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Мицкоски: Докладът на ЕК е по-добър от миналогодишния

Мицкоски: Докладът на ЕК е по-добър от миналогодишния

6 Ноември, 2026 06:06 901 4

  • християн мицкоски-
  • европейска комисия-
  • северна македония-
  • евроинтеграция

Премиерът на Северна Македония заяви, че в оценката няма регрес, а напредък е отчетен в две преговорни области. Брюксел обаче настоява за конституционни промени и още реформи

Мицкоски: Докладът на ЕК е по-добър от миналогодишния - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Докладът на Европейската комисия за Северна Македония е по-добър от миналогодишния и не съдържа оценка за регрес, заяви премиерът Християн Мицкоски. Той говори на съвместна пресконференция с ръководителя на Делегацията на Европейския съюз в Скопие Михалис Рокас.

„В доклада няма нито една оценка за регрес. Напротив, нивото на готовност за членство в Европейския съюз е повишено в две преговорни области“, каза Мицкоски. По думите му това са цифровата трансформация и медиите, както и образованието и културата. През миналата година подобрение е било отчетено в една област.

Какво отчита Европейската комисия

В годишния пакет за разширяването Европейската комисия посочва, че Северна Македония е постигнала значителен напредък при изпълнението на своята Програма за реформи и е сред водещите изпълнители по Механизма за реформи и растеж за Западните Балкани.

Брюксел обаче отбелязва, че страната продължава работата по условията за отваряне на клъстера „Основи“, който включва ключови области като върховенство на закона, функциониране на демократичните институции и публична администрация. Европейската комисия подчертава, че са нужни допълнителни усилия за укрепване на върховенството на закона.

Сред основните нерешени въпроси остават конституционните промени, които Северна Македония се ангажира да приеме през 2022 г. Те са необходимо условие за продължаване на процеса по присъединяване и за отварянето на първия преговорен клъстер.

Следващата стъпка е в Съвета на ЕС

Въпреки заявения от Мицкоски напредък Северна Македония все още не е преминала към същинско отваряне на преговорните глави. Европейската комисия оценява реформите, но решенията за следващите етапи се вземат от държавите членки в Съвета на ЕС.

Правителството в Скопие заявява, че ще продължи изпълнението на реформите и настоява европейският път на страната да се основава на ясни правила и предвидимост. От оценката на Европейската комисия става ясно, че напредъкът по реформите е отчетен, но той все още не е достатъчен за преодоляване на политическата блокада около началото на преговорите.

Източници: dnes.bg, taralej.bg, 360stepeni.mk


Северна Македония
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  • 1 Ей тоя сърбин

    6 0 Отговор
    Е най-голямото зло за Смакедония.

    06:11 06.11.2026

  • 2 Браво бе,

    6 0 Отговор
    мицко!Другиден влизате в ес.

    06:19 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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