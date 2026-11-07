Четириетажна сграда се срути в Сао Пауло

Четириетажна търговска сграда се срути в квартал Брас, в централната част на Сао Пауло. В нея са се намирали 35 души, като четирима са откарани в болница със сравнително леки наранявания. Няма потвърдени данни за загинали.

Инцидентът е станал около 18:38 часа местно време на улица „Мария Жоакина“ №192. В сградата е работел магазин за дрехи със складови помещения. Осем души са успели да излязат сами, а 27 са били изведени от пожарникарите.

Четиримата хоспитализирани са настанени в спешното отделение в Моока и са в стабилно състояние, без опасност за живота. Първоначалните сведения за броя на пострадалите обаче се различават. Ройтерс съобщи за четирима ранени, докато местни медии посочиха 27 или 35 души с леки наранявания.

Кучета провериха развалините

На място са изпратени 51 пожарникари със 17 автомобила. Екипите са използвали кучета за търсене на хора под развалините, след като едно от животните е реагирало в района на срутването.

„Това е индикация, че може да има нещо там, но не е конкретен знак, че има човек“, заяви капитан Карол Бурунсизиан от пожарната служба на Сао Пауло.

По думите ѝ всички хора, за които е било известно, че се намират в сградата, са били изведени. Проверка с кучетата е продължила като предпазна мярка, докато спасителите премахват отломките.

Причината за срутването се изяснява

Причината за срутването все още не е установена. Секретарят по обществената сигурност Освалдо Нико Гонсалвес каза, че конструкцията може да е поддала първоначално в зоната на мецанина, където е била складирана тежка стока. Тази версия предстои да бъде проверена от експертизата.

Районът е изолиран заради опасност от допълнително срутване. Движението по улица „Мария Жоакина“ и по няколко съседни кръстовища е било блокирано. Предстои техническа оценка на сградата и на съседните имоти, както и разследване на причините за инцидента.

Източници: internazionale.it, cnnbrasil.com.br, noticias.uol.com.br