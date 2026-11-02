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Турски медии: Изборът на Йотова е исторически за България
  Тема: Избори

Турски медии: Изборът на Йотова е исторически за България

2 Ноември, 2026 09:40 1 004 30

  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • българия-
  • турски медии-
  • кирил вълчев

Илияна Йотова е първата жена, избрана с пряк вот за президент на страната. При обработени 99,95% от протоколите тя води с 57,58% срещу 39,47% за Андрей Гюров

Турски медии: Изборът на Йотова е исторически за България - 1
Снимка: Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турски медии определиха победата на Илияна Йотова на президентските избори в България като историческа. При обработени 99,95% от протоколите кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 57,58% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия, цитирани от bTV.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 39,47% от вота. Така Йотова се очертава като първата жена, избрана с пряк народен вот за президент на България. Окончателното обявяване на резултатите предстои след приключването на обработката на всички протоколи.

Първата жена с пълен президентски мандат

Анадолската агенция представи изборната победа като исторически момент за страната.

Вестник „Джумхуриет“ също акцентира върху факта, че България ще има първия си президент жена, избран от гражданите. Изданието припомня, че Йотова пое временно президентския пост през януари 2026 г. след оставката на Румен Радев, но настоящият вот ѝ осигурява собствен мандат.

Как се стигна до балотажа

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха около 34,8% от гласовете, а Гюров и Кандев – около 32%. Нито една от двете двойки не събра необходимото мнозинство и изборът беше решен на балотажа на 1 ноември.

Йотова беше вицепрезидент на Румен Радев от 2017 г. Тя встъпи временно в длъжността президент след оттеглянето му, а предизборната ѝ кампания беше подкрепена от формацията на бившия държавен глава. Гюров, бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, беше подкрепен от опозиционни партии.

След обявяването на резултатите Радев поздрави Йотова. „Вярвам, че ще бъдете достоен президент на страната“, заяви той.

Победата на Йотова означава, че България за първи път ще има жена, спечелила президентския пост чрез пряк избор, а Кирил Вълчев ще заеме длъжността вицепрезидент.

Източници: aa.com.tr, cumhuriyet.com.tr, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    В Турция победи Гюров.

    Коментиран от #5, #11

    09:43 02.11.2026

  • 2 провинциалист от провинция Тракия

    11 4 Отговор
    "първата жена, избрана с пряк вот за президент на страната" - както и да го погледнем е много европейско.

    09:44 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1111

    12 4 Отговор
    исторически за турчетата щото за тях жена да им казва го да праят е недопустимо и нечувано

    09:47 02.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как няма да победи в Турция с това име. Гюр е турска дума.

    Коментиран от #14

    09:49 02.11.2026

  • 6 Ванга

    11 13 Отговор
    Руса жена ще оправи България.

    Коментиран от #10, #15, #22

    09:51 02.11.2026

  • 7 Който и да беше победил

    14 11 Отговор
    все жена щеше да е. Историческо. И двамата не са ходили в казармата;))

    09:52 02.11.2026

  • 8 Как няма да я хвали Турция

    11 12 Отговор
    Ако Турция не похвали Ятаганка Йотова, то кой!?

    09:53 02.11.2026

  • 9 Абе да де

    5 9 Отговор
    Първата жена избрана ама имахме 10 години женчо президент така че сме си прогресивни от едно време. Мунчо ако стане нещо го пишете пръв избягал и веднага ще обяви българските градове за руски/турски/сръбски според зависи кой ни нападне.

    Коментиран от #17, #30

    09:53 02.11.2026

  • 10 Няма да е ятаганка

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ванга":

    Стига сте използвали баба Ванга.

    09:54 02.11.2026

  • 11 Българските турци

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако беше си взел за вице някой свестен турчин или туркиня , спокойно печелеше и в България без балотаж !...Въпрос на стратегия !.. 😊

    09:54 02.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Путин

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "1337":

    Няма как да предлага в момента нищо защото 5 години редовно зеления боксьор му нанася сериозни побоища и прекарва доста време в интензивното.

    09:55 02.11.2026

  • 14 Абе дъртако,

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Е Турция знаят ли какви са цените и нас от както ПБ и Йоца са на власт?

