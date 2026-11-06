Украински дронове атакуваха руски региони през нощта: тревога в Таганрог и Кубан

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че атаката с безпилотни летателни апарати срещу града е била отбита. Съобщението ѝ беше разпространено от руските медии. Към момента на публикуването му не бяха оповестени подробности за евентуални разрушения и пострадали.
В Краснодарския край предупреждения за опасност от дронове бяха регистрирани в няколко района. Сред населените места, за които постъпиха съобщения, са Новоросийск, Краснодар, Приморско-Ахтарск и Ейск, както и Кримският и Северският район.
Предупрежденията обхванаха различни части на Кубан в рамките на нощта. Все още няма достатъчно потвърдена информация, че във всички тези райони са регистрирани реални попадения или паднали безпилотници.
Нощните събития идват след инциденти в Краснодарския край и през 5 ноември. Тогава регионалният оперативен щаб съобщи за открити отломки от дронове в Темрюкския район. В селището Илич е възникнал пожар в административна сграда на паркинг, а в станица Старотитаровская са били повредени покривите на частен дом. По първоначална информация няма пострадали.
От руското Министерство на отбраната съобщиха, че в периода от 08:00 до 20:00 часа на 5 ноември са били унищожени 35 украински безпилотни летателни апарата над няколко руски региона и Крим.
Към ранните часове на 6 ноември няма потвърдена обобщена информация за броя на дроновете, участвали в нощните атаки, нито за общия размер на евентуалните щети.
Обстановката в отделните руски региони продължава да се следи, като се очакват допълнителни съобщения от местните власти и руското Министерство на отбраната.
Източници: rbc.ru, 24krasnodar.ru, kubnews.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това го знаем
Коментиран от #2
05:54 06.11.2026
2 Хахахаха
До коментар #1 от "Това го знаем":Опърлили са намай .кятти вунатта👈 😂.
Коментиран от #5
05:57 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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