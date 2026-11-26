ЦСКА подготви специална изненада за своите привърженици часове преди европейския сблъсък с Трабзонспор. „Червените“ обявиха ново мащабно издание – енциклопедията „ЦСКА – от Армията до Якимов“, посветена на богатата история на един от най-успешните български футболни клубове.

Книгата събира на едно място 78 години клубна история, като представя имената на легендарните футболисти, паметните моменти, рекордите и най-значимите постижения на армейците. От клуба определят изданието като своеобразен архив на традициите и наследството на ЦСКА.

Освен енциклопедията, феновете вече могат да намерят и два специални артикула, посветени на предстоящия двубой с Трабзонспор от основната фаза на Лигата на конференциите – възпоменателен шал и флагче. Те са създадени като спомен от европейската вечер на стадион „Българска армия“.

Шалът и флагчето вече се предлагат в официалния клубен магазин на стадиона. Енциклопедията също може да бъде закупена там, както и онлайн чрез официалния магазин на клуба.

От 4 декември изданието ще бъде налично и във фен магазина на ЦСКА на улица „Солунска“ №12 в София.