Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове атакуваха руски региони през нощта: тревога в Таганрог и Кубан
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха руски региони през нощта: тревога в Таганрог и Кубан

6 Ноември, 2026 05:40, обновена 6 Ноември, 2026 05:52 453 6

  • украйна-
  • русия-
  • таганрог-
  • краснодарски край-
  • дронове

Серия от съобщения за атаки с безпилотни летателни апарати и въздушна опасност бяха регистрирани в различни руски региони през нощта срещу 6 ноември. Сред засегнатите райони са Ростовска област и Краснодарският край.

Украински дронове атакуваха руски региони през нощта: тревога в Таганрог и Кубан - 1
Снимка: ugra-news.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Нощта срещу 6 ноември премина под знака на нови съобщения за украински атаки с дронове срещу руска територия. Информация за безпилотни летателни апарати и обявена въздушна опасност постъпи от Таганрог и редица населени места в Краснодарския край.

Кметът на Таганрог Светлана Камбулова съобщи, че атаката с безпилотни летателни апарати срещу града е била отбита. Съобщението ѝ беше разпространено от руските медии. Към момента на публикуването му не бяха оповестени подробности за евентуални разрушения и пострадали.

В Краснодарския край предупреждения за опасност от дронове бяха регистрирани в няколко района. Сред населените места, за които постъпиха съобщения, са Новоросийск, Краснодар, Приморско-Ахтарск и Ейск, както и Кримският и Северският район.

Още новини от Украйна

Предупрежденията обхванаха различни части на Кубан в рамките на нощта. Все още няма достатъчно потвърдена информация, че във всички тези райони са регистрирани реални попадения или паднали безпилотници.

Нощните събития идват след инциденти в Краснодарския край и през 5 ноември. Тогава регионалният оперативен щаб съобщи за открити отломки от дронове в Темрюкския район. В селището Илич е възникнал пожар в административна сграда на паркинг, а в станица Старотитаровская са били повредени покривите на частен дом. По първоначална информация няма пострадали.

От руското Министерство на отбраната съобщиха, че в периода от 08:00 до 20:00 часа на 5 ноември са били унищожени 35 украински безпилотни летателни апарата над няколко руски региона и Крим.

Към ранните часове на 6 ноември няма потвърдена обобщена информация за броя на дроновете, участвали в нощните атаки, нито за общия размер на евентуалните щети.

Обстановката в отделните руски региони продължава да се следи, като се очакват допълнителни съобщения от местните власти и руското Министерство на отбраната.

Източници: rbc.ru, 24krasnodar.ru, kubnews.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това го знаем

    5 2 Отговор
    Пишете колко опърлена вата има.

    Коментиран от #2

    05:54 06.11.2026

  • 2 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това го знаем":

    Опърлили са намай .кятти вунатта👈 😂.

    Коментиран от #5

    05:57 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания