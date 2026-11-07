Новини
Свят »
Северна Македония »
Историческата комисия между София и Скопие отново без резултат

Историческата комисия между София и Скопие отново без резултат

7 Ноември, 2026 04:00 462 1

  • историческа комисия-
  • българия-
  • северна македония-
  • дамян груев-
  • военни паметници

На срещата в Скопие не е постигнато съгласие за Охридската архиепископия и за общо честване на Дамян Груев. Българска делегация почете паметта на военни край Дреново, Беранци и Прилеп

Историческата комисия между София и Скопие отново без резултат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония приключи без резултат. Заседанието се проведе на 5 и 6 ноември в Скопие.

Разговорите са преминали „по познатия начин – без резултат“, съобщиха за БТА от българския състав на комисията. Двете страни не са постигнали съгласие по представянето на Охридската архиепископия в учебниците по история в Северна Македония.

Без съгласие и за Дамян Груев

Българските представители отново са предложили съвместно да бъде почетено делото на Дамян Груев. През декември 2026 г. се навършват 120 години от гибелта на революционера, който е сред личностите, свързани с общата история на двете държави.

Предложението не е получило отговор от представителите на Северна Македония. Вместо това те са представили предварително подготвен текст за общо отбелязване на започналата през 1941 г. съпротива срещу антисемитизма, фашизма и националсоциализма.

Българската страна е отхвърлила инициативата с аргумента, че тази съпротива се почита в цяла Европа и не трябва да бъде ограничавана до България и Северна Македония. Комисията продължава да работи по въпроси, свързани с XI век.

По време на заседанието българските представители са припомнили очакванията на Европейския парламент и Европейската комисия за „ясни и осезаеми резултати“ от работата на комисията. В доклада на Европейската комисия за напредъка на Северна Македония е посочено, че между септември 2025 г. и март 2026 г. са проведени четири срещи без конкретни резултати.

Следващото заседание е насрочено за началото на декември в София.

Почит към загиналите български воини

Паралелно с разговорите в Скопие българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова, положи венци и цветя пред паметника на 193 български офицери и войници край село Дреново, община Кавадарци.

Делегацията се поклони и пред паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в село Беранци, община Битоля, както и в българско-германското военно гробище в Прилеп.

В церемониите са участвали представители на Министерството на отбраната, Националния военен университет „Васил Левски“, дипломатическите мисии на България в Скопие и Битоля и Съюза на ветераните от войните в България. В Прилеп са връчени и възпоменателни знаци по повод 110 години от победите на Българската армия през Първата световна война.

За 7 ноември е предвидена възпоменателна церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля.

Източници: bta.bg, otbrana.com


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    0 0 Отговор
    Македония никога няма да влезе в ЕС поради простата причина че няма какво да и вземат..! Ресурсите и или са ограничени или ги няма..! Заложните къщи дават дълг срещу залог и след това ЕС паспорт..

    04:08 07.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания