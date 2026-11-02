Турски медии: Изборът на Йотова е исторически за България

Турски медии определиха победата на Илияна Йотова на президентските избори в България като историческа. При обработени 99,95% от протоколите кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 57,58% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия, цитирани от bTV.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават втори с 39,47% от вота. Така Йотова се очертава като първата жена, избрана с пряк народен вот за президент на България. Окончателното обявяване на резултатите предстои след приключването на обработката на всички протоколи.

Първата жена с пълен президентски мандат

Анадолската агенция представи изборната победа като исторически момент за страната.

Вестник „Джумхуриет“ също акцентира върху факта, че България ще има първия си президент жена, избран от гражданите. Изданието припомня, че Йотова пое временно президентския пост през януари 2026 г. след оставката на Румен Радев, но настоящият вот ѝ осигурява собствен мандат.

Как се стигна до балотажа

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха около 34,8% от гласовете, а Гюров и Кандев – около 32%. Нито една от двете двойки не събра необходимото мнозинство и изборът беше решен на балотажа на 1 ноември.

Йотова беше вицепрезидент на Румен Радев от 2017 г. Тя встъпи временно в длъжността президент след оттеглянето му, а предизборната ѝ кампания беше подкрепена от формацията на бившия държавен глава. Гюров, бивш служебен премиер и бивш подуправител на Българската народна банка, беше подкрепен от опозиционни партии.

След обявяването на резултатите Радев поздрави Йотова. „Вярвам, че ще бъдете достоен президент на страната“, заяви той.

Победата на Йотова означава, че България за първи път ще има жена, спечелила президентския пост чрез пряк избор, а Кирил Вълчев ще заеме длъжността вицепрезидент.

Източници: aa.com.tr, cumhuriyet.com.tr, btvnovinite.bg