    Коментиран от #23

    09:55 02.11.2026

  • 15 1337

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ванга":

    ванга го е казала, че само
    русКа жена ще оправи българия

    09:56 02.11.2026

  • 16 !!!?

    4 1 Отговор
    Честита ви "диктатура на пролетариата - ново начало" !
    За печелившите кошница с Кеш, а за гласувалите за Наркобаронесата - Боташ !!!?

    09:57 02.11.2026

  • 17 Карнавал

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Абе да де":

    Затова пък Чехлю беше истински мъжкар.

    Коментиран от #19

    09:58 02.11.2026

  • 18 Дзак

    4 1 Отговор
    Това дава силен коз на правителството за по-балансирана международна политика!

    09:59 02.11.2026

  • 19 Абе при чехлю

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Карнавал":

    Нафтата не беше 4 лева.

    10:01 02.11.2026

  • 20 сара

    4 0 Отговор
    Аз вземам пуканките и сядам да чакам края на войната, защото йотова каза, че е тя е избор на мира. Чакаме...

    10:01 02.11.2026

  • 21 Яяяяя

    2 1 Отговор
    Че това жена ли е? Кой мъж би си я взел в къщи. Гледа като бук, с коса като на мъжки лъв и с приказки като от селска кръчма. С БКП напред...

    10:03 02.11.2026

  • 22 Българските турци

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ванга":

    Българите в България кой ли не ги оправя от 150 години насам !?... Само жена не беше ги "оправяла" !....😂

    10:03 02.11.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    0 6 Отговор

    До коментар #14 от "Абе дъртако,":

    Де е Ямбол, де е Стамбул. Кой ти говори за цени, бе? За турското име на Гюров иде реч.

    10:05 02.11.2026

  • 24 Да е ясно !

    9 0 Отговор
    За Йотова логично и категорично гласуваха тези индивиди които симпатизират на агресора Русия и искат войната срещу Украйна да продължи .

    10:05 02.11.2026

  • 25 чамова също е историческа !

    0 5 Отговор
    абсолютна глупост !

    10:06 02.11.2026

  • 26 мдааа

    1 3 Отговор
    Мдаа, историческа тъпотия.

    10:07 02.11.2026

  • 27 чамова също е историческа !

    0 3 Отговор
    като тиквата !

    10:07 02.11.2026

  • 28 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Изборът на Йотова е исторически за България защото на хората не им се влиза в война 5 г. са много хвърлянето на милиарди в тоалетната не си струват ,високите цени и инфлация .Цяла Европа страда за изгубена кауза ,защо трябва да бъдат наказани хората заради Украйна?Надявам се и тук спечели Марин по тази причина и още една.

    10:09 02.11.2026

  • 29 по-малкото зло

    1 1 Отговор
    Десен минути веднага след завършване първия тур ПРОГНОЗИРАХ 20% разлика, без да съм
    СОЦИОЛОГ, политолог. Написах следното:
    Искаме само за президент, който Да нЕ праща децата ни на война и да не подписва предателски, антибългарски договори, като служебен прайм министър.

    Червеният картон ще е за Гюров.
    Андрей Гюров пък дали е бил в казармата? Едва ли. Какъв чин има? Ако няма, той е по-лош от днешните гле-зени, жен-ствени тийнанжери. Военолюбец е, без да се е возил, оглушен от шума на веригите на БТР и не е носил автомат АК47 с две паласки с патрони  7,62 мм калибър.
    Нека да опита да пробяга 100 метра с подобна тежест и мигновено ще стане миролюбец. Само това. Няма да го пращам на фронта, на страната по негов избор.

    Йотова ще спечели с 15-20 процента, макар, че е странно главокаомандващият да е главокомандваща. Йотова била допуснала редица гафове. Аз знам само два: помилванеането на наркобоса и определяне на Русия за агресор и то точно на 3 март 2026.

    10:09 02.11.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абе да де":

    Нещо да не се обърка , бе? Радев е истински български офицер с достойнство. Да ти припомня , какво каза Бойко Борисов пред актива на ГЕРБ в Ямбол през 2019 г
    "Когато пази Боже, и тука нас да ни стрелят, с тежка артилерия, ракети и самолети съм сигурен, че може да има много смели в залата и да останат, ама аз включително ще хвана нанякъде"
    Истински смелчага и генерал , нали?

    10:10 02.11.2026