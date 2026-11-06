Украински дронове атакуваха руски региони през нощта: тревога в Таганрог и Кубан

Нощта срещу 6 ноември премина под знака на нови съобщения за украински атаки с дронове срещу руска територия. Информация за безпилотни летателни апарати и обявена въздушна опасност постъпи от Таганрог и редица населени места в Краснодарския край.

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че атаката с безпилотни летателни апарати срещу града е била отбита. Съобщението ѝ беше разпространено от руските медии. Към момента на публикуването му не бяха оповестени подробности за евентуални разрушения и пострадали.

В Краснодарския край предупреждения за опасност от дронове бяха регистрирани в няколко района. Сред населените места, за които постъпиха съобщения, са Новоросийск, Краснодар, Приморско-Ахтарск и Ейск, както и Кримският и Северският район.

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Предупрежденията обхванаха различни части на Кубан в рамките на нощта. Все още няма достатъчно потвърдена информация, че във всички тези райони са регистрирани реални попадения или паднали безпилотници.

Нощните събития идват след инциденти в Краснодарския край и през 5 ноември. Тогава регионалният оперативен щаб съобщи за открити отломки от дронове в Темрюкския район. В селището Илич е възникнал пожар в административна сграда на паркинг, а в станица Старотитаровская са били повредени покривите на частен дом. По първоначална информация няма пострадали.

От руското Министерство на отбраната съобщиха, че в периода от 08:00 до 20:00 часа на 5 ноември са били унищожени 35 украински безпилотни летателни апарата над няколко руски региона и Крим.

Към ранните часове на 6 ноември няма потвърдена обобщена информация за броя на дроновете, участвали в нощните атаки, нито за общия размер на евентуалните щети.

Обстановката в отделните руски региони продължава да се следи, като се очакват допълнителни съобщения от местните власти и руското Министерство на отбраната.

Източници: rbc.ru, 24krasnodar.ru, kubnews.ru