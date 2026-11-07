Историческата комисия между София и Скопие отново без резултат

Поредната среща на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между България и Северна Македония приключи без резултат. Заседанието се проведе на 5 и 6 ноември в Скопие.

Разговорите са преминали „по познатия начин – без резултат“, съобщиха за БТА от българския състав на комисията. Двете страни не са постигнали съгласие по представянето на Охридската архиепископия в учебниците по история в Северна Македония.

Без съгласие и за Дамян Груев

Българските представители отново са предложили съвместно да бъде почетено делото на Дамян Груев. През декември 2026 г. се навършват 120 години от гибелта на революционера, който е сред личностите, свързани с общата история на двете държави.

Предложението не е получило отговор от представителите на Северна Македония. Вместо това те са представили предварително подготвен текст за общо отбелязване на започналата през 1941 г. съпротива срещу антисемитизма, фашизма и националсоциализма.

Българската страна е отхвърлила инициативата с аргумента, че тази съпротива се почита в цяла Европа и не трябва да бъде ограничавана до България и Северна Македония. Комисията продължава да работи по въпроси, свързани с XI век.

По време на заседанието българските представители са припомнили очакванията на Европейския парламент и Европейската комисия за „ясни и осезаеми резултати“ от работата на комисията. В доклада на Европейската комисия за напредъка на Северна Македония е посочено, че между септември 2025 г. и март 2026 г. са проведени четири срещи без конкретни резултати.

Следващото заседание е насрочено за началото на декември в София.

Почит към загиналите български воини

Паралелно с разговорите в Скопие българска делегация, водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова, положи венци и цветя пред паметника на 193 български офицери и войници край село Дреново, община Кавадарци.

Делегацията се поклони и пред паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в село Беранци, община Битоля, както и в българско-германското военно гробище в Прилеп.

В церемониите са участвали представители на Министерството на отбраната, Националния военен университет „Васил Левски“, дипломатическите мисии на България в Скопие и Битоля и Съюза на ветераните от войните в България. В Прилеп са връчени и възпоменателни знаци по повод 110 години от победите на Българската армия през Първата световна война.

За 7 ноември е предвидена възпоменателна церемония на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля.

Източници: bta.bg, otbrana.com