа. Всички ще бъдат много доволни“, каза Тръмп.

Американският президент уточни, че не е провеждал среща с представители на украинската делегация. Според Асошиейтед прес разговорът с Дмитриев се е състоял в момент, когато американски представители са водили паралелни разговори с украински и европейски представители в централата на НАТО в Брюксел. Сред тях е бил и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.

Срещата последва дипломатическа инициатива на Мелания Тръмп

Дмитриев е бил в Белия дом за събитие, посветено на шестдневното примирие в украинския град Олешки. Локалното прекратяване на огъня в Херсонска област е действало от 27 октомври до 1 ноември.

По данни на Асошиейтед прес в рамките на примирието са били доставени храни и медицински материали, а близо 800 жители на Олешки са били евакуирани. На събитието са присъствали представители на Русия и Украйна, сред които Дмитриев, руският омбудсман Яна Лантратова, ръководителят на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия и украинският омбудсман Дмитро Любинец.

Мелания Тръмп призова временната договореност да се превърне в по-трайно примирие. Тя връчи на представителите на Путин и украинския президент Володимир Зеленски писма до двамата държавни глави. Дмитриев ѝ подари картина, нарисувана от 11-годишно момиче, а Зеленски изпрати на първата дама украинския орден „Княгиня Олга“ първа степен.

Предстоят тристранни разговори

Тръмп не посочи срок или конкретни параметри на обявеното споразумение. По информация на Асошиейтед прес следващата седмица са планирани тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия в Абу Даби. Те ще бъдат първите преговори между трите страни от февруари насам.

Американските представители в Брюксел са обсъждали с Украйна, НАТО и европейски съюзници гаранции за сигурността на Киев и по-широка рамка за сигурност в Европа. Засега Белият дом не е публикувал подробности за съдържанието на разговора между Тръмп и Дмитриев, а обявената от президента бъдеща договореност остава без официално представен текст.

Източници: apnews.com, aljazeera.com