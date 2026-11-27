Турция ще продължи да търси решения чрез диалог и дипломация по въпросите за Егейско море и Източното Средиземноморие, но няма да отстъпи от защитата на правата и интересите, които счита за произтичащи от международното право и договорите. Това е записано в изявлението на турския Национален съвет за сигурност след заседанието му под председателството на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„Турция ще запази конструктивния и ориентиран към решения подход, основан на диалога и дипломацията“, се посочва в документа. В същото време съветът подчертава, че страната ще запази „неотстъпчивата си позиция“ по защитата на националните права и интереси.

В отделно съобщение, цитирано от „Катимерини“, турското министерство на отбраната заявява, че въоръжените сили ще продължат да предприемат необходимите мерки за морската безопасност и корабоплаването в Средиземно море. Анкара посочва и че ще защитава морските райони, които счита за попадащи под турска юрисдикция.

Нерешените спорове остават

Позицията беше потвърдена на фона на продължаващите разногласия между Турция и Гърция за морските граници, континенталния шелф и изключителните икономически зони в Егейско море и Източното Средиземноморие. В спора са включени и въпросите за военната активност около някои егейски острови, енергийните проучвания и статута на Кипър.

Европейската комисия отчита, че политическият диалог между Анкара и Атина продължава. Последният кръг на разговорите на равнище заместник-министри е проведен на 20 януари 2026 г. в Атина, а на 11 февруари в Анкара се състоя шестото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между двете държави. Според оценката на Комисията обаче нерешените спорове за континенталния шелф и изключителните икономически зони продължават да натоварват отношенията.

Диалогът продължава въпреки новите напрежения

През август Турция обяви два морски парка в североизточната част на Егейско море и в Източното Средиземноморие. Европейската комисия посочва, че през 2026 г. Анкара е възразявала и срещу създаването на три морски парка изцяло в гръцки териториални води, както и срещу гръцки рамки за пространствено планиране в туризма, възобновяемата енергия, индустрията и веригите за доставки.

На срещата си с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис през февруари президентът Ердоган заявява, че споровете в Егейско море и Средиземно море са сложни, но не са непреодолими. „Всичко, което е необходимо, е добра воля, конструктивен диалог и желание за намиране на решение“, казва той, според Асошиейтед прес. Мицотакис от своя страна призовава за премахване на формалните и фактическите заплахи, които тежат върху отношенията.

Един от най-спорните въпроси остава възможността Гърция да разшири териториалните си води в Егейско море от шест на 12 морски мили. Турският парламент определи подобна едностранна стъпка като основание за война още през 1995 г. Така диалогът между двете страни продължава паралелно със запазването на взаимно изключващи се позиции по ключови въпроси.

Източници: ekathimerini.com, apnews.com