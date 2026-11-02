Турски медии: Изборът на Йотова е исторически за България

Турски медии определиха победата на Илияна Йотова на президентските избори в България като историческа. При обработени 99,95% от протоколите кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 57,58% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия, цитирани от bTV.
Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 39,47% от вота. Така Йотова се очертава като първата жена, избрана с пряк народен вот за президент на България. Окончателното обявяване на резултатите предстои след приключването на обработката на всички протоколи.
Първата жена с пълен президентски мандат
Анадолската агенция представи изборната победа като исторически момент за страната.
Вестник „Джумхуриет“ също акцентира върху факта, че България ще има първия си президент жена, избран от гражданите. Изданието припомня, че Йотова пое временно президентския пост през януари 2026 г. след оставката на Румен Радев, но настоящият вот ѝ осигурява собствен мандат.
Как се стигна до балотажа
На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха около 34,8% от гласовете, а Гюров и Кандев – около 32%. Нито една от двете двойки не събра необходимото мнозинство и изборът беше решен на балотажа на 1 ноември.
Йотова беше вицепрезидент на Румен Радев от 2017 г. Тя встъпи временно в длъжността президент след оттеглянето му, а предизборната ѝ кампания беше подкрепена от формацията на бившия държавен глава. Гюров, бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, беше подкрепен от опозиционни партии.
След обявяването на резултатите Радев поздрави Йотова. „Вярвам, че ще бъдете достоен президент на страната“, заяви той.
Победата на Йотова означава, че България за първи път ще има жена, спечелила президентския пост чрез пряк избор, а Кирил Вълчев ще заеме длъжността вицепрезидент.
Източници: aa.com.tr, cumhuriyet.com.tr, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #11
09:43 02.11.2026
2 провинциалист от провинция Тракия
09:44 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1111
09:47 02.11.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как няма да победи в Турция с това име. Гюр е турска дума.
Коментиран от #14
09:49 02.11.2026
6 Ванга
Коментиран от #10, #15, #22
09:51 02.11.2026
7 Който и да беше победил
09:52 02.11.2026
8 Как няма да я хвали Турция
09:53 02.11.2026
9 Абе да де
Коментиран от #17, #30
09:53 02.11.2026
10 Няма да е ятаганка
До коментар #6 от "Ванга":Стига сте използвали баба Ванга.
09:54 02.11.2026
11 Българските турци
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако беше си взел за вице някой свестен турчин или туркиня , спокойно печелеше и в България без балотаж !...Въпрос на стратегия !.. 😊
09:54 02.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Путин
До коментар #3 от "1337":Няма как да предлага в момента нищо защото 5 години редовно зеления боксьор му нанася сериозни побоища и прекарва доста време в интензивното.
09:55 02.11.2026
14 Абе дъртако,
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Е Турция знаят ли какви са цените и нас от както ПБ и Йоца са на власт?
Коментиран от #23
09:55 02.11.2026
15 1337
До коментар #6 от "Ванга":ванга го е казала, че само
русКа жена ще оправи българия
09:56 02.11.2026
16 !!!?
За печелившите кошница с Кеш, а за гласувалите за Наркобаронесата - Боташ !!!?
09:57 02.11.2026
17 Карнавал
До коментар #9 от "Абе да де":Затова пък Чехлю беше истински мъжкар.
Коментиран от #19
09:58 02.11.2026
18 Дзак
09:59 02.11.2026
19 Абе при чехлю
До коментар #17 от "Карнавал":Нафтата не беше 4 лева.
10:01 02.11.2026
20 сара
10:01 02.11.2026
21 Яяяяя
10:03 02.11.2026
22 Българските турци
До коментар #6 от "Ванга":Българите в България кой ли не ги оправя от 150 години насам !?... Само жена не беше ги "оправяла" !....😂
10:03 02.11.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Абе дъртако,":Де е Ямбол, де е Стамбул. Кой ти говори за цени, бе? За турското име на Гюров иде реч.
10:05 02.11.2026
24 Да е ясно !
10:05 02.11.2026
25 чамова също е историческа !
10:06 02.11.2026
26 мдааа
10:07 02.11.2026
27 чамова също е историческа !
10:07 02.11.2026
28 Соваж бейби
10:09 02.11.2026
29 по-малкото зло
СОЦИОЛОГ, политолог. Написах следното:
Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.
Червеният картон ще е за Гюров.
Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони 7,62 мм калибър.
Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.
Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то точно на 3 март 2026.
10:09 02.11.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Абе да де":Нещо да не се обърка , бе? Радев е истински български офицер с достойнство. Да ти припомня , какво каза Бойко Борисов пред актива на ГЕРБ в Ямбол през 2019 г
"Когато пази Боже, и тука нас да ни стрелят, с тежка артилерия, ракети и самолети съм сигурен, че може да има много смели в залата и да останат, ама аз включително ще хвана нанякъде"
Истински смелчага и генерал , нали?
10:10 02.11.2026