Рязко застудяване, снеговалежи и опасни условия по пътищата се очакват в България през почивните дни. В събота в София дъждът ще премине в сняг, а на места снежната покривка може да достигне около 10 сантиметра.

Най-съществени снеговалежи се очакват в Предбалкана, където са възможни до 30 сантиметра сняг. С усилването на северния вятър температурите ще започнат бързо да се понижават.

„От неделя започват ледени дни с температури до минус 10–12 градуса в отделни райони“, предупреди климатологът проф. Георги Рачев.

По планинските върхове студът може да достигне минус 25–26 градуса. Очакват се и силни ветрове с пориви до 90 км/ч. Проф. Рачев призова шофьорите да бъдат особено внимателни заради опасността от заледявания и затруднено движение, най-вече в района на Петрохан.

Предупреждения за валежи и сняг

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология потвърждава очакваната промяна на времето. Според НИМХ в събота дъждът в Северна България и по високите полета на Западна България ще премине в сняг, като ще се образува снежна покривка. В неделя снеговалежите се очаква да обхванат и по-голямата част от Южна България.

За 28 ноември НИМХ издаде предупреждения за значителни валежи от дъжд и сняг в цялата страна. В началото на новата седмица минималните температури на места в Северна България се очаква да бъдат около минус 10 градуса.

Студеното време според проф. Рачев ще се задържи и през следващата седмица. Това означава повишен риск от заледени настилки, особено в проходите, по високите полета и в планинските райони.

Източници: novini.bg